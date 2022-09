Naisten Liigan tila herättää päävalmentajissa huolta – "Saammeko pelaajia kasvamaan tähän liigaan?"

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen heikot esitykset hiljattain päättyneessä MM-turnauksessa herättivät kysymyksiä suomalaisen tyttö- ja naiskiekkoilun tilasta. Naisten liigan on yksi naisjääkiekkoilun suurimmista kulmakivistä.

Yle Urheilu kysyi kolmelta Liigan päävalmentajalta, missä tilassa pääsarja on. Kantansa kertoivat Kiekko-Espoon Sami Haapanen, HIFK:n Saara Niemi sekä Kuortaneen Mira Kuisma.

Millaisena näet Liigan tason?

Sami Haapanen

– Olemme jonkinlaisessa murrostilanteessa. Täältä lähtee kokeneita pelaajia muualle. Minulla on iso huoli siitä, saammeko me pelaajia kasvamaan tähän liigaan. Pitäisi jollain tavalla saada hyvän kasvattasarjan leima ja saada nuoria pelaajia ajettua sisään.

Saara Niemi

– Näen, että tällä kaudella on tasaisempi sarja kuin aikaisemmin. Kärki on lähtenyt ulkomaille, mutta on tullut uusia nuoria lupauksia tilalle. Luulen, että tällä kaudella tulee olemaan tasaista vääntöä.

Mira Kuisma

– Toivoisi, että olisi enemmän vanhempia pelaajia, mikä nostaisi tasoa. Valitettavasti on menty siihen, että on aika nuoria pelaajia, mikä tietenkin näkyy tasossa. Fysiikka ja muut asiat eivät ole vielä kehittyneet tarpeeksi.

Pelaajia lähtee Suomesta muun muassa Ruotsiin. Millainen pelaajapolku on? Miten pelaajat saataisiin pidettyä paremmin Suomessa?

Sami Haapanen

– Kokevatko he, että siellä (Ruotsissa) asiat ovat paremmin. Onko syynä taloudelliset seikat vai mitkä? Sitä pitää kysyä pelaajilta. Olemme tietysti iloisia siitä, että jos se on parempi sarja ja saamme sinne pelaajia kasvamaan. Olemme tehneet siinä tapauksessa jotain oikein.

– Jollain tavalla pelaajat varmaan katoavat. Sanotaanko, että 12–18-vuotiaissa on haasteellinen väli. Sarjatoiminta on todella pientä. Siinä vaiheessa tulee isoja eroja, ja tosi lupaavat menevät sen vaiheen nopeasti yli. He ovat liigavaiheessa jo 15-vuotiaana, mutta jos et ole silloin valmis, siinä on haasteita.

Saara Niemi

– Totta kai on hieno mahdollisuus, että voi pelata ulkomailla ammattilaisena. Meidän pitää myös tukea sitä. Samalla kuitenkin pitää tehdä todella hyvää työtä seuroissa, jotta olisi tarjota hyvät puitteet pelata kotimaista kiekkoa. Se vaatii vain hommia sekä yhteistyökumppaneita, jotta pääsarjatasolla pelaaminen olisi maksutonta kaikille.

Mira Kuisma

– Parhaat pelaajamme lähtevät ulkomaille varmasti parempien olosuhteiden perässä. En tiedä, vaikuttaako Liigan taso siihen, mutta uskon sen johtuvan siitä, että on taloudellisesti edullisempaa pelata muualla. Joillakin paikkakunnilla pelaajapolku on selkeä. Vielä ollaan tilanteessa, jossa tyttöjä ei ole niin paljon, että polkua voitaisiin rakentaa selkeäksi.

Mitä naisten Liigassa pitäisi korjata?

Sami Haapanen

– Nuorille pitää osata antaa riittävästi vastuuta. Heille pitää saada läpimurtoja aikaan.

Saara Niemi

– Jääkiekkoliiton ja seurojen pitää tehdä enemmän yhteistyötä. Olisi hienoa, että miesten Liiga auttaisi myös jotenkin nostamaan naisten Liigan profiilia.

Mira Kuisma

– Ensin se pitää lähteä harrastajien löytämisestä. Varmasti toimijoita tarvitaan lisää ruohonjuuritasolle.

MM-kisat menivät Naisleijonilta alavireisesti, kun Suomi jäi mitalipelien ulkopuolelle. Aiheuttaako se tai siitä käyty keskustelu jonkun särön uuden liigakauden ympärille?

Sami Haapanen

– Viimeiset kaksi viikkoa on ollut todella hektistä aikaa valmistautua sarjaan. Katsoin jonkun verran pelejä ja seurasin mediakeskustelua. Eivät ne kaikki välttämättä olleet hyviä asioita lajin kannalta. Ne ovat kuitenkin toiset ihmiset, jotka hoitavat sitä.

Saara Niemi

– Pettymys oli toki suuri, mutta näen tämän uuden alkuna. Meillä on uusi olympiadi edessä.

Mira Kuisma

– Kertaakaan en ole palannut viime viikon keskusteluun. Toivon, että se asia on unohtunut ja se käydään pienemmässä piirissä.

