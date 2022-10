Valioliigan jätit luottavat pohjoismaalaisiin hyökkääjiin – ruotsalaisasiantuntija kertoo Ylelle, millaisia ovat Ruotsin jalkapallon uudet supertähdet

Kuva: All Over Press, Kuvanmuokkaus: Aleksi Hyvönen / Yle

Englannin Valioliiga jatkuu viikonloppuna. Lauantain herkkupalana on Arsenalin ja Tottenhamin paikalliskohtaaminen klo 14.30.

Arsenal, Manchester City, Tottenham, Brighton, Manchester United.

Siinä Valioliigan viiden kärki. Joku voisi sanoa, että Brighton ei kuulu joukkoon.

Ei tosiaan kuulu, sillä kaikista muista kärkijoukkueista löytyy nuorta pohjoismaalaista hyökkäysvoimaa.

Menneen kesän suurin siirtouutinen jalkapallomaailmassa oli norjalaisjätti Erling Haalandin siirtyminen Valioliigan kaksi viimeisintä mestaruutta vieneen Manchester Cityn riveihin.

Vaikka Ruotsin maajoukkue kyntää tällä hetkellä syvässä alhossa, ovat nuoret ruotsalaispelaajat murtautuneet vakuuttavasti kansainvälisille kentille.

Newcastlella Valioliigan viiden kärkeen riittää tekemistä, mutta taloudelliset resurssit siihen ovat olemassa. Ruotsalaisittain siirtoikkunan kovin uutinen oli, kun Newcastle hankki 22-vuotiaan superlupauksen Alexander Isakin.

Ruotsalaisissa lööpeissä komeilevat lisäksi Manchester Unitedin Anthony Elanga ja Tottenhamin Dejan Kulusevski.

Valioliigan kiinnostavimpia ruotsalais- ja norjalaistähtiä yhdistää kaksi asiaa: he ovat nuoria ja he ovat hyökkääjiä. Esittelemme heidät maajoukkueessakin urallaan pelanneen ruotsalaisasiantuntijan Markus Johannessonin avustuksella.

"Zlatan on ilmiö!"

Zlatan Ibrahimovic paukahti viheriölle sikaria sauhutellen viime keväänä, kun kauden viimeisen ottelun jälkeen juhlittiin AC Milanin mestaruutta. Kuva: All Over Press

Vaikka juttu keskittyy Valioliigaan, ei ruotsalaisasiantuntijalta voi olla kysymättä yhdestä ikonisesta pelaajasta.

– Zlatan on aina isoin nimi! Hän on ilmiö!

Johannesson naurahtaa remakasti kysymykselle, onko Zlatan Ibrahimovic edelleen otsikkojen pääaihe.

40-vuotias Ibrahimovic jatkaa uraansa yhä AC Milanissa, jonka väreissä hän juhli viime keväänä Serie A:n mestaruutta.

Vakavasti ottaen, Valioliigassa pelaavia nuorukaisia seurataan Ruotsissa erittäin tiiviisti.

– Jalkapallo on suurella erolla muihin Ruotsin isoin urheilulaji, Johannesson huomauttaa.

Johannesson korostaa roolimallien merkitystä jalkapallon kehityksessä. Siihen rooliin Isak, Kulusevski ja Elanga sopivat hänen mukaan erittäin hyvin.

– He ovat isoja nimiä Ruotsissa. Se on myös todella tärkeää, että he ovat roolimalleja koko Ruotsille, koska he eivät ole Svensson tai Andersson. Heillä on erilaiset sukunimet ja taustat.

Isakin sukujuuret ovat Itä-Afrikan Eritreassa, josta hänen vanhempansa pakenivat sotaa. Kulusevskin vanhemmat ovat makedonialaisia ja Elangan isä kamerunilainen. Kaikki ovat kuitenkin syntyneet Ruotsissa ja pelanneet siellä ainakin ensimmäiset juniorivuotensa.

