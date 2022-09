Viiden minuutin turbovaihde murskasi HJK:n haaveet – europelien romantiikka vaihtui katsojan rooliin AS Roman hurmoksen alla

HJK taipui Eurooppa-liigan lohkovaiheen toisessa ottelussaan vieraskentällä AS Romalle 0–3. Seuraavaksi eurokentillä vastaan asettuu bulgarialainen Ludogorets.

ROOMA. Jos norjalainen Bodø/Glimt pystyi vielä viime talven Konferenssi-liigassa yllättämään identiteettiään etsiskelleen AS Roman, oli HJK:ta Stadio Olimpicolla torstaina odottanut ryhmä jo valmiimpi joukkue.

HJK tiesi lähtevänsä seurahistoriansa suurimman eteen altavastaajana, mutta sen suureksi harmiksi todellinen potentiaali jäi tällä kertaa näkemättä. Ikimuistoisen vierasottelun huuma katkesi varhaisessa vaiheessa, kun kapteeni Miro Tenhon keltainen kortti muuttui videotarkistuksen jälkeen punaiseksi.

Miro Tenho otti punaisen kortin raskaasti. Kuva: IMAGO/Emmefoto/ All Over Press

Toiveet hienosta taistelusta Daavidin ja Goljatin välillä haihtuivat Rooman helteiseen iltaan, josta isännät poistuivat voittajina 3–0-lukemin.

– Saimme heti pidettyä palloa. Ehkä Roma ei prässännyt niin kovaa kuin odotettiin, mutta Miron punainen muutti pelin luonteen dramaattisesti. Tosi harmi, koska alku oli niin lupaava, konkaripuolustaja Jukka Raitala sanoi.

Yhden pelaajan vajaalla HJK:n pallollinen panos muuttui minuutti minuutilta vaatimattomammaksi. Illasta tuli ankara selviytymistaistelu, joka jatkuikin noin tauolle asti vieraiden kannalta onnistuneesti.

– Harmitti Miron puolesta. Ei se tilanne ollut missään nimessä hänen syytään, vaan hän on ollut meille loistava. Ikävää, että VAR-tarkistus johti punaiseen, koska kentällä se näytti aika 50–50-tapaukselta pallontavoittelutilanteessa, italialaisille tuttu Perparim Hetemaj arvioi.

Perparim Hetemaj pelasi avauspuolikkaan ja hankki HJK:lle lukuisia vapaapotkuja. Kuva: DeFodi Images via Getty Images

Jo ensimmäisen vartin kohdalla yli 60 000 -päinen kotiyleisö purki ajoittain turhautumistaan Roman pelatessa palloa kärsivällisesti alaspäin. Maalivahti Conor Hazard selvitti muutaman laukauksen ja keskityksen kunnialla ja oli helsinkiläisten arvokkain pelaaja. Avauksensa hänkin päätyi silti antamaan jatkuvasti käytännössä suoraan Roman puolustuslinjaan, mistä alkoi seuraavan tilanteen rakentelu.

Nollan rikkominen osoittautui silti haastavaksi ja mitä lähempänä tauko oli, sitä enemmän sekä yleisö että pelaajat näyttivät ärsytystään. HJK otti kellosta pois jokaisen mahdollisen sekunnin ja raivostutti paikallisia, mikä täydellä miehityksellä olisi voinut ruokkia yllätyssaumaa.

Jose Mourinho ei avauspuolikkaalla pitänyt näkemästään. Kuva: NurPhoto via Getty Images

Muutamien vihellysten sävyttämänä tauolle poistunut José Mourinho päätyi lopulta ottamaan kovat keinot käyttöön tuodessaan kentälle tärkeimmät pelaajansa, joita oli tarkoitus lepuuttaa HJK-ottelussa kovan pelitahdin helpottamiseksi. Ykköstoppari Chris Smalling ja supertähti Paulo Dybala marssivat kentälle toisen jakson alkuun, jolloin Roma saikin ratkaisun aikaan nopeasti.

