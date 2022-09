Kommentti: Susijengi voitti, mutta mitään ei vielä selvinnyt! Tässä piilee Lauri "MVP" Markkasen supersuoritusten upea arvo

Susijengi teki sen, mitä piti EM-kisojen alkulohkossa. Silti Suomi joutuu jännittämään sijoitusta myöhään iltaan. Susijengi on kuitenkin tehnyt jo upean tempun EM-kisoissa, kirjoittaa Roope Visuri.

PRAHA. Se oli ohi ennen kuin melkein ehti alkaakaan. Susijengi jyräsi tieltään lohkojumbo Hollannin ja ratkaisi alkulohkon päätösottelun ensimmäisellä puoliajalla.

Lauri Markkanen donkkasi varmasti itsensä jälleen koko EM-kisojen päivän kohokohtavideoihin. Herkkuna Petteri Koposen tarjoilema alley-oop "Pohjolan kuninkaalle". Loppulukemiksi kirjattiin 88–67 Suomelle.

Suomalaisfanitkin olivat jälleen iskussa. Uransa päättävät Petteri Koponen ja Shawn Huff saivat upean kunnianosoituksen, kun fanit huusivat heidän nimiään. Jälleen kerran takuu kylmistä väreistä koripalloihmisille!

Vaikka fanien lukumäärä oli selvästi pudonnut kisojen aiemmista peleistä, tunnelma ei pudonnut. Saipahan Markkanenkin kuulla vapaaheittoviivalla samanlaisen kohtelun kuin mitä Serbian supertähti Nikola Jokic on saanut omilta faneiltaan.

Upeiden hetkien jälkeen matka jatkuu Berliiniin EM-kisojen pudotuspeleihin.

Katso Lauri Markkasen upea alley oop -donkki Petteri Koposen syötöstä.

Nyt vain jännitetään, kuka tulee Suomen vastustajaksi neljännesvälierissä ja mikä on Suomen sijoitus.

On melkoisen huima tilanne, että Suomen lohkossa ei ole vielä selvillä yhtään mitään Susijengin viimeisen ottelun jälkeen. Ei, kuka voittaa lohkon, kuka on toinen, kolmas ja neljäs.

Viimeinen jatkopaikkakin on auki. Susijengi toki oli jo paikkansa varmistanut ja voitto paransi mahdollisuuksia lohkon kakkossijaan. Lopullisia sijoituksia ja asetelmia jatkopeleihin joudutaan odottamaan aivan lohkon päätöspeliin saakka tänä iltana.

Tämä kaikki kuvastaa, kuinka kovaa ja tasaista kilpailua Euroopan maajoukkuekoripallossa käydään.

Kiitos Petteri -huudot raikasivat Prahan areenalla, kun fanit osoittivat suosiotaan Petteri Koposelle.

Jo ennen Berliinin pudotuspelejä Susijengin vuosi on ollut käsittämättömän kova. Susijengi on kääntänyt kilpailullisia otteluita hurjalla prosentilla itselleen lukuun ottamatta EM-avausta Israelia vastaan sekä EM-kultaehdokas Serbian antamaa täystyrmäystä.

Alkuvuodesta olympianelonen ja hallitseva Euroopan mestari Slovenia kaadettiin kahdesti MM-karsinnoissa. Keskikesälläkin nähtiin MM-karsinnoissa rautaisia otteita. NBA-pelaajilla höystetyn Kroatian kaataminen vieraskentällä. Elokuun lopussa pelaamalla historiallinen MM-kisapaikka ja vieläpä ensimmäisenä Euroopan maana!

EM-kisoissa on kaatunut Tshekin ja Puolan kaltaisia maita, jotka olivat kolme vuotta sitten MM-kisoissa kahdeksan parhaan joukossa. Nyt Puola ei edes päässyt MM-jatkokarsintoihin ja Tshekillä tekee tiukkaa päästä kisoihin. Yhtä kaikki koripallossa Euroopan huipulla pysymiseen vaaditaan siis melkoisen tasaista ja kovatasoista suorittamista.

Suomi on siihen kyennyt kovalla prosentilla. Edessä on jo viidettä kertaa peräkkäin paikka jatkopeleissä ja Euroopan 16 parhaan maan joukossa. Tässä on piilenyt myös Lauri Markkasen ja kumppaneiden kohokohtasuoritusten arvo Prahan huutomyrskyssä.

Kirsikkaa kakun päälle hakemaan hyvillä mahdollisuuksilla

Nyt Susijengillä on vielä mahdollisuus saada kirsikka kakun päälle Berliinin jatkopeleissä. Suomen miesten koripallomaajoukkueen kautta aikain kovin sijoitus EM-kisoista on kotikisoista vuodelta 1967, jolloin Suomi oli kuudes. Niin sanotulla "modernilla aikakaudella" ja nykyisessä EM-kisaputkessa Suomi ei ole vielä yltänyt kahdeksan parhaan joukkoon.

Olisi jotenkin luontevaa huiman vuoden jatkeeksi ottaa vielä tämä seuraava askel EM-kisoissakin. Eikä kovin mahdotontakaan, kunhan illan lohkoruletissa Suomi pystyy väistämään maailman parhaisiin koripalloilijoihin kuuluvan Giannis Antetokoumpon tähdittämän Kreikan.

Susijengi kyllä pystyy parhaana päivänään kaatamaan muut tarjolla olevat vastukset: Italian, Ukrainan ja Kroatian kaltaiset joukkueet.

Ukrainan ja Kroatian kukistamisesta on vielä tältä kesältä tuore muistijälkikin. Toki täytyy korostaa, että Euroopan 16 parhaan joukossa ei ole yhtään joukkuetta, jonka voisi kaataa heikommallakin esityksellä. Siitäkin on muisto viiden vuoden takaa, kun upean Helsingin alkulohkon jälkeen Italia pöllytti kunnolla Susijengiä Istanbulissa.

Susijengin onneksi nykyinen Suomen maajoukkue on kovempi kuin edellisissä EM-kisoissa viisi vuotta sitten. Sen otteet Prahassa ovat ainakin jo näyttäneet.