Pohjoismaalaiset pelaajat Englannin Valioliigassa tällä hetkellä TANSKA: 13

Philip Billing (kk, 26, Bournemouth), Emiliano Marcondes (kk, 27, Bournemouth), Mads Roerslev (p, 23, Brentford), Mathias Jörgensen (p, 32, Brentford), Christian Nörgaard (kk, 28, Brentford), Mathias Jensen (kk, 26, Brentford), Mikkel Damsgaard (kk, 22, Brentfoord), Joachim Andersen (p, 26, Crystal Palace), Rasmus Kristensen (p, 25, Leeds), Jannik Vestergaard (p, 29, Leicester), Daniel Iversen (mv, 25, Leicester), Christian Eriksen (kk, 30, Manchester United), Pierre-Emile Höjbjerg (kk, 26, Tottenham) RUOTSI: 8

Robin Olsen (mv, 32, Aston Villa), Ludwig Augustinsson (p, 28, Aston Villa), Pontus Jansson (p, 31, Brentford), Victor Lindelöf (p, 28, Manchester United), Anthony Elanga (h, 20, Manchester United), Emil Krafth (p, 27, Newcastle), Alexander Isak (h, 22, Newcastle), Dejan Kulusveksi (h, 22, Tottenham) NORJA: 6

Martin Ödegaard (kk, 23, Arsenal), Kristoffer Ajer (p, 24, Brentford), Kristoffer Kalesson (mv, 21, Leeds), Leo Hjelde (p, 18, Leeds), Erling Haaland (h, 22, Manchester City), Mohamed Elyounoussi (kk, 27, Southampton), ISLANTI: 0 SUOMI: 1 (Terry Ablade on kirjoilla Fulhamissa, mutta 20-vuotias hyökkääjä ei ole saanut debyyttiä Valioliigassa.)

Alexander Isak

Alexander Isak onnistui maalinteossa heti Valioliigan debyytissään. Kuva: Paul Greenwood / Shutterstock / All Over Press

Newcastlesta tuli maailman rikkain seura, tai ainakin yksi rikkaimmista, kun sen osti syksyllä 2021 sijoittajaryhmä, jonka suurin omistaja on Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto.

Kun kauppauutinen tuli julkisuuteen, koillisenglantilaisten fanit riemuitsivat, monet muut tyrmistyivät. Newcastlen ostaminen oli osa Saudi-Arabian harjoittamaa "urheilupesua", jossa vallanpitäjät käyttävät urheilua viedäkseen huomiota negatiivisista asioista, kuten ihmisoikeusrikkomuksista.

Lue lisää: Toimittajan murhan tilaamisesta epäilty kruununprinssi on Newcastlen uuden omistuksen taustalla – tästä huippujalkapallon kyseenalaisessa ilmiössä on kyse

Newcastle oli kesän siirtoikkunassa vielä melko maltillinen, mutta yksi merkittävimmistä viime hetken ratkaisuista oli Isakin hankkiminen Real Sociedadista. Siirtosummaksi on arvioitu jopa 70 miljoonaa euroa.

Debyytissään 22-vuotias Isak iski maalin Liverpoolin verkkoon Anfieldilla.

– Isakin siirto on Ruotsissa kiistanalainen, sillä urheilupesusta ja Newcastlen omistajista puhutaan paljon, sanoo Johannesson.

Lue lisää: Venäläisestä rahasta tuli ur­hei­lu­maa­il­mal­le liian likaista, mutta Saudi-Arabian jät­ti-in­ves­toin­nit kelpaavat – brit­ti­toh­to­ri: "Äärimmäisen masentavaa"

Myös jalkapalloilullisesti ajateltuna Isakin siirto oli isoissa otsikoissa. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n asiantuntija Johannesson kertoo, että siirto tuli yllätyksenä. Hän ajatteli, että Isak jatkaisi espanjalaisseurassa vielä jonkin aikaa.

Alexander Isak iski MM-karsinnoissa Ruotsille kymmenessä ottelussa neljä maalia. Ruotsi jäi rannalle, kun Puola oli parempi jatkokarsintojen finaalissa. Kuva: Foto Olimpik / NurPhoto / Shutterstock / All Over Press

Alexander Isak Syntynyt Tukholman Solnassa 21.9.1999. Pelasi juniorivuotensa AIK:ssa, josta siirtyi Saksaan, Borussia Dortmundiin 2017. Seurat ulkomailla: Dortmund 2017–2019, Hollannin liigan Willem II (lainapesti 2019), Espanjan liigan Real Sociedad 2019–2022 ja tällä hetkellä Newcastle. Ruotsin A-maajoukkuuessa 37 ottelua ja 9 maalia.