Palvottu Dybala lopetti pyristelyt

Roma myi loppuun jo viidennen peräkkäisen kotiottelunsa ja susien uusi tuleminen on luonut kaupunkiin innostuneemman ilmapiirin kuin vuosikausiin. Vielä viime kaudella katsomoissa oli – osin koronaviruksenkin vuoksi – paljon tyhjää, mutta nyt liput menevät kuin kuumille kiville.

Stadio Olimpicon ympäristössä kävi kova kuhina jo muutamaa tuntia ennen aloituspotkua ensimmäisten kannattajien saapuessa paikalle. Kulmakarsinaan eristetty HJK:n yli 200-päinen kannattajalauma pystyi ajoittain ottamaan äänimaailmaa haltuunsa kannustushuudoillaan, jotka paikalliset kuitenkin tukahduttivat nopeasti.

Paulo Dybala iski AS Roman avausmaalin. Kuva: Lehtikuva / AFP

Tavallaan asetelma katsomossa kiteytti myös kamppailun kentällä. HJK:sta ei tullut jättiläisen kaatajaa, vaan se joutui kokemaan Mourinhon Roman tämän hetken hurmoksen. Etenkin Juventuksesta ilmaissiirrolla Roomaan matkannut Dybala on noussut muutamassa kuukaudessa Roman kannattajien uudeksi lempilapseksi, jonka pelipaitoja vilisi katukuvassa ottelun alla.

Juuri argentiinalainen astui esiin myös torstain ratkaisijana, vaikka suunnitelmissa oli lepoilta. Dybala ehti pelata vain noin minuutin ennen kuin iski avausmaalin. Roman toinen seurasi melkein heti perään ja ryhtiliike viimeisteltiin 3–0-osumalla väsyneen HJK:n sinnitellessä mukana.

– Pystyimme puolustamaan ensimmäisen puoliajan ihan hienosti, mutta näin kovalla tasolla alkaa väsyä ja virheitä tulee. Kolme maalia kertoo lopputuloksen. Dybala liikkui linjojen välissä, haki hyvin palloa ja tuotti meille vaikeuksia. Aikainen maali toisella puoliajalla teki pelin vaikeaksi. Jätimme kaikkemme kentälle, mutta se ei tässä lohduta, Raitala tuumi.

Ottelun viralliseksi yleisömääräksi ilmoitettiin 60 193, käytännössä täysi stadion. Saman verran on odotuksissa myös sunnuntaina, kun Roma kohtaa Serie A -ottelussa Atalantan. HJK puolestaan pelaa tuolloin taas arkisemmissa maisemissa jatkaessaan mestaruustaisteluaan SJK:ta vastaan.

HJK sai tuekseen parisensataa kannattajaa. Kuva: Domenico Cippitelli/LiveMedia/Shutterstock/All Over Press

Parin päivän Rooman-matka jää varmasti jalkapallohistoriaan, mutta kahden ottelukierroksen jälkeen HJK on Eurooppa-liigan lohkossaan ainoa pisteetön joukkue. Espanjalainen Real Betis johtaa lohkoa kuudella pisteellä, kun se kaatoi torstaina kotonaan Rooman lohkovaiheen avauskierroksella yllättäneen Ludogoretsin 3–2.

HJK kohtaa seuraavaksi lokakuun alussa kotonaan Ludogoretsin.

– Meillä on paljon pelaajia, joille tämä oli ensimmäinen niin sanottu iso peli tällaisilla yleisömäärillä. Nämä ovat hienoja kokemuksia, mutta kyllä me haluamme muutakin kuin vain kokemuksia. Hienoa omaltakin kannalta pelata näitä upeita pelejä, mutta näistä on otettava opiksi, Raitala summasi.

HJK kohtaa Eurooppa-liigassa seuraavaksi bulgarialaisen Ludogoretsin 6.10. kello 19.45 alkaen. Ottelua voi kuunnella suorana Yle Puheella.

