Näin korkeita palkkoja SM-liigan suurimmat tähdet tienaavat – Seurojen pelaajabudjetit ovat nousseet miljoonilla euroilla

Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Pres

Jääkiekon SM-liigan kauden avausottelua Tappara–TPS seurataan tiistaina 13.9. Yle Puheen Jääkiekkokierroksella klo 17.45 alkaen. Lähetyksen löydät tästä linkistä.

Jääkiekon SM-liigaseurat lähtevät isoin satsauksin tiistaina alkavaan kauteen. Seurat ovat sijoittaneet pelaajabudjetteihinsa yhteensä peräti 5,4 miljoonaa euroa enemmän kuin viime kaudella.

Joukkueiden ilmoittamat pelaajabudjetit ovat kaudelle 2022–23 kohonneet ennätysmäiseen 34,90 miljoonaan euroon, kun esimerkiksi ennen korona-aikaa, kaudella 2019–20 seurojen lukemat olivat vielä 32,85 miljoonaa. Tämän kauden liigapelaajiin on siis sijoitettu 2,05 miljoonaa enemmän kuin aikaa ennen epävarmuutta ja koronapandemiaa.

Kokonaisbudjettivertailun kärkikolmikon Tapparan (11,97 milj. /+25%), TPS:n (10,40 milj. /+30,5%) ja Ilveksen (10 milj. /+46%) ) lisäksi merkittäviä lisäpanostuksia alkavalle kaudelle ovat tehneet suhteessa aiempaan Jukurit (+23 %), HPK (+22 %), Sport (+20 %) ja JYP (18,5%).

Liigaseurojen liiketoimintojen kokonaiskulujen on arvioitu nousevan kaudelle 2022–23 yli 114,5 miljoonaan euroon, joka on niin ikään ennätyksellinen SM-liigan historiassa. Se on 9,4 miljoonaa enemmän kuin kaudella 2019–20, jolloin kulubudjettien yhteissumma oli 105,1 miljoonaa euroa.

Jääkiekkosarja KHL:n luhistuminen ulkomaalaispelaajien osalta vapautti satakunta pelaajaa Euroopan isoihin sarjoihin. Osansa tästä sai myös Liiga, jonne paluuvirta on tuonut tuttuja, kovia kiekkoilijoita. On kristallinkirkas selvä asia, että 5,4 miljoonan pelaajabudjettilisäyksestä leijonanosa menee uusien liigatähtien hankintoihin ja suoraan heidän palkkoihinsa.

Yle Urheilun selvityksen mukaan SM-liigan ehdottomien huippupelaajien palkka asettuu 250 000–300 000 euron haarukkaan. Pelaaja-agenttien mukaan vain yhden käsin laskettuna muutama tähtiyksilö voi rikkoa täpärästi 300 000 euron rajapyykin.

Urheiluhullut: Toimitusjohtaja lupaa ennennäkemättömän SM-liigakauden

Liigan odotukset ovat pitkästä aikaa valoisat. Jokainen liigaseura on nostanut pelaajakulujaan saadakseen entistä kovemman joukkueen kasaan. Yksikään seura ei ole laittanut raha-arkkunsa lukkoa säppiin, kun tarjolla on ollut poikkeuksellisen nimekkäitä paluumuuttajia ja muita KHL-ansioituneita pelaajia, joita ei ole nähty viime vuosina liigajäillä.

Tapparan Jori Lehterä, Niko Ojamäki ja Valtteri Kemiläinen, Kärppien Joonas Kemppainen, JYPin Sami Niku ja Juuso Puustinen, HPK:n Juuso Hietanen, Ilveksen Jyrki Jokipakka ja Ässien Jesse Joensuu ovat yksistään sen tason pelaajia, joiden odotetaan kiinnostavan yleisöä isosti.

Mestariluotsi Jussi Tapola tietää, että yleisö haluaa nähdä huippujääkiekkoa, mutta yhtä lailla myös supertähtiä.

– Hienoa, että olemme saaneet heitä Tapparaan ja myös muihin joukkueisiin. Edellä mainitut pelaajat ovat tähtipelaajia Euroopan tasolla, pelasivat he sitten missä sarjassa tahansa. Liiga on sitä kautta tasoltaan kova ja kiinnostava yleisölle.

