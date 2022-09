Töitä odotellut Raimo Helminen palaa innolla Ilvekseen – Ismo Lehkonen kertoo turkulaisten kaipaavan "Raipea"

Kuva: All Over Press

Tampereen Ilves jysäytti maanantaina jääkiekon SM-liigasyksyn yhden kiinnostavimmista siirroista, kun se kertoi Raimo Helmisen, 58, palaavan tupsukorvien penkin taakse apuvalmentajana.

Ilves-legenda valmensi edellisen kerran seuraa vuosina 2009–2013. Hän toimi tuolloinkin pääosin apuvalmentajana, mutta sai potkut ensimmäisen päävalmentakautensa (2012–2013) alkupuoliskon jälkeen.

– Todella hienoa palata. Kiva päästä niin sanotusti kotiseuraan takaisin. Yritän auttaa mahdollisimman paljon, Helminen kommentoi Yle Urheilulle.

– Ilves todella halusi minut. Se oli tietenkin iso pointti. Päävalmentaja Jouko Myrrän kanssa julteutua tein päätöksen, että kyllähän tämä tälläkin tavalla käy. Hieno juttu.

Helminen valmensi viime kaudella monikansallisessa ICEHL:ssä HC Pustertalia. Parhaiten kuitenkin muistetaan edellinen valmennuspesti Suomessa, kun Helminen valmensi keväällä 2021 Turun Palloseuran finaaleihin ja SM-hopealle.

– Ei ollut syksyllä mitään virityksiä. Tämä oli ensimmäinen viritys ja siihen tartuttiin. Ihan innostuneena kylläkin, Helminen sanoo.

– Kyllähän se on vähän kömpelöä, jos haluaa valmentaa ja ei ole valmennuspestiä. Kyllä se oleminen on silloin vähän sellaista hermostunutta, Helminen myöntää.

Raimo Helminen kertoo paluustaan Ilveksen apuvalmentajaksi.

Raimo Helminen hopeamitali kaulassaan keväällä 2021. Kuva: All Over Press

Harjoitukset mielessä

Helmisen mukaan hän ottaa vastuuta ainakin erikoistilanteista. Ilves on tehnyt alkukaudella kolme ylivoimamaalia ja on sillä sarjassa kolmantena. Alivoima on ollut sataprosenttista.

– "Joken" johdolla varmasti mennään ja yritetään tehdä kaikkea yhdessä.

Ilves pelaa keskiviikkona Ässiä vastaan, mutta jo perjantaina on edessä Tamperen paikallinen Tapparaa vastaan. Helminen kuitenkin vakuuttaa, että hänen ajatuksensa ovat vasta tiistain harjoituksissa ja keskiviikon ottelussa.

– Päivä kerrallaan yritän päästä mukaan joukkueen toimintaan mahdollisimman hyvin. Siitä eteenpäin niitä pelejä tuleekin kolmen pelin tahdissa joka viikko. Kyllä siinä touhuta saa.

Kai Tampereen paikallinen ja uusi areena pyörii jollain tavalla ajatuksissa?

– Kiva juttu. Ei siitä ole kysymystäkään, ettei paikallispelit olisi aina tamperelaisille herkkupaloja, Helminen sanoo myhäillen.

Ilves sijoittui viime kaudella SM-pronssille. Helminen lähteekin loppukauteen voittaminen mielessä.

– Tehtäväni on auttaa joukkuetta voittamaan pelejä mahdollisimman paljon. Autan pelaajia ja valmentajakollegoja. He auttavat minua ja niin edelleen. Kaikkihan sitä haluaa voittaa. Sen perään tässä touhutaan, Helminen kertoo tavoitteistaan.

Helminen oli Turun Palloseurassa päävalmenaja, mutta tällä kertaa hän on Liigassa apuvalmentajana. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Turussa kaivataan Raipea

Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen näkee, että tamperelaisseura palkkasi loistavan jääkiekon ammattilaisen, jolla on kaiken lisäksi valtava Ilves-sydän.

– Onnittelut Ilvekselle. Puhutaan vielä heidän legendapelaajastaan, joka on antanut seuralle valtavasti uran aikana.

Lehkonen muistuttaa, että Helmiselle on kertynyt valtava kokemuspankki uran aikana niin menestymisistä kuin pettymyksistä kotimaan ja ulkomaan sarjoissa..

– "Raipella" on älyttömästi annettavaa, kun puhutaan pelaajan kasvamisesta voittavaksi pelaajaksi. Nuoret pelaajat kasvoivat vuoden aikana todella paljon, kun hän kävi nostamassa TPS:n finaalijoukkueeksi. Se oli käsittämätön tarina.

Lehkosen mukaan Helminen jätti Turkuun lähtemättömän vaikutuksen. Hän kertoo kuulleensa varsinkin nuorilta pelaajilta vain positiivisia asioita valmentajasta.

– Voisin jopa sanoa, että heillä on tietynlainen kaipuu Raipeen. Se kuulostaa uskomattomalta, jos turkulaiset puhuvat näin tamperelaisesta.

Helminen oli auttamassa Toni Söderholmin luotsaamaa Saksaa kahden viikon ajan viime keväänä. Kuva: IMAGO/ActionPictures/ All Over Press

Helmisen rekrytoinnin myötä Lehkonen povaa Ilvekselle vahvasti menestystä tällä kaudella. Hän ei pidä sitä riskinä, että Helminen on jopa Myrrää kokeneempi valmentajana.

– En näe tässä juuri mitään ongelmaa. Jouko Myrrä on rehti suomalainen jätkä ja Raipen tuntee kaikki. Hän on viimeisen päälle suomalainen mies, joka on sataprosenttisesti rehti.

– Nykyään puhutaan paljon valmennustiimeistä. Raipen tietomäärä auttaa tätä tiimiä, Ilvestä, Jouko Myrrää ja koko Ilveksen tämänvuotista projektia todella paljon. Heillä on kuitenkin kovat piipussa ja tavoitteena parantaa viimevuotista sijoitusta.

