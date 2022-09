Voittaako suomalainen tänään koripallon EM-mitalin? Saksaa luotsaava Gordon Herbert näkee avainpelaajassaan samaa kuin Lauri Markkasessa

Gordon Herbert tuli Suomeen pelaamaan koripalloa 40 vuotta sitten. Sittemmin Suomen kansalaisuuden saanut Herbert on pelaajauransa jälkeen ollut menestyksekäs valmentaja. Nyt hänellä on mahdollisuus johdattaa Saksa EM-mitaleille 17 vuoden tauon jälkeen.

Tehdäänkö haastattelu suomeksi, englanniksi vai jopa saksaksi? Yle Urheilun tv-kameran eteen on juuri tullut Saksan koripallomaajoukkueen päävalmentaja Gordon Herbert.

– Tehdään suomeksi. Minä yritän, Herbert vastaa.

Kanadalainen Herbert tuli Suomeen neljäkymmentä vuotta sitten pelaamaan SM-sarjaa Hyvinkään Tahkoon. Hän väänsikin Suomen pääsarjaparketeilla yli vuosikymmenen ajan.

Koti löytyi lopulta Uudestakaupungista. Herbert sai Suomen kansalaisuuden. Pelaajauran jälkeen hän aloitti valmentajauransa myös Uudenkaupungin Korihaista. Herbertillä on myös suomalainen perhe: Suomalainen vaimo ja kaksi poikaa, joista kumpikin on pelannut Korisliigaa.

Herbertin ansioluettelo on valmentajanakin mittava. Vajaat 30 vuotta kestäneellä valmennusuralla Herbert on napannut Saksan mestaruuden (2004), Ranskan cupin (2007) ja FIBA Europe cupin (2017). Hänet on valittu Ranskassa ja Saksassa myös vuoden valmentajaksi.

Gordon Herbert valmentaa Saksan koripallomaajoukkuetta

Valmentajakokemusta on Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Ranskasta, Georgiasta, Kreikasta, Venäjältä sekä NBA:stakin. Herbert toimi maailman kovimmassa koripalloliigassa Toronto Raptorsin apuvalmentajana kaudella 2008–2009.

Nykyinen pesti Saksan maajoukkueen päävalmentajana alkoi vuosi sitten syksyllä.

Herbert on valmentanut Saksan komeaan liitoon kotikisoissa, vaikka välierissä tulikin niukka tappio Espanjalle.

Nyt Saksalla on mahdollisuus palata arvokisamitaleille ensimmäisen kerran sitten EM-hopean 2005 ja Henrik Dettmannin valmennuksessa tulleen MM-pronssin 2001.

– Meillä on hyvä kemia. Jätkät ovat sitoutuneita ja ovat tehneet uhrauksia. Olemme pelanneet yhdessä. Meillä on myös yksilöissä lahjakkuutta, Herbert suitsutti ennen välierää.

Suomalaisvalmentajat menestyvät maailmalla

Suomalaisittain EM-kisat olivat upeat. Suomi ylsi 55 vuoden tauon jälkeen kahdeksan parhaan joukkoon. EM-kisoissa nähtiin myös kolme suomalaista päävalmentajaa. Lassi Tuovi luotsasi Suomea ja Jukka Toijala Viroa Herbertin Saksan päälle.

Suomalaista valmennusosaamista arvostetaan muutenkin maailmalla. Tuovi toimii Ranskan pääsarjassa Strasbourgin päävalmentajana. Saksan Bundesliigassa on ensi kaudella kaksi suomalaista päävalmentajaa: Tuomas Iisalo luotsaa Bonnia ja veljensä Joonas Iisalo Heidelbergiä.

Susijengin EM-kisat päättyivät herkissä tunnelmissa, mutta 8. sija oli paras EM-parketilla sitten kotikisojen 1967. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Periaatteessa kolmaskin suomalainen päävalmentaja tulevalla kaudella Bundesliigassa olisi ollut mahdollista, sillä Daniel Jansson johdatti Tübingenin ProA:n finaaleihin ja joukkue olisi ollut oikeutettu nousemaan Bundesliigaan, mutta seuralla ei ollut tarpeeksi resursseja lähteä korkeimmalle sarjatasolle.

Itävallan pääsarjassa Anton Mirolybov ja Aleksi Koskinen ovat johdattaneet Gmundenin mestaruuteen ja hopealle.

– Suomessa on tehty hyvää duunia. Lassi, Toijala.. Suomalaisia valmentajia on paljon Euroopassa. Se on hieno juttu, Herbert kehui.

Lauri Markkanen kuin Franz Wagner

Susijengin pelaaminen on herättänyt ihastusta EM-kisoissa. Esimerkiksi Espanjan päävalmentaja Sergio Scariolo kehui kisojen aikana Yle Urheilulle Suomen systeemiä upeaksi, omaperäiseksi ja hieman epätavalliseksi.

Herbert ei oman EM-urakkansa takia ehtinyt nähdä Suomen peleistä kuin osia sieltä täältä, mutta hänkin hehkuttaa Susijengin otteita.

– He pelasivat todella hyvin. Suomen pitäisi olla ylpeä joukkueestaan. He pelasivat joukkueena ja antoivat kaikkensa, Herbert totesi.

Lauri Markkanen on ollut yksi EM-kisojen suurimpia tähtiä. Suomalainen on ennen EM-mitalipelejä kisojen pistetilastossa toisena, kun mitataan perinteikkäällä tavalla eli ottelukohtaisella keskiarvolla. Edellä on vain Kreikan Giannis Antetokounmpo, jonka Herbertin Saksa onnistui pysäyttämään puolivälierissä. Markkanen on ykkönen, kun tehdyt pisteet lasketaan vain yhteen.

Herbert kuuluu suureen Markkasen ihasteliijoiden joukkoon turnauksessa.

– Häneltä nähtiin aika uskomaton turnaus. Hän on kuin Franz Wagner, jalat maassa ja nöyrä tyyppi. Lauri on tietysti myös tosi hyvä koripalloilija, aikoinaan Pekka Markkasta vastaan valmentanut ja pelannut Herbert totesi.

Ota tästä! Lauri Markkaseen verratulta saksalaiselta kova kori – Franz Wagner pussitti EM-välierässä 15 pistettä

21-vuotias Wagner varattiin vuosi sitten NBA:han kahdeksannella varausvuorolla. Orlando Magicia edustava laituri on kantanut joukkuettaan supertähtitakamies Dennis Schröderin kanssa.

Kun Herbert aloitti nykyisessä pestissään, asetettiin selvä tavoite EM-kotikisoihin eli mitali. Nyt Saksan joukkue on hyvin lähellä sitä. Saksa on ennnakkosuosikki Puolaa vastaan sunnuntaina.

Mielenkiintoinen kamppailu on edessä EM-kisojen jälkeenkin. Suomi ja Saksa kohtaavat marraskuun 10. päivä Saksassa MM-karsintapelissä. Oli jo melko lähellä, että Herbert olisi kohdannut toisen kotimaansa Berliinissä.

Susijengi kamppaili pitkään Espanjaa vastaan, joka koitui lopulta Saksan kohtaloksikin. Jos Suomi olisi voittanut Espanjan, Saksa ja Suomi olisivat kohdanneet ottelussa paikasta EM-finaaliin.

– Odotin sitä innolla, Herbert naurahti EM-välieräspekulaatiosta.

Saksa ja Puola kohtaavat EM-pronssiottelussa. Ranska ja Espanja iskevät yhteen EM-finaalissa. Suora lähetys pronssiottelusta kello 18 alkaen ja finaalilähetys lähtee käyntiin kello 21.15.