Liigan profiilipuolustaja, Ilveksen KHL-meritoitunut Jyrki Jokipakka ei ole yleensä kaukalossa kieli keskellä suuta. Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Pres

Ilves-valmentaja Jouko Myrrä kuvaa, että puolustaja Jokipakka käy mainiosta esimerkistä monelle.

– Paluumuuttajilla on iso merkitys Liigalle ja faneille. Silloin myös vierasjoukkue on entistä kiinnostavampi, tuote paranee. Heidän arvonsa on iso myös meidän arkeen. Kun tuolta tulee iso tekijä, joka on nähnyt vähän muutakin maailmaa, niin se ammattimaisuus tarttuu myös muille pelaajillemme. Tätä kautta pystymme varmasti pelaamaan entistä parempaa kiekkoa, uskoo Myrrä.

Lehterä kerää katseita myös vieraskaukaloissa

Keskushyökkääjä Jori Lehterä palaa Liigaan ja Tappara-paitaan 12 vuoden jälkeen.

– Olin silloin joskus nuori ja nälkäinen. Olen kyllä nytkin nälkäinen. Kun on hyvä valmennus ja ryhmä, niin on tosi kiva tulla treeneihin joka päivä. Meillä on sopiva kisailu ja kamppailu pelipaikoista. Sen mitä itse olen nähnyt, niin SM-liiga on minusta urheilullisin sarja tänä päivänä, jos sitä vertaa vaikka KHL:ään tai NHL:ään. Täällä on hyvä ihmisen kehittyä pelaajana, toteaa Lehterä.

Rauhallinen ja kokenut Lehterä veti kaksi viimeisintä KHL-runkosarjakautta 2020–22 lähes piste per ottelu -tahdilla Moskovan Spartakissa. 34-vuotiaana hän on yhä kova tekijä kotimaan Liigassa.

– Jorin intohimo jääkiekkoon sekä asenne menestymistä ja voittamista kohtaan ovat ainutlaatuista. Hän tutkii vastustajia ja omaa pelaamistaan, on valmis kehittymään koko ajan, tekee kaikki treenit viimeisen päälle. Johtavilla pelaajilla on aina iso merkitys voittamisen suhteen. Jori on huippuluokan ammattilainen, jota on monen hyvä seurata tuolla meidän kopissakin, valmentaja Tapola kehuu.

– Olen oppinut aika paljon asioita kantapään kautta. Kun on kokemusta, niin pienemmät asiat eivät enää hetkauta. Nyt osaa katsoa laajempaa kokonaisuutta. Aika lailla vedän yhden kauden kerrallaan. Kauden jälkeen katson aina, mihin seuraavaksi. Tavoitteena on pelata niin hyvässä liigassa kuin mahdollista. Joka päivästä ja matkasta pitää nauttia. Nyt olen täällä (Tampereella), on ihan turha miettiä ensi kautta, Lehterä linjaa.

Kiekollisesti huippulahjakas Jori Lehterä on oppinut viime vuosina myös puolustamaan. Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Pres

Lehterä myöntää, että hänen pelaajaprofiilinsa on muuttunut vuosien varrella – ainakin siitä kun hän pelasi edellisen kerran kotimaan pääsarjassa. Kiekollisesti taitava Lehterä juhli kaudella 2009–10 SM-liigan pistepörssin voittoa tehoin 19+50=69 ja pokkasi Veli-Pekka Ketola -pystin sekä liigan parhaalle pelaajalle annetun Lasse Oksanen -palkinnon.

– Kun KHL:ssä on ollut valmentajana Dmitri Kvartalnovia ja NHL:ssä taas Ken Hitchcockia, niin on tässä poikaa opetettu myös puolustamaan. Kun lähdin Venäjälle, niin en ollut vielä puolustuksessa mikään. Sitä vähän skippailin silloin. Nyt pelaamiseni pitäisi olla kokonaisvaltaisempaa, on ali- ja ylivoimaa, Lehterä analysoi.

Pelicansiin täksi kaudeksi siirtynyt Jonas Enlund oli Lehterän tutkaparina Tapparassa, kun hän edellisen kerran hurmasi liigayleisöä 12 vuotta sitten.

