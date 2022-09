Supertähti Paul Pogban isoveli pidätettiin viime viikolla – tästä hämmentävässä kiristysjupakassa on kyse

Ranskalainen Paul Pogba, 29, on yksi maailman tunnetuimmista jalkapalloilijoista. Hän siirtyi Juventuksesta Manchester Unitediin 2016 maailmanennätyssummalla, 105 miljoonalla eurolla.

Viimeiset kaudet ManUssa menivät heikosti. Kesällä Pogba palasi Juventukseen ilmaiseksi, kun sopimus manchesterilaisten kanssa päättyi.

Tällä kaudella Pogba ei ole vielä pelannut polvivamman takia, mutta vuoden 2018 maailmanmestari ja nelinkertainen Italian mestari on pysynyt otsikoissa. Siihen pääsyy on hänen isoveljensä Mathias Pogba.

Jupakka, joka on ollut kansainvälisen median puheenaihe viikkoja, sai uuden käänteen, kun Mathias pidätettiin keskiviikkona. Häntä vastaan on nostettu syyte kiristyksestä. Epäiltynä on neljä muutakin veljesten läheistä tuttua.

Kummallinen kiista levisi julkisuuteen elokuussa, kun Mathias julkaisi videon, jolla hän lupasi "räjähdysmäisiä" paljastuksia veljestään. Hänen mukaansa koko maailma ansaitsee tietää "tiettyjä asioita".

Paul Pogba juhli viheriöllä veljiensä ja äitinsä kanssa maailmanmestaruutta 2018. Vasemmalta Florentin Pogba, äiti Yeo Pogba, Paul Pogba ja Mathias Pogba. Florentin ja Mathias ovat edustaneet Guinean maajoukkuetta. Kuva: Getty Images

Paulin mukaan häneltä on yritetty kiristää 13 miljoonaa euroa, jotta Mathias ei tekisi paljastuksia.

Paul kertoi, että hänet oli viety Pariisin esikaupunkialueella asuntoon, jossa aseistetut miehet uhkailivat häntä. Paul oli maksanut kiristäjilleen 100 000 euroa.

Paul oli kertonut kiristysyrityksistä syyttäjälle Torinossa heinäkuun 16. päivä. Mathiaksen asianajaja kiistää syytökset.

Ranskan poliisi aloitti tutkinnan, ja syyskuussa syyttäjä Laure Beccuau sanoi, että tutkinnassa on tarkasteltu syytöksiä toistaiseksi tuntemattomaan henkilöön, mukaan lukien "aseellisen jengin harjoittama kiristys, sieppaukset ja salaliitto".

Medialähteiden mukaan Mathias oli muun muassa aikonut paljastaa, että Paul olisi pyytänyt noitatohtoria langettamaan kirouksen PSG-hyökkääjä Kylian Mbappelle. Paul on myöntänyt maksaneensa noitatohtorille, mutta vain suojellakseen itseään.

Myös Mathias, 32, on jalkapalloilija. Hän on edustanut viimeisimpänä Ranskan neljännellä sarjatasolla Belfortia.

Yhtenä taustatekijänä epäiltyihin rikoksiin on pidetty sitä, etteivät Mathias ja lapsuudenystävät ole tyytyväisiä, miten Paul on auttanut heitä noustessaan maailmantähdeksi, vaikkakin he asuivat Paulin kanssa Manchesterissa ja Paul on tukenut heitä rahallisesti.

Lue lisää:

Superagentin pelaajat siirtyivät "tuntemattoman naisen" vastuulle – Rafaela Pimentasta tuli yhdessä yössä yksi jalkapallon tärkeimmistä taustahenkilöistä