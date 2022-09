Lauri Markkaselta lupaava viesti ennen huipputärkeää Kroatia-peliä: "En ole pelannut vielä parasta peliäni"

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Susijengi kohtaa sunnuntaina neljännesvälierässä Kroatian klo 15.45. Ottelu näytetään suorana Ylen kanavilla.

Berliiniin saapuneen Suomen miesten koripallomaajoukkueen valmistautuminen kohti sunnuntaina pelattavaa neljännesvälieräottelua Kroatiaa vastaan on hyvässä vauhdissa. Susijengi matkasi Prahasta Berliiniin pian Hollanti-ottelun päätyttyä. Matka taittui bussilla.

– Bussissa oli hyvät fiilikset. Alkumatkasta tuli selattua jonkun verran puhelinta. Oli tarkoitus katsoa elokuvaa, mutta jätkät pelasivat korttia, niin fiilistelin vain mukana, hyväntuulinen Lauri Markkanen kertoi perjantaina Berliinissä.

Kroatia on Suomelle entuudestaan tuttu joukkue tältä kesältä. Susijengi päihitti heinäkuun alussa Kroatian MM-karsintojen alkulohkon ottelussa. Markkanen upotti tuolloin viime hetkillä ratkaisevan kolmen pisteen heiton.

Tuoko kyseinen heitto ylimääräistä jännitettä sunnuntain otteluun?

– Tässä vaiheessa kaikki joukkueet ovat motivoituneita ja valmiina pelaamaan. En usko, että siinä muistellaan hirveästi vanhoja.

Fyysinen vastustaja

Torstain jälkeen pientä spekulaatiota on herättänyt NBA-tähden Bojan Bogdanovicin toiminta Ukraina-ottelun loppuhetkillä. Hän heitti vapaaheiton ohi ja pudotti joukkueensa lohkokolmoseksi.

Yle Urheilun asiantuntija Antero Lehto näki Bogdanovicin heittäneen tahallaan ohi. Kroatian ajateltiin halunneen Suomen vastustajakseen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Ottelun voittaja kohtaa puolivälierissä joko Espanjan tai Liettuan.

– En tiedä, mitä he ajattelivat tai mikä siinä oli tarkoituksena. Me keskitymme omaan tekemiseemme. Toivottavasti pystymme hoitamaan sen, Markkanen sanoo.

Markkanen pitää Kroatiaa fyysisenä vastustajana.

– Edellisessä ottelussa huomasi sen, miten isoja kavereita siellä on. Totta kai Kroatia on vaarallinen joukkue, jossa on muutamia NBA-jätkiä.

Susijengin voitti viidestä alkulohkopelistään kolme. Avaustappio Israelille kirveli, sillä Suomi oli voittanut joukkueen vain viikkoa aiemmin MM-jatkokarsinnassa.

– Kertoo joukkueen luonteesta paljon, että heti seuraavana päivänä pystyimme pelaamaan tosi hyvän pelin Puolaa vastaan. Meillä oli vaikea hetki Serbiaa vastaan, mutta taas tulimme uudelleen mukaan. Hauska matka on ollut näiden jätkien kanssa. Toivottavasti se on vasta alussa.

Markkanen itse on pelannut tähän asti väkevän turnauksen. Parempaa on kuitenkin luvassa.

– En ole mielestäni pelannut vielä parasta peliäni. Toivottavasti pystyn tekemään sen vielä tässä turnauksessa.

Petteri Koponen tarjosi Lauri Markkaselle paikan maukkaaseen alley oopiin.

Lue myös:

Spekulaatiot ohi, Susijengi saa vastaansa Kroatian – tässä on koripallon EM-kisojen pudotuspelikaavio

Susijengi hyvästeli Prahan tyylillä, mutta seuraavissa treeneissä mennään lujempaa – kiitettävää arvosanaa ei alkulohkosta irronnut

Taktikoiko Kroatian NBA-tähti Suomen vastustajaksi EM-pudotuspeleihin? Asiantuntija tylyttää: "Toivottavasti pilkka osuu omaan nilkkaan"