Johannesson kertoo, että Isakin ura on ollut pomppuinen. Välillä hän on luonut paikkoja ja maaleja kuin tyhjästä, välillä on tullut pitkiä maalittomia jaksoja.

Kaudella 2020–21 Espanjan liigassa syntyi peräti 17 maalia, viime kaudella vain kuusi.

– Nyt kun hän siirtyi Valioliigan valokeilaan, hänellä ei ole enää varaa pitkiin kuiviin kausiin. Newcastlessa hänet kyseenalaistetaan nopeammin, koska häneen käytettiin niin paljon rahaa.

Isakin suuria vahvuuksia ovat nopeus ja luovuus. Isak on myös taktisesti kyvykäs puolustaessa ja prässipelissä. Tämän hän osoitti Johannessonin mukaan MM-karsinnoissa Espanjaa vastaan pimentäessään Sergio Busquetsia.

Alla olevalta videolta voit katsoa tarkemmin, miten Johannesson kuvailee Ruotsin uutta hyökkääjätähteä. Jutun videot ovat englanniksi, tekstitys suomeksi.

"Ei enää varaa kuiviin jaksoihin." Ruotsalaisasiantuntija kertoo, millainen pelaaja on 22-vuotias Alexander Isak.

Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski (oik.) saldosi maalin ja maalisyötön Tottenhamin valioliigakauden avauksessa Southamptonia vastaan. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Dejan Kulusevski Syntynyt Tukholmassa 25.4.2000. Pelasi juniorina IF Brommapojkarnassa, josta siirtyi 16-vuotiaana Italiaan, Atalantan nuoriin. Seurat ulkomailla: Atalanta 2016–20, lainapesti Parmassa 2019–20, Juventus 2020–2022, lainalla Tottenhamissa tammikuusta 2022. Ruotsin A-maajoukkueessa 25 ottelua ja 2 maalia.

Toinen tämän vuoden iso ruotsalaisuutinen Valioliigassa on ollut Dejan Kulusevskin, 22, siirtyminen Tottenhamiin.

Fyysinen laitahyökkääjä siirtyi Juventukseen 2020. Torinon suurseurassa Kulusevski aloitti hyvin, mutta viime kaudella peliaika väheni, kun Massimiliano Allegri palasi "Bianconerin" päävalmentajaksi.

Tammikuussa Kulusevski siirtyi Lontooseen 18 kuukauden lainadiilillä. Johannessonin mielestä lainapesti on onnenpotku Kulusevskille l.

– Hän on saanut alusta asti luottoa Antonio Contelta (Tottenhamin päävalmentaja). Hän pelaa nyt kapasiteettinsa ylärajoilla. Totta kai hän saa vielä lisää itseluottamusta ja kokemusta, kun voi pelata nyt säännöllisesti.

– Olen todella vaikuttunut hänen alustaan Valioliigassa.

Dejan Kulusevski on saanut paljon luottoa Antonio Contelta. Kuva: Getty Images

Jaetulla kakkossijalla, pisteen paikalliskilpailijaansa Arsenalia perässä oleva Tottenham ei ole vielä Valioliigassa hävinnyt: viisi voittoa ja kaksi tasapeliä. Kulusevski on maalannut kerran ja syöttänyt kolme osumaa.

Valioliiga palaa maajoukkuetauolta lauantaina Lontoon paikalliskamppailulla Arsenal–Tottenham, joka on samalla sarjan kärkiottelu.

Kulusevski pystyy pelaamaan monissa rooleissa hyökkäyksessä tai hyökkäävänä keskikenttänä. Yleensä Tottenham aloittaa muodostelmalla, jossa Englannin ykköshyökkääjä Harry Kane on keskushyökkääjä laidoillaan Kulusevski ja eteläkorealainen Heung-min Son tai brassihyökkääjä Richarlison.

Alla olevalta videolta voit katsoa lisää, miten Markus Johannesson näkee Kulusevskin hienot otteet Tottenhamissa.

Dejan Kulusevskille siirto Juventuksesta Tottenhamiin oli onnenpotku. Markus Johannesson kertoo videolla, millaisesta hyökkäyspään pelaajasta on kyse.

