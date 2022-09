Jukka Rautakorpi yrittää luotsata JYPin kohti mitalipelejä – tähtipelaajan takatukkaa saksittiin kauden aattona: "Päävalmentajalta ei ole tullut vaatimuksia"

Kuva: Mika Kylmäniemi / All Over Pres

SM-liigan pohjamutiin pudonnut JYP nosti pelaajabudjettiaan 700 000 euroa tälle kaudelle. Yksi joukkueen seuratuimmista pelaajista on puolustaja Sami Niku.

JYP kohtaa perjantaina Lukon kotikaukalossaan jääkiekon SM-liigassa. Yle Puheen Jääkiekkokierros seuraa otteluita klo 18 alkaen. Kuuntele lähetystä tästä linkistä.

JYVÄSKYLÄ. JYPin harjoituksissa kaikuu äänekäs, uusi komento.

– Stop! Miksi näin pääsi taas tapahtumaan? Miksi? No siksi, että pakit olivat aivan levällään. Otetaan uudelleen.

Hippoksen jäähallissa uuden, mutta tutun käskijän ohjeet kuuluvat napakasti ja pelaajat toteuttavat ohjeistusta energisellä otteella.

Lippalakkipäinen hahmo ohjaa joukkuettaan kuin määrätietoinen opettaja. Meno jäällä on intensiivistä. Kaikesta aistii, että JYPiä leimaa nyt vahva toiminnan henki.

Jukka Rautakorpi on palannut valmennusuransa alkulähteille, Jyväskylään. Kaikki alkoi täältä 1990-luvun alussa JYPin juniorijoukkueissa sekä liigajoukkueen apulaisvalmentajana (1994–1995).

Nyt lähes 30 vuotta myöhemmin Keski-Suomen oman miehen missio on nostaa seuraavien kolmen vuoden aikana JYP takaisin SM-liigan mitalipeleihin surkeiden kausien jälkeen. JYP jäi kahdella viime kaudella ulos pudotuspeleistä ja edellinen mitali irtosi keväällä 2017 (pronssi).

– Haluuni tulla JYPiin liittyy kaksi asiaa. Tämä on minulle ensinnäkin iso haaste, kun puhutaan valmennusprosesseista. Täällä minulla on myös mahdollisuus korjata asioita, Rautakorpi valottaa Yle Urheilun haastattelussa.

– Toinen asia on kaupungin tuttuus, tosin vuosikymmenten takaa. Jos Tampere on minulle tavallaan kotikaupunki, niin Jyväskylä on toinen, uusi JYP-käskijä fiilistelee.

Jukka Rautakorpi, 58, toimii nyt ensimmäisen kerran JYPin päävalmentajana. Kuva: Vesa Pöppönen / AOP

JYPissä halutaan näkyvä suunnanmuutos Rautakorven kaltaisen, korkean profiilin suomalaisvalmentajan palkkauksella. Jyväskyläläisseurassa muutoshalu on ilmeinen, sillä JYP on pudonnut neljässä vuodessa nopeasti liigan kärkipäästä sarjan pohjamutiin. Neljän viime kauden aikana liigajoukkueella on ollut neljä eri päävalmentajaa.

– Emme rakenna vanhan päälle mitään vaan viikko viikolta rakennamme uutta pohjaa paremmaksi, Tapparan urheilujohtajan paikalta takaisin haalarihommiin palannut Rautakorpi paaluttaa.

Vaikka JYP-valmentaja painottaa vain nykyhetken toimintaa, on Rautakorven ajatuksissa jo isompia, pysyvämpiä arvoja.

– Haluan, että JYPiin jäisi meidän jälkeemme prosessi, jonka päälle voi tulevaisuudessakin rakentaa. Toiveena on, ettei tämä kolmen vuoden prosessi pääty siihen, vaan JYP olisi senkin jälkeen organisaationa vahva, kiinnostava ja menestyvä suomalaisessa jääkiekossa, hän haluaa.

Rautakorven näkemyksen mukaan perinteisessä yliopistokaupungissa maaperä on otollinen huippujääkiekolle ja JYPille. Nyt jos koskaan Jyväskylässä on kunnon tilaus JYPin uudelle tulemiselle.

– Jyväskylässä aistii vahvan yhteisöllisyyden tunteen ja siinä piilee iso voimavara. Ihmiset löytävät JYPin eikä täällä ole ns. vastahankaa seuraa kohtaan.

– Toivottavasti nämä asiat toisivat joukkueeseen itseluottamusta, mikä näkyisi itse pelissä. Jyväskylässä on paljon jääkiekon teoria- ja tutkimuspohjaa yliopiston kautta, mutta itse peliin pitää innostua enemmän. Se on myös joukkueemme tehtävä, Jukka Rautakorpi painottaa.

Jääkiekkokierroksen parhaat: Miksi Kärpät ja Tappara eivät pelaa viihdyttävämpää jääkiekkoa?

Pelaajien innostuminen keskiössä

Ensi vuonna 60 vuotta täyttävällä Rautakorvella on takanaan lähes 900 SM-liigaottelua päävalmentajana kolmessa eri seurassa. Hän korostaa, ettei JYPissä tai nykypäivän joukkueurheilussa ylipäänsä toiminta saa olla vain valmentajien show.

