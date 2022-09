Piti olla varikolla haastattelijana, ajoikin F1-kisassa pisteille – Nyck de Vriesin sensaatiomainen suoritus saa asiantuntijalta ylistystä

Kuva: ANP via Getty Images

Red Bullin Max Verstappen otti formula ykkösten Italian GP:ssä viidennen peräkkäisen voittonsa. Tällä kaudella yhteensä 11 kertaa korkeimmalla korokkeella juhlineella MM-kärjellä on hyvät mahdollisuudet rikkoa Michael Schumacherin sekä Sebastian Vettelin hallussa oleva yhden kauden voittoennätys (13).

Kärkikolmikko oli Monzassa sama kuin viikko sitten Hollannin Zandvoortissa. Paalupaikalta lähtenyt Ferrarin Charles Leclerc taipui toiseksi ennen Mercedeksen George Russellia.

Surkean startin saanut Alfa Romeon suomalaiskuski Valtteri Bottas oli 13:s ja jäi jo seitsemättä kertaa peräkkäin MM-pistesijojen ulkopuolelle.

Yle Urheilun F1-asiantuntija Jukka Mildh analysoi Italian kisaviikonlopun puhuttavimmat tapahtumat.

Max Verstappen (kesk.) tuuletti jo viidettä kertaa putkeen voittoa. Kuva: Getty Images

Mihin kisa ratkesi?

Charles Leclerc lähti jo kahdeksatta kertaa tällä kaudella paalupaikalta ja viiden lähtöruudun rangaistuksen saanut Max Verstappen seitsemänneltä sijalta. 24-vuotias hollantilaiskuski nousi kuitenkin hetkessä kilpailun kakkospaikalle. Kun Leclerc kävi kilpailun alussa virtuaalisen turva-auton aikana varikolla, Verstappen nousi johtoon.

Leclerc kävi myöhemmin ottamassa uudet pehmeät renkaat, mutta kyyti ei riittänyt Verstappenin keskikovia renkaita vastaan.

Radalle tuli turva-auto kierroksella 48, kun Daniel Ricciardon McLaren hyytyi radan varteen. Lopputaistoa ei nähty, sillä kuljettajat ajatettiin turva-auton perässä maaliin.

– Red Bullilla oli nopein auto radalla. He ajoivat jopa suuremmalla downforcella eli autoa radan suuntaan painavien voimien kanssa. Siitä huolimatta Verstappen pystyi ajamaan tosi kovaa.

Mildh kritisoi Ferrarin suorittamaa varikkopysähdystä virtuaalisen turva-auton aikana.

– Ferrari teki jälleen väärän päätöksen. Se oli omalla tavalla hallitsematon riski, joka muutti koko kisan dynamiikan, Mildh sanoo.

Lue lisää: "Mikä maksaa Ferrarilla?" – asiantuntijalta täyslaidallinen amatöörimäisestä suorituksesta

Charles Leclerc piti kärkipaikkansa startin jälkeen. Kuva: Getty Images

Mistä puhutaan?

Kisaviikonlopun puhuttavinta antia olivat lukuisat lähtöruuturangaistukset. Peräti yhdeksälle eri kuljettajalle lätkäistiin erisuuruisia rangaistuksia pääasiassa moottoriosien vaihtamisen takia. Lähtöruuturangaistuksia kokivat muun muassa Verstappen, Bottas, Carlos Sainz, Sergio Perez ja Lewis Hamilton.

Yleensä muutama kuski saa rangaistuksen, joten todellista lähtöruutua on helpompi tulkita. Tällä kaudella lähtöruuturangaistukset ovat puhuttaneet aiemminkin, mutta Monzassa tässä saagassa nähtiin huipennus. Vielä useita tunteja aika-ajojen päättymisen jälkeen kuljettajat, toimittajat ja fanit olivat ymmällään sunnuntain lähtöjärjestyksestä.

Muun muassa AlphaTaurin osakilpailuvoittaja Pierre Gasly hämmästeli tilannetta neljä tuntia aika-ajojen päättymisen jälkeen.

