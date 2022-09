Englannin EM-kultahuuma on tuonut ennennäkemättömän kiinnostuksen Superliigaan – Chelsealta myrskyvaroitus: "Ei ole koskaan ollut näin kova!"

Kuva: Tottenham Hotspur FC via Getty I

Jalkapallon naisten Superliiga käynnistyy perjantaina 16. syyskuuta. Mukana on kolme suomalaista: Tinja-Riikka Korpela, Eveliina Summanen ja Emma Koivisto.

Jalkapallon EM-kisat keräsivät kesällä ennätysyleisön Englannissa. Kaikkiaan yleisöä kävi otteluissa yli puoli miljoonaa ja EM-finaalia seurasi naisten ja miesten kisat mukaan lukien EM-historian suurin yleisömäärä: 87 192 katsojaa.

Keskimäärin yhdellä ottelulla katsojia oli 18 544. Heinäkuun lopussa kisaemäntä pääsi juhlimaan historian ensimmäistä Euroopan mestaruuttaan kotiyleisön edessä.

Kiinnostus on näkynyt myös viikonloppuna käynnistyvän Englannin Superliigan lipunmyynnissä.

– Olemme myyneet jo kausikorttimme loppuun. Kauden avausottelun pelaamme Stamford Bridgellä ja olemme myyneet sinnekin jo paljon lippuja. On aivan mahtavaa, että niin paljon yleisöä haluaa tulla otteluihimme! Chelsea-kapteeni Magdalena Eriksson ihasteli.

Chelsea pelaa normaalisti kotiottelunsa Kingsmeadow'lla, noin tunnin ajomatkan päässä miesten kotistadionina toimivalta Stamford Bridgeltä. Istumaan katsojia mahtuu reilut 2 000, joten kausikortteja on voitu myydä vain rajoitettu määrä.

Toistaiseksi naisten pelejä pääsee katsomaan edullisesti: Chelsean kausikortti kustansi 49 puntaa, millä pääsee halvimmillaan seuraamaan yhtä seuran miesten Valioliigajoukkueen ottelua.

Chelsea pelaa kotiottelunsa Kingsmeadow'lla. Kuva: IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press

Jalkapallon naisten Superliiga käynnistyy vihdoin perjantaina, kun Arsenal emännöi Brightonia. Alun perin sarjan piti käynnistyä jo viime viikonloppuna, mutta kuningatar Elisabetin poismenon vuoksi ottelut siirrettiin myöhemmäksi.

Chelsean piti kohdata avauskierroksella West Ham miesten kotistadionilla Stamford Bridgellä. Se ei kuitenkaan ole ainoa ottelu, minkä naisten joukkue pääsee pelaamaan miesten jättistadionilla. Arsenal on suunnitellut pelaavansa vähintään kuusi ottelua miesten stadionilla. Ensi viikonloppuna Tottenhamia vastaan pelattavaan paikallisotteluun on myyty yli 45 000 lippua.

Manchester City emännöi paikallisottelussa Manchester Unitedia Cityn miesten stadionilla joulukuussa. Leicester ja Reading ovat ainoat joukkueet, jotka pelaavat kaikki ottelunsa miesten stadioneilla.

Moni muukin seura on tiedottanut, että lipunmyynti on käynyt kuumana. Chelsean lisäksi Arsenal on myynyt kausikortit loppuun, ja Manchester City ja Leicester kertoivat jo elokuun alussa lipunmyynnin tuplaantuneen viime vuodesta. Aston Villa tiedotti lipunmyyntinsä kasvaneen peräti 84 prosenttia. (siirryt toiseen palveluun)

Magdalena Eriksson on päässyt nostamaan pokaaleita viime vuosina. Kuva: IMAGO/Colorsport/ All Over Press

Lontoolaisjätti juhli viime keväänä kolmatta peräkkäistä mestaruuttaan, ja lähtee jälleen kauteen yhtenä suosikkina. Joukkue ei ole menettänyt viime kauden mestarijoukkueesta avainpelaajiaan, vaan on sen sijaan vahvistanut jo ennalta kovia rivejään. Kadeisha Buchanan saapui Lyonista, Eve Perisset Bordeauxista, Katerina Svitkova West Hamista, Jelena Cankovic Rosengårdista ja Johanna Rytting Kaneryd BK Häckenistä.