– Ehkä valmentajakeskeisyyttä on vielä turhan paljon. Pelaajien autonomisuutta joukkueessa kaivataan, sillä se voittamisen kannalta välttämätön asia. Asioita on synnyttävä myös pelaajien kautta. Valmentaja näyttää vain suuntaa toiminnalle.

– Heittäytyminen ja innostuminen on näkynyt täällä pelaajissa heti alusta lähtien. Ei ole tarvinnut motivoida pelaajia eikä perustella heille asioita, vaan pelaajat ovat heittäytyneet jutulle mitä teemme, päävalmentaja innostuu.

Show'ta tai ainakin isoja tunteita lienee luvassa, koska valmennusryhmään kuuluu esimerkiksi Ville Nieminen.

Keski-Suomen kiekkoyleisö odottaa Rautakorven johtamalta JYPiltä jossakin vaiheessa konkreettista tulostakin: paluuta takaisin liigan kärkitaisteluihin. Päävalmentaja korostaa lähes joka lauseessa luitenkin itse prosessia ennen tulosta tai vaikkapa pudotuspelipaikkoja.

– Jos tuloksesta puhutaan niin näen, että pystymme viemään JYPin takaisin mitalipeleihin, Rautakorpi vakuuttaa.

Päävalmentajana Rautakorpi on luotsannut joukkueensa aina tehtaan takuulla pudotuspeleihin. Mestaruuksia on yksi, Tapparasta vuodelta 2003.

Takatukan paluu isoon rooliin

Rautakorvelle on annettu käteen heti ensimmäiselle JYP-kaudelleen kilpailukykyiset työkalut. Pelaajabudjettiaan 700 000 euroa kasvattanut JYP on satsannut uusiin, rutinoituneihin pelimiehiin. Yksi keihäänkärjistä on viiden vuoden Pohjois-Amerikan kiertueen jälkeen kasvattajaseuraansa palaava Sami Niku.

– Tänne palaa viisi vuotta vanhempi ja viisi vuotta kokeneempi sekä pelaajana varmempi Sami Niku. Reissulla tuli eteen paljon vastoinkäymisiä ja onnistumisiakin, mitkä kasvattivat minua ihmisenäkin, Niku muotoilee Yle Urheilulle.

Kaukaloiden luonnonlapseksi tituleerattu jyväskyläläinen on tunnettu takatukastaan, mutta liigakauden lähestyessä miehen liehuletti on lyhentynyt.

– Minulla on tapana lyhentää tukkaa kesäisin ja antaa sitten taas kasvaa. Nyt saa letti kasvaa taas vuoden, Niku naureskelee.

– Päävalmentajalta ei ole tullut vaatimuksia tukan lyhyyden suhteen, hän lisää hymyillen.

Ennen ja jälkeen. Sami Nikun takatukka lyhentyi vähän juuri liigakauden alla. Kuva: Sami Nikun kotialbumi

Nuorten maailmanmestari 2016 on innoissaan ympäristöstä, mihin hän palaa sitten kevään 2017.

– Joukkueella on iso haaste, mikä tekee tästä entistäkin mielenkiintoisemman urakan, Niku innostuu.

SM-liigan kiinnostavimpiin paluumuuttajiin kuuluva Niku, 25, ei ole palannut JYPiin taiteilemaan tai esittelemään tukkamuotiaan, vaan tekemään tulosta kaukalossa.

– Olen aina ollut tyyppi, joka vihaa häviämistä. Lähden aina siitä, että voitosta pelataan ja tavoitellaan vain sitä korkeinta palkintoa, hän muistuttaa.

Joukkue sai SM-liigan mittarilla laatupuolustajan, jonka näyttöhalut ovat kovat muutaman vuoden AHL-kokemuksen jälkeen.

– Olen vaikuttunut siitä, millaisella innolla Sami innostuu pelistä. Siitä, miten peli vie hänet mennessään. Sen huomaa treeneissäkin, Rautakorpi paljastaa.

– Pitää muistaa, että Sami on meille profiilipelaaja, ja häneltä myös odotetaan paljon. Hänen on osoitettava kaukalossa johtavan pelaajan suuntaa, hän painottaa Nikun isoa roolia.

Vain yksi olennainen tavoite ohjaa Nikua tällä liigakaudella.

– Palautetaan JYP tällä sinne minne se kuuluu eli pudotuspelijoukkueeksi. Sitä kautta olisi edessä "uusi kausi" eli aivan eri pelit.

Lue myös:

Kommentti: Jos Lauri ja Jussi matkisivat Ruotsia ja painaisivat kaasun pohjaan, tapahtuisi SM-liigassa jotain suurenmoista

Kaunein asia, minkä kapteeni voi joukkueelleen sanoa? Juhamatti Aaltosen herkkä vastaus yllätti hänet itsensäkin

Näin korkeita palkkoja SM-liigan suurimmat tähdet tienaavat – seurojen pelaajabudjetit ovat nousseet miljoonilla euroilla

HIFK jätti ykkösvahdin hankkimatta, Tappara suurten muutosten alla – tässä alkavan SM-liigakauden kiinnostavimmat puheenaiheet