– Voiko joku kertoa, miltä sijalta aloitan huomisen kisan, Gasly kysyi Twitterissä.

Jukka Mildh sanoo, että formula ykkösiin täksi kaudeksi voimaan tullut kulukatto on osa ongelmaa. Lisäksi Monza on rata, jossa pystyy helpommin ohittamaan, joten kaikki päättivät vaihtaa osia juuri tässä kisassa.

– Onhan se sekavaa ja tämä tulee yhä monimutkaisemmaksi. Tallit joutuvat todistelemaan ja perustelemaan osien vaihtoja. Ne yrittävät perustella niin, että tulee mahdollisimman vähän rangaistuksia. Näyttää kuitenkin siltä, että tästä on vaikea päästä eroon, sillä säästöä pitää tehdä ja moottoreihin haetaan samalla kestävyyttä.

Nyck de Vries säväytti Hollannissa. Kuva: ANP via Getty Images

Yllätys

F1-viikonlopun ehdoton yllättäjä oli lauantaina pikahälytyksen Williamsilta saanut 27-vuotias Nyck de Vries, joka debytoi kisakuljettajana F1-tasolla. Hollantilaiskuski paikkasi umpilisäkkeen leikkaukseen joutunutta Alexander Albonia.

Hollantilaisen viikonlopun suunnitelmat menivat kertaheitolla uusiksi. De Vriesin piti alun perin tehdä haastatteluita aika-ajojen yhteydessä.

Vielä perjantaina hän ajoi harjoituksia Aston Martinin autolla.

Williamsilla ajanut De Vries ylsi ensimmäisissä aika-ajoissaan toiseen osioon ja päihitti paljon ryöpytetyn tallikaverinsa Nicholas Latifin. Kisassa De Vries ylsi sensaatiomaisesti yhdeksänneksi.

De Vries on lahjakas kuljettaja, joka on voittanut ansiokkaan formulauransa aikana sähköformulasarjan sekä formula kakkosten maailmanmestaruudeen. F1-paikkojen suhteen hän on kuitenkin jäänyt toistaiseksi paitsioon.

– Oli kerta kaikkiaan todella vaikuttava F1-debyytti. Tuollaisia päästään harvemmin tekemään. Hänellä kävi siinä mielessä onni, että hän pystyi ajamaan Aston Martinilla perjantain ensimmäiset harjoitukset, minkä lisäksi tuli Albonin umpilisäkeongelmat.

– Sanoisin, että hän ajoi 97 prosenttisesti täydellisen kilpailun. Hän ei tehnyt mitään suurta virhettä kilpailutilanteessa. Uskallan sanoa, että hän lunasti tällä suorituksella paikan formula ykkösiin ensi kaudeksi, Mildh sanoo.

Valtteri Bottaksen (vas.) kisasta tuli jälleen vaikea. Kuva: Getty Images

Pettymys

Mildh nostaa viikonlopun pettymykseksi Alfa Romeon heikon vauhdin. Molemmat kuskit jäivät jälleen ilman pisteitä.

– Zhou Guanyu ei päässyt Williamsistakaan ohi, mikä kertoo siitä, että tallin mieli on menossa ensi kauteen.

Vielä alkukaudesta Alfa Romeo oli sarjan kolmanneksi nopein talli. Silloin Alfa Romeolla oli uusien sääntömuutosten pyörteissä etulyöntiasema. Kuljettajien MM-taulukossa kymmenentenä oleva Valtteri Bottas on jäänyt nyt seitsemän kertaa peräkkäin ilman pisteitä.

Suomalaiskuski sai taas heikon lähdön ja oli avauskierroksen jälkeen koko porukan viimeisenä.

– Hän on epäonnensoturi tällä hetkellä. Viimeksi meni moottori ja nyt hän sai 15 ruutua rangaistuksia. Kisa meni oikeataan jo siinä, Mildh toteaa.

F1-kausi jatkuu kolmen viikon kuluttua Singaporessa

