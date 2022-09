Lauri Markkanen on hypännyt jatkuvasti Kroatian kohupelaajan silmille – latasi tiukat terveiset kritisoijille: "Miksi ei?"

BERLIINI. Suomi ja Kroatia kohtaavat sunnuntaina iltapäivällä erittäin mielenkiintoisessa EM-kisojen neljännesvälierässä. Joukkueet ovat siinä mielessä tuttuja toisilleen, että he pelasivat MM-karsinnoissa samassa lohkossa.

Suomi voitti MM-karsinnoissa molemmat pelit. Heinäkuun alussa pelatusta vierasottelusta tuli vielä klassikko, kun Lauri Markkanen teki voittokorin Petteri Koposen syötöstä ottelun viime sekuntien kolmen pisteen heitollaan.

Heinäkuun alusta Kroatia on kuitenkin vahvistunut NBA-pelaaja Dario Saricilla, Euroliiga-konkari Krunoslav Simonilla ja amerikkalaissyntyisellä takamiehellä Jaleen Smithillä.

Smith kehuu Susijengiä hyväksi joukkueeksi, joka taitaa yhteispelin ja osaa heittää. Markkasen suorituksia Smith on ehtinyt ihailemaan sosiaalisesta mediassa leviävistä kohokohtapätkistä.

– Markkanen on ollut joka puolella sosiaalista mediaa. Sitä ei ole voinut näkemättä. Hän on ollut todella hyvä, Smith sanoo.

Markkanen on ollut hurjassa iskussa EM-kisoissa. Hän on EM-kisojen pistetilaston neljäntenä. Markkanen on pussittanut 24,8 pistettä ottelua kohden. Edellä ovat vain NBA:n kirkkaimmat tähdet: Kreikan Giannis Antetokounmpo (29,5) ja Slovenian Luka Doncic (26,6). sekä kaksikon välissä jo kisoista pudonneen Bulgarian Aleksandar Vezenkov (26,8).

– Markkanen on pelannut todella hyvin. Meidän pitää hidastaa häntä ja vartioida häntä useammalla pelaajalla. Meidän pitää rikkoa hänen rytminsä, Smith kuvailee.

Video: Koponen ja Markkanen tyylittelivät upean alley oop -korin Hollantia vastaan.

Kiistää vastustajakikkkailun

EM-kisojen alkulohkovaiheeen päätöskierroksella kuohahti, kun Kroatian NBA-tähti ja Lauri Markkasen kanssa myös Utahissa kirjoilla oleva Bojan Bogdanovic heitti tarkoituksella ohi vapaaheiton Ukraina-pelin loppuhetkillä.

Sen jälkeen Kroatia päästi vielä Ukrainan tekemään korin. Näin Kroatia voitti ottelun viidellä pisteellä ja pudotti itsensä lopulta lohkokolmoseksi. Se tarkoitti sitä, että Kroatia sai pudotuspelivastustajakseen Puolan sijaan Suomen ja olennaisimpina vältti pudotuspelikaaviossa ennakkoon vaikeamman polun.

Kroatian ei tarvitse kohdata mestariehdokkaita Sloveniaa tai Serbiaa vasta kuin mahdollisesti finaalissa.

Muun muassa serbialaismediassa Kroatia haukuttiin pystyyn. (siirryt toiseen palveluun)

Juttu jatkuu pudotuspelikaavion jälkeen.

Bogdanovic ei ollut saatavilla Ylen haastatteluun Susijengi-peliä edeltäneissä harjoituksissa. Bogdanovic heitti medialle avoimena aikana harjoituksissa pari vapaaheittoa ja poistui sen jälkeen pukuhuoneeseen.

Smith kiisti kikkailun Ukrainaa vastaan.

– Pelasimme vain omaa peliämme. Jokainen voi sanoa, mitä haluaa. Olemme nyt tässä tilanteessa, Smith totesi.

Lauri Markkasen tuleva joukkuekaveri heitti tahallaan vaparin ohi, jotta vastaan tulisi Suomi – katso tilanne kuvaa klikkaamalla

Smith ei vielä edes kroaatti heinäkuussa edellisen Suomi-pelin aikaan

Smith on ollut myös osana maajoukkuekoripallon kestopuheenaihetta näissä kisoissa.