– Enlund on sen tason pelimies, että olisi voinut varmasti mennä halutessaan muuallekin. Hyvä kun tuli tänne, saadaan yleisöä lehtereille. Tällä hetkellä minä vierittäisin sen (tutkapari) pallon Waltteri Merelälle, mutta ei pidä unohtaa väkivahvaa taistelijaa Veli-Matti Savinaista, sillä hänellä on myös jalka välissä oven välissä, virnistää Lehterä leveästi.

Lehterä on viimeksi edustanut Suomea arvokisoissa kuusi vuotta sitten, vuonna 2016 World Cupissa.

– Jos sinne Leijoniin saisi käyntikorttia laitettua, se olisi ihan kiva. Leijonat ja MM-kisat tässä jäähallissa kiinnostavat totta kai.

Kärpät sijoitti NHL-korvausrahoja pelaajahankintoihin

Koronakurimuksen ja tyhjien jääkiekkokatsomoiden jälkeen jääkiekossa näkymät ovat selvästi valoisammat muutamaan vuoteen. Uuteen nousuun Liigassa on helpompi uskoa myös viime kevään kiihkeiden, dramaattisten ja viihdyttävien pudotuspelien jälkeen. Yleisö löysi Tampereen uudelle areenalle, ja kiekkobuumi nosti päätään.

Menestyvät liigat ja sarjat tarvitsevat aina riittävästi laatupelaajia, isoja persoonia sekä suuria tunteita. Usko parempaan huomiseen on palannut liigaperheellä.

– Nyt uskotaan, että paluu normaaliin on edessä. Me Kärpissä pääsimme samaan budjettiin kuin ennen korona-aikaa. Meille avautui Liigassa mahdollisuus neuvotella pelaajien kanssa, joiden kanssa ei ennen ollut markkinoilla edes mahdollisuutta. Meidän kärkinimistä Joonas Kemppainen palasi kasvattajaseuraan, iloitsee Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho.

Kärpillä on poikkeuksellisen valmis ja vahva paketti pelaajistonsa suhteen sekä samalla valmius reagoida myös kauden aikana, jos matkan varrelle sattuu esimerkiksi loukkaantumisia. Tommi Kivistö, David Rundblad, Cody Kunyk, Peter Tiivola, Marko Anttila ja Teemu Turunen eivät ole varsinaisia paluumuuttajia, mutta silti laadukkaita, entisiä KHL-pelaajia liigatasolle.

Kun Kärpät juhli Liigan mestaruutta 7,5 vuotta sitten kaudella 2014-15, niin kultajuhlissa oli mukana nyky-Kärpistä myös Joonas Kempainen (kesk.) ja Julius Junttila (oik.). Joonas Donskoi pelaa NHL-seura Seattle Krakenissa. Kuva: All Over Press

– On selvä, että laatu- ja kärkipelaajat maksavat aina eniten. Meidän kohdalla Kärpissä paluu takaisin normaaliin ennen koronaa oli se juttu. Saimme kasvattajakorvauksia NHL:stä toista miljoonaa, mikä auttoi siihen, että saimme talouden tosi hyvään kuntoon viime tilikaudesta. Sekin antaa uskoa tulevaisuuteen, että uskaltaa satsata joukkueeseen, Aho huomauttaa.

Aho on mielissään, että myös pienemmän rahavirtojen seurat ovat saaneet nostettua budjettiaan, eikä ainakaan lähtökohtaisesti ero ole enää niin suuri kuin takavuosina. Kärppä-pomo uskoo, että jos hankinnoissa on onnistuttu, niin on mahdollista, että sarja on odotettua tasaisempi ja yllätyksiä nähdään aiempaa enemmän.

– Kaikki joukkueet ovat Liigassa vahvistuneet ja sitä kautta saadaan entistä laadukkaampia jääkiekko-otteluita. Jos tätä hetkeä miettii ja sitä, miten jääkiekko on viime vuosina kehittynyt, niin kyllä ollaan lähellä sitä, että pelataan parhailla pelimerkeillä mitä pitkään aikaan Suomen Liigassa. Erittäin mielenkiintoinen liiga on edessä, maalailee Aho.

Jussi Saarinen haastatteli Jori Lehterää ja Jussi Tapolaa.

Jääkiekkoliiga ottaa varaslähdön tänään tiistaina 13. syyskuuta, jolloin viime kauden finalistit Tappara ja TPS iskevät yhteen Tampereella. Yle Puhe seuraa ottelua kattavalla erikoislähetyksellä alkaen klo 17.45.