– Olemme saaneet hyviä vahvistuksia. Olemme todella kova joukkue. Mutta muutkin ovat koko ajan parempia ja liiga on koko ajan parempi. Uskon, että kaudesta tulee uskomattoman kova. Liigan voittaminen ei ole koskaan ollut niin vaikeaa kuin tänä vuonna, mutta meidän tavoitteemme on tietysti voittaa niin monta pokaalia kuin mahdollista! Eriksson linjasi.

Samat suursuosikit

Chelsean suurimmat haastajat ovat tuttuja edellisiltä kausilta: Manchester City ja Arsenal. Kaudesta 2015 lähtien kolmikko on jakanut keskenään mitalit, mutta marssijärjestys on vaihdellut.

Arsenal jäi Chelseasta viime keväänä vain pisteen päähän. Ruotsalaisluotsi Jonas Eidevall houkutteli joukkueeseen Juventus-hyökkääjä Lina Hurtigin, joka tekee seuraa toiselle ruotsalaishyökkääjälle, Stina Blacksteniukselle.

– Aina hauskaa, että tulee yksi ruotsalainen joukkueeseen lisää! Lina on mahtava pelaaja, hyvä vahvistus meille. Odotan kauden alkua todella paljon, kyseessä on ensimmäinen kausi, kun saan olla myös preseasonin mukana. Kilpailusta Manchester Cityn kanssa tulee kovaa, mutta jännittävää! Blackstenius jutteli Tampereella.

Blackstenius siirtyi Arsenaliin Häckenistä tammikuussa ja ehti viimeistellä yhdessätoista ottelussa kuusi maalia.

Stina Blackstenius juhlii Arsenalin kanssa maalia. Kuva: Liam Asman/SPP/Shutterstock/All Over Press

Yksi yllättäjä voi löytyä Manchesterin suunnalta. Kolmella edellisellä kaudella neljänneksi yltänyt Manchester United on vahvistanut rivejään muun muassa Lucia Garcialla, Nikita Parrisilla ja Aissatou Tounkaralla. Joukkueessa on monia tuoreita EM-kultamitalisteja, ja United haluaa varmasti haastaa tosissaan paikallisvastustaja Cityn. Toisaalta keskikentälle tärkeä Jackie Groenen lähti viime hetkellä PSG:n riveihin.

City on sen sijaan menettänyt niin Georgia Stanwayn, Caroline Weirin kuin viimeisimpänä Barcelonaan naisten maailmanennätyssummalla siirtyneen Keira Walshin. Ellen White lopetti uransa. Tilalle joukkue on värvännyt muun muassa espanjalaiset Laia Aleixandrin ja Leila Ouahabin.

Keira Walsh jätti Manchester Cityn ja pelaa ensi kaudella Barcelonassa. Kuva: IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press

Kolme suomalaista mukana

Superliigassa jatkavat kolme viime kaudelta tuttua suomalaista: Tottenham-kaksikko Tinja-Riikka Korpela ja Eveliina Summanen sekä Brightonista sarjanousija Liverpoolin riveihin siirtynyt Emma Koivisto.

– Olen nauttinut tosi paljon futiksesta, mitä pelaamme. Tyyli sopii minulle. Olen pelannut wing-backina, mistä nautin. Kausi tulee olemaan sarjanousijana haastava, mutta harjoituskausi on mennyt hyvin, Koivisto kertoi ennen Irlanti-ottelua.

Koiviston lisäksi joukkue on vahvistunut muun muassa paluumuuttaja Shanice van de Sandenilla, joka tuo joukkueeseen rutkasti kokemusta.

Shanice Van de Sanden on tuttu myös Hollannin maajoukkueesta. Kesän EM-kisajoukkueeseen häntä ei valittu. Kuva: imago images / foto2press / All Over Press

Summanen aloittaa Tottenhamissa ensimmäisen kokonaisen kautensa. Hän siirtyi Spursiin tammikuussa.

Joukkue sijoittui viime kaudella viidenneksi, ja tällä kaudella tavoitteet ovat korkeammalla.

– Tässä oli aika intensiivinen preseason. Tavoitteena on pärjätä paremmin kuin viime kaudella. Sarja on todella kova ja kaikki joukkueet ovat parantuneet viime kaudesta. Se on varmasti kova haaste meille, mutta lähdetään parantamaan ja katsotaan sitten, Summanen päätti.

