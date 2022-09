Teemu Pukille valkeni kesällä nopeasti, ettei toivesiirtoa Valioliigaan tule: "Oli siinä kaikenlaisia kyselyitä"

Teemu Pukin arki Norwichissa on neljän vuoden aikana ollut jalkapalloilullista vuoristorataa. Joka toinen vuosi kotkalainen on pelannut Mestaruussarjan parhaan joukkueen ykköspyssynä, joka toinen vuosi taas Valioliigan kehnoimman joukkueen lähes ainoana toivona.

Nyt Norwich keikkuu jälleen Mestaruussarjan kärkipaikoilla, vaikka kauden alku oli heikko. Pukki on päässyt itsekin maalivireeseen ja osunut sarjassa kolmesti. Huuhkajien mediatilaisuuteen Helsingin Kalastajatorpalle astelikin rennon oloinen mies.

– On tänne helpompi tulla, kun alla on kiva voittoputki alla ja maaleja on tullut taas. Maajoukkue on oma juttunsa, mutta kyllä se ensimmäisiin päiviin vaikuttaa, millä fiiliksellä Norwichista tänne tulee, Pukki sanoi.

Henkilökohtaisella tasolla Pukin mielessä oli kuluvalle kaudelle kuitenkin jotain aivan muuta kuin Englannin toisella sarjatasolla pelaaminen. Valioliigassa tasonsa vuosien varrella osoittanut Pukki on avoimesti kertonut pyytäneensä siirtoa pois Norwichista, mutta se jäi haaveeksi.

– Oli siinä kaikennäköisiä kyselyitä, mutta ei kellään ollut aikomusta tarjota niin paljoa, mitä Norwich minusta olisi halunnut. Tajusin aika nopeasti, että siirto ei tule tapahtumaan. En ajattele sitä asiaa enää. Nyt olen Norwichin pelaaja ainakin tämän kauden, kun sopimusta on jäljellä. Sitten mietitään tulevaisuuden juttuja uudestaan, Pukki kertoi.

Teemu Pukilta ja Joel Pohjanpalolta kaivataan tehoja Kansojen liigan viimeisissä otteluissa Romaniaa ja Montenegroa vastaan. Kuva: Tomi Hänninen/ Yle

Siirtoasioiden kanssa kesällä oli tekemisissä myös Pukin hyökkääjäpari Joel Pohjanpalo, jonka uusi koti löytyi lopulta Venetsiasta Italian toiseksi korkeimmalta sarjatasolta. Raha oli iso tekijä myös Pohjanpalon kohdalla, ja lopulta Venezia FC maksoi Leverkusenin toivoman summan, joka saksalaislehti Kickerin mukaan oli 2,5 miljoonaa euroa.

– Missään vaiheessa Leverkuseniin jäämistä ei poissuljettu. He halusivat tietyn summan, mikä sulki paljon vaihtoehtoja pois. Kiinnostusta oli aika paljon muualtakin ja isommista sarjoista, mutta Venezian paketti ja heidän tulevaisuuden suunnitelmansa olivat syynä, että päätin lähteä sinne pelaamaan, Pohjanpalo kertoi.

Pohjanpalo ehti olemaan Leverkusenin sopimuspelaaja peräti yhdeksän vuotta, mutta ei koskaan saanut kaipaamaansa vastuuta.

– Tällä hetkellä Leverkusenin pelaamisessa näkyy, että siellä on vain yksi hyökkääjä. He eivät hommanneet sinne ketään sen jälkeen, kun lähdin, Pohjanpalo kuittasi vanhalle seuralleen.

Viime kaudella Serie A:sta pudonneen Venezian ja Pohjanpalon kausi Italiassa ei ole alkanut toivotulla tavalla. Veneellä kotiotteluihin matkustava ja joukkue on sarjassa kuuden kierroksen jälkeen vasta sijalla 16. Pohjanpalon maalitili paluuta pääsarjaan tavoittelevassa joukkueessa on vielä avaamatta, mutta maalisyöttöjä on kertynyt kaksi.

– Italiassa puhutaan, että Serie B:ssä on yksi kovimmista vuosista. Potentiaalisia nousijoita on paljon. Kaikki tietävät, mikä tavoitteemme on, Pohjanpalo sanoi.

Suomi kohtaa Romanian Kansojen liigan ottelussa Olympiastadionilla perjantaina kello 21.45. Suora lähetys TV2:ssa ja Areenassa kello 21 alkaen.

