Kannattaja nousi vaarallisesti seisomaan ja putosi kaiteen yli – tapahtumajärjestäjä kertoo, mitä Olympiastadionilla oikein tapahtui

Palloliiton tapahtumatuotannon päällikön mukaan E-katsomo on turvallinen paikka normaaliin katsomiseen, eikä kyse ole rakenteellisesta ongelmasta.

Kuopion Palloseuran voitonjuhlat jalkapallon Suomen Cupissa saivat viikonloppuna ikävän käänteen, kun kuopiolaisten kannattajakatsomosta putosi henkilö vaarallisesti alemmalle tasanteelle.

KuPSin mediapäällikkö Juuso Ikonen kertoi myöhemmin Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että kannattaja selvisi tilanteesta murtuneella jalalla. Näin ollen hän selvisi pelottavalta näyttäneestä tilanteesta säikähdyksellä.

Palloliiton tapahtumatuotannon päällikkö Kalle Marttisen mukaan osa työntekijöistä näki tilanteen, mutta se on myös katsottu jälkikäteen videolta. Marttisen mukaan kannattaja juhli voittoa, nousi osittain kaiteen päälle ja horjahti sen jälkeen alas katsomosta.

Marttisen mukaan kannattajan toinen jalka oli kaiteen ja toinen penkin päällä.

– Ei näytä siltä, että kukaan olisi häntä työntänyt, vaan hän on jostain syystä horjahtanut kaiteen yli. Tämä on puhtaasti tapaturmainen horjahtaminen. Joku yritti ottaa häntä kyllä kiinni, mutta ei valitettavasti saanut (otetta), Marttinen sanoo Yle Urheilulle.

Marttisen mukaan paikalle hälytettiin heti ensiapua. Paikalla oli ensiapuyksikkö sekä ensiapuun erikoistunut lääkäri.

– Sitä kautta siellä oli hyvä henkilöstö paikalla. He ottivat tilanteen haltuun.

Katsoja putosi alempaan katsomonosaan E-katsomosta, jonka rakenne on erilainen kuin esimerkiksi Pohjoiskaarteessa ja päätykatsomoissa.

– Kaide on määräysten mukainen. Se ei ole toki suositeltavaa, että siihen nousee edes toisella jalalla ja seisoo toisella jalalla penkin ja toisella kaiteen päällä, Marttinen sanoo.

– Olemme käyneet keskustelua siitä, miten tämäntyyppiset tapaukset voidaan jatkossa välttää. Se vaatii vähän lisää analysointia. Toki se on tapauskohtaista ja siihen vaikuttaa, minkätyyppisiä katsojia kyseisessä katsomonosassa istuu. Se on turvallinen paikka normaaliin katsomiseen. Ei ole rakenteellista ongelmaa sen suhteen.

Marttisen mukaan asia käydään kuitenkin tarkkaan läpi sen suhteen, onko toimintatapoja tarpeen muuttaa.

– Esimerkiksi Huuhkajien otteluissa fanikatsomo on eri paikassa kuin Suomen Cupissa. Jatkossa tämäntyyppisissä peleissä täytyy katsoa, miten fanien sijoittelu tehdään, jos katsotaan, että on tarvetta. Työ jatkuu ja katsomme, mitä on tehtävissä.

Marttinen pitää tilannetta valitettavana yksittäisenä tapaturmana. Hän ei voi kommentoida tarkemmin yksittäisen henkilön terveydentilaa. Hänen mukaansa vaikuttaa kuitenkin siltä, että olosuhteisiin nähden katsoja selvisi säikähdyksellä.

– Tässä oli ainekset paljon pahempaankin. Käymme luonnollisesti tarkasti läpi, onko toimintatapoja tarpeen muuttaa, jotta pystymme välttämään tämäntyyppiset asiat, jos siihen vain on keinot olemassa.