Kun Kroatia hävisi Suomelle heinäkuun alussa ja menettti mahdollisuutensa päästä MM-jatkokarsintoihin, Smith ei ollut vielä Kroatian kansalainen. Maassa oltiin huolestuneita maajoukkueen menestyksestä. Putoamiseen myös reagoitiin.

NBA:n eurooppalaisiin pioneereihin kuulunut Dino Radja sai lähteä miesten maajoukkueen johtotehtävistä. Radja oli ollut paikallisten lehtitietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ulkomaalaisten pelaajien hankkimista vastaan. Hänen lähtönsä sinetöi lehtitietojen mukaan Kroatialle mahdollisuuden ottaa amerikkalaisvahvistus.

Smith myönsi myös aiemmin (siirryt toiseen palveluun), että ei edes tiennyt missä Kroatia on ennen kuin sai tarjouksen pelata maajoukkueessa. Teksasissa syntynyt takamies on pelannut viisi kautta Saksan Bundesliigaa. ja valittiin vuosi sitten liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi Siteitä Kroatiaan ei ole ollut.

Jalene Smith pelasi ensimmäiset pelinsä Kroatian paidassa muutama viikko sitten, kun kroatia voitti elokuun puolivälissä harjoituspelissä Unkarain. Kuva: Damir Krajac/CROPIX/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Hän ei ole ollut ainoa vastaavanlainen esimerkki EM-kisoissa. Myös Slovenian amerikkalaisvahvistus Mike Tobey on kertonut kuulleensa Sloveniasta vasta, kun häneltä kysyttiin mahdollisuudesta ottaa Slovenian passi. Aiemmissakin arvokisoissa tilanne niin sanottujen "ostojenkkien" ympärillä on puhuttanut.

Kroatian ja Slovenian kohdalla tilanne on ihmetyttänyt etenkin siksi, koska kummallakin maalla on vahvoja koripalloperinteitä. Amerikkalaisvahvistuksiin turvautuminen nostattaakin luonnolisesti kulmakarvoja.

Smithillä on suora mielipide hänen kaltaisiaan kritisoiville.

– Kaikki tekevät sitä ja miksi ei? Jotkut joukkueet eivät halua tehdä sitä. Mutta se on normaali juttu. Siihen pitää tottua, Smith vakuutti.

Suomen tai Kroatian putki katkeaa

27-vuotias Smith on ollut arvokas pelaaja Kroatialle siinä mielessä, koska maalta löytyy NBA-tason laitureita ja korinaluspelaajia, kuten Bojan Bogdanovic, Dario Saric ja Ivica Zubac, mutta ei ihan kärkipään pelintekijöitä.

Jos Kroatia ei ollut ennen tätä kesää tuttu, ainakin peliareena Suomea vastaan on. Smith pelasi jo viime kaudella EM-kisojen pudotuspelinäyttämöllä Berliinin areenassa, kun hän pelasi Euroliiga-joukkue Alba Berliinissä.

Jaleen Smith on tehnyt EM-kisoissa keskimäärin 11 pistettä ottelua kohden ja jakanut 4,8 syöttöä peliä kohden. Kuva: DeFodi Images via Getty Images

Ottelun panokset ovat siinä mielessä mielenkiintoiset, että Kroatia on kaksissa edellisissä EM-kisoissa hävinnyt Suomen tapaan ensimmäisen pudotuspelikamppailun. Jomman kumman tappioputki EM-pudotuspeleissä siis katkeaa.

Suomi janoaa ensimmäistä sijoitusta kahdeksan parhaan joukkoon EM-kisoissa sitten vuoden 1967 kotikisojen.

Peräti 193-senttisen pelintekijän mukaan vuoden 2013 EM-nelonen Kroatia on parantanut puolustuspelaamistaan näiden kisojen edetessä.

– Näytimme Ukrainaa vastaan, että osaamme puolustaa. Sitä yritämme myös Suomea vastaan, Smith päättää.

Susijengi kohtaa Kroatian sunnuntain neljännesvälierässä klo 15.45. Suora lähetys TV2:ssa ja Areenassa klo 15.20.

**Lue lisää:

**

Taktikoiko Kroatian NBA-tähti Suomen vastustajaksi EM-pudotuspeleihin? Asiantuntija tylyttää: "Toivottavasti pilkka osuu omaan nilkkaan"

Spekulaatiot ohi, Susijengi saa vastaansa Kroatian – tässä on koripallon EM-kisojen pudotuspelikaavio