Perttu Ruuska häkellytti finaaleissa jo 15-vuotiaana – tähtipelaaja kohtaa nyt entisen seuransa, jossa peli meni hetkeksi sekaisin siirtouutisen takia

Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Kun Perttu Ruuska asteli 15-vuotiaana ensimmäistä kertaa Superpesiksen finaaleissa lyöntipaikalle, hän ei näyttänyt tuntevan paineita. Ruuska nostettiin kokoonpanoon kahteen viimeiseen otteluun. Hän lopulta avitti Vimpelin Vedon Suomen mestaruuteen kaikkiaan kolmella lyödyllä.

Ruuska hämmästytti kypsyydellään. Yläkouluikäisen pojan lyönti oli jo silloin loistava.

– Näin jälkeenpäin voi sanoa, että oli hyväkin, että en tajunnutkaan, kuinka isoista asioista pelataan. Aika lailla sain yllättää puskista niin itseni kuin muutkin. Ei siinä hirveästi paineita otettu, Ruuska myöntää Yle Urheilulle.

Eipä nuorukaisella edes ollut suuremmin aikaa stressata. Hän sai tietää pelaamisestaan edeltävänä iltana, kun Sotkamon Jymy oli hakenut selvän voiton Saarikentältä.

– "Sämpy" (pelinjohtaja Sami-Petteri Kivimäki) sanoi pudotuspelien alkaessa, että pidä itsesi valmiina. Se komennus tuli kuitenkin yhtäkkiä yllätyksenä.

Perttu Ruuska lyömässä 5. finaalissa Saarikentällä. Hän löi ottelussa kaksi juoksua, kun Toni Kohonen toimi lukkarina. Kuva: Marko Tuominiemi / All Over Press

Ruuskan pelaaminen joukkueessa oli mahdollista, sillä pitkään nuoria lupauksia Vimpelin Vedossa valmentanut Kari Kleemola oli saanut aiemmin tahtonsa läpi.

Kun Ruuskan seurasiirtoa sumplittiin Vimpeliin, Kleemola painotti, että nuorukaisen täytyy pystyä pelaamaan sopimuksen puitteissa myös Superpesistä.

Kleemola mukaan Ruuskan lajitaidot olivat jo tuolloin Superpesis-tasoa monipuolisuuden ja vaikeusasteen osalta. Tätä nuorta ei pystyisi kukaan pilaamaan.

– Hänen lahjakkuutensa näki jo silloin. Kaveri löi palloa kuin hevonen ja vielä taitavasti. Ajattelin niin, että jos olisi tarvetta, ei tarvitsisi vekkuloida sopimusten kanssa, Kleemola sanoo.

– Siitä kyllä käytiin pieni vääntö. En antanut periksi ollenkaan. Se oli Kivimäelle kristallinkirkasta, mutta seuran toimistolla jouduin vääntämään.

Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Nyt 21-vuotiaana Ruuska osallistuu jo kolmatta kertaa finaaleihin. Tällä kertaa Manse PP:n riveissä entistä seuraansa Vimpelin Vetoa vastaan.

– Mietin jo ennen kautta, että olisi hienoa pelata Vimpeliä vastaan pudotuspeleissä. Nyt se toteutuu finaalissa, niin mikäs sen hienompaa, Ruuska sanoo.

Ruuska ei ainakaan myönnä, että hyvien kavereiden ja entisen seuran kohtaaminen aiheuttaisi sen suurempia tunteita.

– Siinä jo oppi, kun pari kertaa runkosarjassa kohtasi. Ei se pesäpallo muutu mihinkään. Toki siellä on hyviä kavereita vastassa, joiden kanssa on pitkä historia. Kun pilliin vihelletään, ne ovat vastustajia siinä missä muutkin.

Ruuska ehti pelata pitkään Vedon paidassa. Hän saavutti seurassa muun muassa kaksi Suomen mestaruutta, kolme SM-pronssia sekä kärkilyöntitilaston voiton kaudella 2020.

Kuva: All Over Press

Viimeinen kausi seurassa sai ikävän sivumaun, kun Ruuskan sopimus tamperelaisseuraan vuoti julkisuuteen jo heinäkuussa. Ruuska on kertonut sen vaikuttaneen hänen sekä joukkueen pelaamiseen.

– Ensimmäisen viikon tai kaksi se vaikutti. En osaa toki muiden puolesta sanoa, mutta väistämättä heillekin tuli ajatuksia, että kuka tulee tilalle, kun lukkarin tontti kyseessä. Mietin viikon tai kaksi monenlaisia asioita.

– Eihän sitä kukaan toivo, että kesken kauden on otsikoita, jos on sopimuksen tehnyt. Toki sekin on valitettavasti nykypäivää, Ruuska harmittelee.

Asia kuitenkin käsiteltiin joukkueessa, eikä se enää vaikuttanut loppukauden suorituksiin ja pudotuspeleihin.

– Meillä oli toki muitakin haasteita joukkueen kanssa siihen aikaan. Asioista puhuttiin rehellisesti. Jos jollain oli jotain, mitä halusi asiasta sanoa, sen sai sanoa. Sen jälkeen pöytä oli puhdas.

– Koin, että se meni hyvin ja hoidimme sen niin kuin kuuluukin.

Ruuska kuvailee niin omaansa kuin Manse PP:n kautta nousujohteiseksi. Alku oli nihkeä, mutta loppua kohden peli on parantunut. Ruuska oli viidellä kunnarilla ja 77 tavallisella juoksulla sarjan neljänneksi paras kotiuttaja.

– Minulla oli oikeastaan ennen kautta jo ajatuksena se, että haluan olla syksyn peleissä parhaimmillaan. Vire tuntuu hyvältä.

Ruuska tosin muistuttaa, että vasta loppuotteluissa mitataan, onko kausi ollut henkilökohtaisestikin onnistunut.

– Pesäpallo on itseluottamuspeli ja ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on korkealla. Olen saanut edellisissä sarjoissa onnistumisia ja olen valmis. Luottavainen fiilis itsellä ja koko joukkueella, Ruuska sanoo.

Juttu jatkuu grafiikan ja kuvan jälkeen.

Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Ennen tätä viikkoa Ruuska oli ollut häviämässä neljästi välieräsarjoja. Siksi nuorukaisella riittää intoa ja nälkää Vimpelin voittamiseen.

Ruuska kehuu Vimpelin pelanneen koko kauden vaarallista ja monipuolista sisäpeliä. Hän kuitenkin vakuuttaa, että Manselta löytyy eväitä vimpeliläisten voittamiseen.

– Se vaatii huippuonnistumista varsinkin ulkopelissä. Heidän sisäpeliin pitää päästä heti nolla- ja ykköstilanteessa kiinni. Sitten olemme vahvoilla.

Kuinka paljon houkuttelee lyödä pallo jokeen Saarikentällä?

Ruuska naureskelee, mutta vakavoituu.

– Minulle ei ole väliä, mihin pallon lyön. Kunhan pelaamme ottelun ja sarjan voitosta. Sillä ei ole väliä, onko sitten joku muu (joka lyö juoksun) tai mihin sen lyö, kunhan voitamme.

– Joki tuo oman mausteensa, mutta ei sitä saa liikaa miettiä.

Lue myös:

Sotkamolle uskollinen Roope Korhonen mitalijahdissa jo kolmatta vuosikymmentä – "Baseballista puhuminen on turhaa leuan louskutusta"

Kärkimatsi ja ennätysyleisö Hiukassa saivat tunnelman kattoon: Manse PP lähti kotimatkalle puhtaan voiton kanssa