Anthony Elanga

Manchester Unitedin Anthony Elanga yrittää ohittaa Real Sociedadin Andoni Gorosabelia syyskuun Eurooppa-liigan ottelussa. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Anthony Elanga Syntynyt Malmössä 27.4.2002. Pelasi juniorina Ruotsissa IF Elfsborgissa ja Malmö FF:ssä. Elangan perhe muutti Englantiin, jossa Elanga pelasi hetken aikaa Hattersleyssa, josta Manchester United nappasi hänet 12-vuotiaana. Ruotsin A-maajoukkueessa 5 ottelua ja 1 maali.

Isak siirtyi Ruotsista maailmalle sinä vuonna, kun täytti 18, ja Kulusevski vaihtoi Italiaan 16-vuotiaana. Anthony Elanga puolestaan lähti jo 12-vuotiaana Manchester Unitedin akatemiaan.

Maajoukkueessa Elanga olisi voinut edustaa isänsä kotimaata Kamerunia, Ruotsia tai Englantia, mutta hän valitsi Ruotsin ja debytoi A-maajoukkueessa MM-jatkokarsinnoissa 2022.

– Elanga on puskenut läpi ManUn akatemian, mikä on vaikuttava saavutus, kehuu Johannesson, mutta huomauttaa, ettei parasta Elangaa ole vielä päästy näkemään.

Vaikka Elanga sai viime kaudella pelata 21 liigaottelussa, Johannesson näkee, että hänen olisi parempi vaihtaa maisemaa.

United on ollut sekasortoisessa tilassa ja paineet ovat valtavat, vaikka joukkue onkin karmean alkukauden jälkeen neljän voiton putkessa.

– Hänen pitäisi siirtyä saadakseen luottoa valmentajalta sekä rauhallisempi ympäristö kehittymiseen. Se on vaikeaa Unitedissa.

Elangan nopeus ja taidot 1vs1-tilanteissa tekevät hänestä potentiaalisen tähtikaliiberin hyökkääjän.

Alla olevalta videolta voit kuunnella ja katsoa, miten Johannesson kommentoi ruotsalaista huippulupausta Anthony Elangaa.

Anthony Elanga puski läpi ManUn akatemiasta. Nyt siirto muualle voisi olla paras ratkaisu.

Erling Haalandin tykkialku ei enää yllättänyt

Valioliigan suurimman mestarisuosikin Manchester Cityn tuorein supertähti on norjalainen. 22-vuotiaan ja 195-senttisen Erling Haalandin alku Englannin kentillä ei ole jättänyt ketään kylmäksi.

Haaland aloitti Cityssä pommittamalla seitsemässä Valioliigan ottelussa 11 maalia. Mestarien liigassa kahdessa ottelussa on syntynyt kolme maalia – viimeisimpänä uskomattoman atleettinen ohjaus ja 2–1-voittomaali kotistadionilla Etihadilla hänen entistä seuraansa Dortmundia vastaan.

Johannesson kertoo, ettei hän ole lainkaan yllättynyt Haalandin aloituksesta Manchesterissa.

– Olin yllättyneempi silloin, kun hän siirtyi Dortmundiin. En ollut vielä varma hänen kapasiteetistaan.

Erling Haaland iski häikäisevän osuman Mestarien liigassa Dortmundia vastaan. Kuva: Getty Images

Itävallan Salzburgissa Haalandista tuli ensimmäinen teini-ikäinen, joka on tehnyt maalin viidessä perättäisessä ottelussa Mestarien liigassa. Ottelut olivat Haalandin viisi ensimmäistä kyseisessä kilpailussa.

Maalitahti jatkui Dortmundissa, kun Haaland siirtyi Saksan Bundesliigaan tammikuussa 2020.

Johannessonin mielestä Haalandin suurin vahvuus on se, että hän tiedostaa, mihin hän pystyy ja mihin ei.

Hän sijoittuu kentällä jatkuvasti oikein. Silläkin pääsee jo pitkälle, kun ympärillä on nyt Kevin De Bruynen kaltaisia pallotaikureita. Lisäksi Haaland on säälimätön maaliruisku kovan fysiikkansa ansiosta.

Haalandin tehokkuus Valioliigan kauden alussa on ollut täysin poikkeuksellista.

Lue lisää: Analyysi: Norjalaisihme Erling Haaland tekee historiallisen paljon maaleja, vaikka koskee palloon harvemmin kuin joukkueensa maalivahti

Kun City hallitsee palloa, Haalandin tehtävänä on usein vain odottaa oikeaa hetkeä. Hän tietää, että pelkästään boksissa pysyminen sitoo puolustajia ja luo tiloja muualle.

