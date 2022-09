EM-kultamitalisti Topi Raitanen kommentoi kovimman haastajansa dopingkäryä – harmitteli erityisesti yhden kilpakumppanin tilannetta

Topi Raitaselle miesten 3000 metrin EM-kullan reilulla puolella sekunnilla hävinnyt Ahmed Abdelwahed on antanut dopingnäytteen, josta löydettiin kiellettyä ainetta, meldoniumia.

Italialainen estejuoksija Ahmed Abdelwahed on kärynnyt dopingista Münchenin EM-kisojen yhteydessä antamassaan testissä. Asiasta uutisoi italialaismedia La Repubblica (siirryt toiseen palveluun). Abdelwahedin näytteestä löytyi sydänlääkkeenä tunnettua meldoniumia.

Abdelwahed hävisi Münchenin EM-kisoissa miesten 3 000 metrin estejuoksun finaalissa Suomen Topi Raitaselle 0,55 sekunnilla ja sai hopeaa.

Raitanen kertoo kuulleensa asiasta itsekin aivan hetki sitten.

– En ole asiaan vielä sen enempää perehtynyt, että en tiedä missä vaiheessa prosessi on. Onhan se toisaalta kiva, että voitin hänet juoksemalla radalla, ja pääsin kokemaan sen hetken. Omalla kohdallani mitaleja ei tarvitse laittaa uuteen jakoon, jos siihen prosessi menee. Hyvä, että dopingvalvonta toimii. Ei se kuitenkaan hyvältä kuulosta, että kilpakumppani on tämmöisessä tilanteessa, Raitanen kommentoi.

Abdelwahed on Raitaselle tuttu kilpakumppani jo viiden vuoden ajalta. Vuonna 2017 italialainen sijoittui alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa hopealle. Raitanen oli samassa kisassa neljäs.

– Totta kai se yllättää. Varmaan siitä tulee uutisia seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana, ja saamme kuulla, mitä on tapahtunut. Harmittavia paikkoja nämä ovat urheilulle, Raitanen sanoo.

Raitanen on seurannut viime vuosina, kuinka kestävyysjuoksussa ja yleisesti kestävyyslajeissa on käynyt käryjä, joten sikäli häntä ei oman lajin piiriin osunut tapauskaan ei täysin yllätä.

– Varsinkin afrikkalaisille juoksijoille on tullut käryjä todella paljon. Olen toivonut, että kulttuuri muuttuu. Usko on edelleen vahva, että puhtaana pystyy pärjäämään. Mutta kyllähän käryjä on viime vuosina tullut, Raitanen toteaa.

Raitanen kukisti Abdelwahedin reilulla puolella sekunnilla EM-kultakamppailussa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Vaikka Abdelwahedin käry ei vaikuta Raitasen sijoitukseen, harmittelee suomalaisjuoksija esimerkiksi neljänneksi kisassa sijoittuneen Espanjan Daniel Arcen kohtaloa, mikäli mitalit jaetaan uudestaan. EM-finaalissa kolmanneksi sijoittui Italian Osama Zoghlami.

– Sitä hetkeä ei saa kokea, vaikka mitalin saisi postista. Jos prosessi siihen menee, harmittaa espanjalaisen puolesta, että hän ei päässyt kokemaan sitä ilon hetkeä meidän kanssamme stadikalla, Raitanen sanoo.

Abdelwahed kiistää käyttäneensä meldoniumia.

– En ollut kuullutkaan meldoniumista ennen kuin minulle kerrottiin, että näytteestäni löytyi sitä. En ole koskaan käyttänyt sitä, joten yritän ymmärtää, miten sitä joutui virtsaani, Abdelwahed kirjoitti Instagram-tilillään.

Meldonium on ollut urheilussa kielletty aine vuodesta 2016. Tunnetuin meldonium-käry lienee tenniksen venäläistähden Maria Sharapovan tapaus vuodelta 2016. Samana vuonna meldoniumista kärysi etiopialaissyntyinen, Ruotsia edustanut 1 500 metrin maailmanmestari Abeba Aregawi.

