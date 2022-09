Suomen EM-kisajuhlien keskellä koskettava hetki – kapteeni Kaisa Alanko pyyhki kyyneleitä, kun merkittävä aikakausi päättyi

Suomen lentopallonaiset kestivät paineet Joensuussa pelatussa viimeisessä EM-karsintaottelussaan. He varmistivat paikan vuoden 2023 EM-lopputurnaukseen heti kahdessa ensimmäisessä erässä ja voittivat Montenegron lopulta 3–1.

Samalla päättyi yksi jakso joukkueen historiassa, kun joukkuetta 8,5 vuotta valmentanut Tapio Kangasniemi siirtyy päävalmentajan pestistä Lentopalloliiton valmennuspäälliköksi. Tilanne oli sekä pelaajille että muulle joukkueelle tunteellinen.

– Minulla on ainakin tosi haikea fiilis. Olemme olleet "Tasen" kanssa monta vuotta. Hän on hieno mies ja tosi tärkeä joukkueelle. Hän on luonut tämän kulttuurin, mitä olemme tehneet nyt monta vuotta, kyynelsilmin haastatteluun saapunut joukkueen kapteeni, passari Kaisa Alanko sanoi.

Suomen joukkueen yleispelaaja Suvi Kokkonen on vasta 22-vuotias, mutta hän on ollut Kangasniemen valmennuksessa siitä lähtien, kun hän saapui Kuortaneen urheiluluokalle yhdeksännellä luokalla.

– Hän on ollut oikeanlainen tyyppi. Osannut hyvin löytää minulta sellaisia ominaisuuksia, joita on ollut hyvä hyödyntää ja on ollut aina isona tukena. Tämä ilta pitää tänään omistaa Taselle, Kokkonen sanoi.

Yle Urheilun asiantuntija Riikka Lehtonen uskoo, että Kangasniemen valmennuksessa Suomen naiset ovat saavuttaneet sen tason, jolla mennään EM-kisoihin. Seuraavana edessä on tason nosto jatkopeleihin. Yle Urheilun asiantuntija Pauliina Vilponen on ollut itsekin mukana Kangasniemen maajoukkueessa, joten hän tietää, mikä valmentajan vaatimustaso on ollut.

– Hänessä parasta oli aina usko. Suomen joukkue oli aina valmis voittamaan, joka peliin lähdettiin aina voittamaan, Vilponen kertoi.

Kangasniemi: "Suomen lentopallo huikeassa nosteessa"

Suomen naiset saavuttivat historian viidennen EM-kisapaikan, joka on kolmas peräkkäinen.

Kisat pelataan vuonna 2023 Belgiassa, Italiassa, Virossa ja Saksassa. Päävalmentaja Tapio Kangasniemi oli tyytyväinen joukkueensa peliotteisiin ja siihen, ettei lataus mennyt yli.

– Tämä on hieno joukkue. Meillä on tänä kesänä ollut vaikeita paikkoja, paljon loukkaantumisia ja muita hankalia tilanteita, mutta sieltä on aina noustu pala kerrallaan. Tämä oli multihuipennus siihen, Kangasniemi sanoi.

Seuraavan päävalmentajan tehtävä on Kangasniemen mukaan saada joukkue nostamaan tasoaan, sillä kaksissa edellisissä EM-kisoissa Suomen taival on päättynyt alkulohkoon. Lähtökohdat ovat kuitenkin hyvät, sillä Suomella on vielä nuori joukkue rungoltaan ja jatkumoakin on tulossa.

– Suomen lentopallo on huikeassa nosteessa. Meillä kaikki maajoukkueet ovat kisoissa tällä hetkellä ja tyttöjen alle 19-vuotiaat olivat EM-kisoissa kahdeksansia. Siitä on hyvä ponnistaa, mutta töitä pitää tehdä, Kangasniemi sanoi.

Suomen lentisnaiset päättivät EM-karsinnan voittoon.

Riikka Lehtosen mielestä Suomen joukkue on nyt valmiimpi nostamaan tasoaan ja etenemään tulevissa EM-kisoissa jatkoon. Jo kisapaikan varmistaminen oli hänen mielestään kova temppu.

– Jo se, että Suomi siinä ensimmäisessä Montenegro-pelissä hoiti sen erinomaisen hienosti vaikeassa tilanteessa (3–1-voitto). Valmistautuminen tähän kesään on ollut vaikea, kun on ollut hirveä määrä loukkaantumisia. Mutta toisaalta pelaajat käyttivät näyttöpaikkansa hyvin hyväkseen, Lehtonen sanoi.

Viides ja kolmas perättäinen EM-kisapaikka on myös pelaajien mielestä kova saavutus, etenkin kun se saatiin kotiyleisön edessä.

– Kyllä huomasi, että kaikilla oli vähän jännittyneisyyttä pelissä, mutta sitten kun paikka saatiin, peli rentoutui, vaikka hävittiinkin se kolmas erä, Kokkonen sanoi.

– Ne kaikki nihkeät hetketkin kuuluvat tähän, se opettaa meitä. Nyt olimme Montenegroa vastaan kovempia lopuissa. Tämä kertoo joukkueesta, että meillä on sellaista sisua ja taistelutahtoa. Emme halua luovuttaa, Alanko totesi.