Alla olevalta videolta voit katsoa lisää, miten Johannesson kommentoi Haalandin hurjaa alkua Valioliigassa.

Markus Johannesson ei yllättynyt Erling Haalandin hurjasta alusta Valioliigassa. Johannesson kertoo näkemyksensä norjalaistähden suurimmista vahvuuksista.

Martin Ödegaard Madridin hylkiöstä Arsenalin kapteeniksi

Myös loistavasti kautensa aloittaneessa Arsenalissa loistaa nuori norjalainen. 23-vuotias Martin Ödegaard on iskenyt kuuteen otteluun kolme maalia.

Ödegaard oli Haalandiakin kovempi superlupaus, jonka Real Madrid hankki 16-vuotiaana 2015. Sitä ennen hän oli jo debytoinut Norjan A-maajoukkueessa kaikkien aikojen nuorimpana, alle 16-vuotiaana.

Espanjan liigassa Ödegaardista tuli Real Madridin historian nuorin debytantti, kun hänet vaihdettiin Cristiano Ronaldon tilalle kauden viimeisessä ottelussa keväällä 2015.

Madridin tähtisikermässä hyökkäävän keskikenttäpelaajan ura ei kuitenkaan päässyt missään vaiheessa kunnolla liitoon. Pelit Espanjan liigassa jäivät kahdeksaan. Lainasiirrot veivät Hollantiin, toiseen espanjalaisseuraan Real Sociedadiin ja viimeisenä Arsenaliin tammikuussa 2021.

Martin Ödegaard on puhjennut kukkaan Arsenalissa. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Syksyllä 2021 Ödegaard siirtyi Arsenaliin pysyvällä, 35 miljoonan euron siirrolla – ja nyt hän on "Tykkimiesten" kapteeni.

– Martinilla on monia ominaisuuksia, joita haluamme kapteenilta. Hän ajattelee joukkuetta ennen itseään, Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta kehui Eurosportin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

– Hänellä oli alussa jakso, jolloin hän ei pelannut paljon, mutta hän oli ensimmäisenä harjoituksissa ja viimeinen, joka lähti. Hän kysyi oikeita kysymyksiä – miksi hän ei pelannut, mitä hänen piti tehdä – hän kuunteli aina ja auttoi aina joukkuetovereitaan.

Alla vielä pohjoismaisten pelaajien tekemät maalit Euroopan viidessä suurimmassa sarjassa viime kaudella sekä pelaajien määrät niissä tällä hetkellä. Viime kaudella suomalaismaaleista vastasi 11 kertaa Valioliigassa osunut Teemu Pukki.

Pohjoismaalaiset pelaajat liikevaihdoltaan Euroopan viidessä suurimmassa sarjassa ENGLANNIN VALIOLIIGA: Tanska: 13

RUOTSI: 9

NORJA: 6

SUOMI: 1 (Hyökkääjä Terry Ablade, 20, on kirjoilla Fulhamissa, mutta ei ole debytoinut Valioliigassa.)

ISLANTI: 0 SAKSAN BUNDESLIIGA: TANSKA: 16

RUOTSI: 5

NORJA: 3

SUOMI: 2 (Maalivahti Lukas Hradecky, 32, edustaa Leverkusenia ja hyökkääjä Fredrik Jensen, 25, Augsburgia.)

ISLANTI: 0 ESPANJAN LA LIGA: TANSKA: 5

RUOTSI: 1

NORJA: 2

SUOMI: 0

ISLANTI: 0 ITALIAN SERIE A: TANSKA: 7

RUOTSI: 8

NORJA: 7

SUOMI: 1 (Maalivahti Jasper Samooja, 19, on merkattu Leccen ykkösjoukkueen kokoonpanoon, mutta ei ole debytoinut Serie A:ssa.)

ISLANTI: 2 RANSKAN LIGUE 1: TANSKA: 5

RUOTSI: 5

NORJA: 3

SUOMI: 1 (Laitapakki Jere Uronen, 28, edustaa Brestiä.)

ISLANTI: 0 YHTEENSÄ: TANSKA: 46

RUOTSI: 28

NORJA: 21

SUOMI: 5

ISLANTI: 2 Lähteet: Transfermarkt.com, Soccerway.com

