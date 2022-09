Susijengi hakee historiallista voittoa – heinäkuussa Suomi nöyryytti Kroatiaa, asiantuntija varoittaa vastustajan uudesta rekrytoinnista

Suomi kohtaa koripallon EM-kisojen neljännesvälierässä Kroatian sunnuntaina kello 15.45. Suora lähetys TV2:ssa ja Areenassa alkaa kello 15.20. Koripallon EM-kisoja seurataan tässä artikkelissa.

Suomen koripallomaajoukkue tavoittelee tänään sunnuntaina historiallista paikkaa koripallon EM-kisojen puolivälieriin. Suomi ei ole koskaan edennyt kahdeksan parhaan joukkoon, kun siihen on vaadittu voittoa pudotuspeleissä.

Vuonna 1967 Suomi oli EM-kotikisoissaan kuudes. Silloin mukana oli 16 maata, jotka oli jaettu kahteen alkulohkoon. Suomi oli lohkonsa kolmas ja eteni pelaamaan sijoista 5–8. Lohkojen kaksi parasta etenivät suoraan mitalipeleihin.

Nyt Suomi pelaa EM-turnauksessa viidettä kertaa peräkkäin. Suomi on selvinnyt joka kerta alkulohkostaan jatkoon, mutta tie on aina tyssännyt jatkolohkoon tai ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle.

Yle Urheilun asiantuntija Antero Lehto kertoo, millainen joukkue on Kroatia ja millaiseen suoritukseen Suomen pitää venyä.

NBA-konkari Bogdanovic: "Korintekijä vailla vertaa"

Kroatian ykköstähti on ehdottomasti 33-vuotias Bojan Bogdanovic. Vuodesta 2014 NBA:ssa pelannut Bogdanovic edustaa nykyisin Utah Jazzia, johon Lauri Markkanen kaupattiin Clevelandista EM-kisojen kynnyksellä.

– Bogdanovic on korintekijä vailla vertaa. Hän pystyy tekemään koreja monipuolisesti. Hän on aika iso, mutta ei järin nopea. Hän on äärimmäisen hyvä kaukoheittäjä, Lehto kertoo.

Bojan Bogdanović on edustanut NBA:ssa Brooklyn Netsiä, Washington Wizardsia, Indiana Pacersia ja 2019 lähtien Utah Jazzia. Kuva: All Over Press

204-senttinen ja päälle satakiloinen Bogdanović on näissä kisoissa pelannut 18,4 pisteen keskiarvolla. Viroa vastaan syntyi vain 4 pistettä, mutta Italiaa ja Ukrainaa vastaan hän tehtaili 27 pinnaa. Kolmosensa hän on upottanut 43-prosenttisesti.

Ukrainaa vastaan nähtiin kuohuttava tilanne, kun Bogdanovic heitti vapaaheiton tahallaan ohi. Kroatia taktikoi itsensä lohkokolmoseksi saadakseen vastaansa Suomen ja lisäksi välttääkseen puolivälierissä Slovenian.

Lue lisää: Taktikoiko Kroatian NBA-tähti Suomen vastustajaksi EM-pudotuspeleihin? Asiantuntija tylyttää: "Toivottavasti pilkka osuu omaan nilkkaan"

– Kesäkuussa hän pysyi ihan asiallisesti Suomella kurissa. Siihen tarvitaan enemmän kuin yksi kaveri. Joukkuepuolustuksesta se lähtee, Lehto muistuttaa.

Suomi haki heinäkuussa kovan voiton Rijesta. Sasu Salin ja Elias Valtonen juhlivat. Kuva: Getty Images

Kroatia on vahvistunut tuntuvasti EM-kisoihin

Suomi ja Kroatia pelasivat samassa MM-karsintojen alkulohkossa. Suomi voitti Kroatian Vantaalla viime marraskuussa 77–71. Tuossa maajoukkueikkunassa NBA- ja Euroliiga-pelaajat eivät olleet mukana. Marraskuun kokoonpanosta Kroatialla on EM-kisoissa vain kolme pelaajaa.

Heinäkuussa Kroatian ja Suomen ottelussa Rijekassa olivat mukana muun muassa Bogdanovic sekä Los Angeles Clippersin NBA-mies Ivica Zubac, jotka molemmat tekivät 21 pistettä. Silti Suomi haki upean vierasvoiton 81–79 Markkasen viime hetken kolmosella.

