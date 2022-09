Liigan kurinpitodelegaatiolla on nyt enemmän liikkumavaraa päähän kohdistuvissa taklauksissa: "Ensimmäinen päätös oli liian kategorinen"

Kuva: Matti Raivio / All Over Press

Jääkiekon SM-liiga on tiedottanut täsmennyksistä päähän kohdistuvista taklauksista annettaviin rangaistuksiin. Selkeä päähän kohdistuva taklaus noteerataan edelleen viiden ottelun mittaiseksi pelikielloksi ja rangaistusta voidaan myös korottaa, mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta.

Kurinpitodelegaatiolla on kuitenkin liikkumavaraa ja se voi ottaa huomioon pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminnan tilanteessa. Liikkumavaraa on esimerkiksi tilanteissa, joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moitittavuus on vähäinen.

Pelikielto voidaan siis arvioida myös alle viiden ottelun mittaiseksi. Liiga kuitenkin korostaa, että sillä ei ole aikomusta lieventää suhtautumistaan päähän kohdistuviin taklauksiin.

Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtajan Sampo Liusjärven mukaan suurta muutosta ei ole tarkoitus tehdä.

– Jokaiseen tilanteeseen liittyy tulkintaa. Identtisiä tilanteita ei ole. Jokaisen pelitilanteen kehittyminen on omanlaisensa, samoin pelaajien liikkumiset. Niitä katsotaan kokonaisuutena ja arvioidaan pelaajien toimintaa, Liusjärvi totesi.

Liusjärven mukaan vanha linjaus, jossa päähän kohdistuneesta taklauksesta napsahti automaattisesti vähintään viiden ottelun pelikelto, ei ollut täysin onnistunut.

– Ensimmäinen päätös oli liian kategorinen, siinä ei tunnistettu tilanteiden monimuotoisuutta. Sitä on jo muutaman kerran täsmennetty ennen tätäkin.

Liusjärven mukaan linjausta on käyty läpi seurojen urheilutoimenjohtajien kanssa.