216-senttinen ja 110-kiloinen Ivica Zubac on paha pideltävä korin alla. EM-kisoissa hän on on pelannut 11,4 pisteen keskiarvolla. Kuva: Getty Images

Kroatia jäi ilman jatkopaikkaa MM-karsintojen alkulohkosta. Suomi marssi jatkolohkoon, josta se on jo varmistanut paikan ensi vuoden MM-kisoihin.

Vielä heinäkuunkin ottelusta Kroatian kokoonpano on vahvistunut merkittävästi. Nyt mukana ovat NBA-mies, Phoenix Sunsin voimahyökkääjä Dario Sarić sekä Alba Berliniä edustava amerikkalaissyntyinen pelinrakentaja Jaleen Smith. Kroatia "rekrytoi" Smithin pikavauhtia kesällä.

– Kroatia yrittää pelata paljon sisältä Zubacin kautta, hitaammalla tempolla, Lehto aloittaa.

– Jos Suomi pelaa samanlaista korista kuin Kroatia, mennään hitaasti, ei yritetä lähteä nopeisiin hyökkäyksiin, ei pelata puolen kentän hyökkäyksiä dynaamisesti – silloin Suomi on todella vaikeuksissa.

Kroatian takakenttä oli ongelmissa heinäkuun ottelussa. Sen jälkeen ryhmään on hommattu Smith, jolla on heti iso rooli.

– Smith on iso lisäys heidän pelaavaan kokoonpanoonsa. Hän on pelannut näissä kisoissa hyvin.

Jaleen Smith kertoi koripallosivusto Eurohoopsin haastattelussa, ettei edes tiennyt, missä Kroatia on, kun maan koripalloliitosta otettiin yhteyttä. Kuva: All Over Press

Suomi ei voi tyytyä Kroatian tempoon

Kuten Suomen valmennusjohto varoitteli esimerkiksi ennen alkulohkon Tshekki-ottelua, Suomi ei voi lähteä mukaan painimiseen. Suomen on pystyttävä pitämään kovempaa tempoa kuin vastustaja haluaa ja saatava nopeita hyökkäyksiä onnistuneilla puolustussuorituksilla.

– Suomen tarvitsee päästä pelaamaan nopeasti, sitä omaa peliään. Pallon pitää liikkua nopeasti, pitää päästä avoimelle kentälle puolustuksen stoppien kautta. Jos ollaan paljon puolen kentän hyökkäyksissä, viisi vastaan viisi, silloin ei kunnian kukko laula, Lehto uskoo.

– Totta kai Suomen tärkeiltä pelaajilta, Markkanen ja Sasu Salin, mielellään joku muukin, tarvitaan hyvää onnistumista, jotta he antavat mahdollisuuden sille, että Suomi pelaa voitosta.

Alla olevilta videoilta voit katsoa, miten Suomen valmennusryhmän Hanno Möttölä ja Teemu Rannikko kommentoivat Kroatiaa. Sekä Rannikko, 42, että Möttölä, 46, juhlivat perjantaina syntymäpäiväänsä.

Hanno Möttölä on nähnyt Susijengin nousuja ja laskuja 30 vuotta – Kroatiaa vastaan tavoitellaan historiaa: "Hyvin NBA-vivahteista koripalloa"

Teemu Rannikko ennakoi Kroatiaa – "Sille annetaan palloa, jolla kulkee parhaiten"

Suomi kohtaa koripallon EM-kisojen neljännesvälierässä Kroatian sunnuntaina kello 15.45. Suora lähetys TV2:ssa ja Areenassa alkaa kello 15.20. Koripallon EM-kisoja seurataan tässä artikkelissa.

Lue lisää:

Lauri Markkaselta lupaava viesti ennen huipputärkeää Kroatia-peliä: "En ole pelannut vielä parasta peliäni"

Shawn Huff ei nuorena uskaltanut sanoa ääneen unelmaa, joka on nyt arkea Susijengissä – Petteri Koponen vihasi koripalloa lapsena, mutta kasvoi tähdeksi

Spekulaatiot ohi, Susijengi saa vastaansa Kroatian – tässä on koripallon EM-kisojen pudotuspelikaavio

Susijengi hyvästeli Prahan tyylillä, mutta seuraavissa treeneissä mennään lujempaa – kiitettävää arvosanaa ei alkulohkosta irronnut

Taktikoiko Kroatian NBA-tähti Suomen vastustajaksi EM-pudotuspeleihin? Asiantuntija tylyttää: "Toivottavasti pilkka osuu omaan nilkkaan"

Katso, miten Susijengin fanit tarjosivat ainutlaatuiset väreet niin Petteri Koposelle kuin päävalmentajallekin – "Tämä on se hetki"