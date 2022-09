Jättääkö Ott Tänak Hyundain? Managerivelho Timo Jouhkilta jyrkkä kanta Toyota-paluuseen – asiantuntija Miikka Anttila on toista mieltä

Kreikan MM-rallin tapahtumat avasivat ainakin huhupuheissa rallin MM-sarjan kuljettajamarkkinat lopullisesti.

Hyundain päätös tallimääräyksestä Thierry Neuvillen eduksi mestarikandidaatti Ott Tänakin sijaan nosti lopullisesti pinnalle pitkään sen alla kuplineen mahdollisuuden – virolaistähti saattaa jättää Hyundain.

Kreikassa Tänak arvosteli erittäin suorasanaisesti tallin johtoa. Sunnuntaina aamulla hän ihmetteli, miksi tiimissä ei ollut tehty tallimääräystä, vaikka tilanne oli selvä. Kun päätös tehtiin, ei Tänak pitänyt sitä oikeana.

– Ei se sitä tietenkään ollut omasta mielestäni ja maailmanmestaruustoiveiden kannalta, Tänak muotoili Yle Urheilulle ennen päätöserikoiskoetta.

Hyundain päätös oli kyseenalainen, sillä Tänak olisi voitolla ollut seitsemän pistettä lähempänä MM-sarjaa johtavaa Kalle Rovanperää.

– Erikoinen ratkaisu. Tänak menetti pisteitä, jotka hän olisi voinut saada. Hyundai olisi saanut kolmoisvoiton, vaikka Tänak olisi nostettu voittajaksi, Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki kuvaili tapahtumia kisan jälkeen.

Jättääkö Tänak siis Hyundain vai ei? Pitkän linjan rallivaikuttaja Timo Jouhki pitää epätodennäköisenä, että Tänak lähtisi tallista. Virolaisen sopimus tallin kanssa on erittäin arvokas. Yle Urheilun ralliasiantuntija Miikka Anttilan mukaan Tänakin mahdolliseen lähtöön vaikuttaa se, millainen purkupykälä hänen sopimuksessaan on.

Yle Urheilu käy tässä jutussa läpi kolmen väitteen kautta mahdollisuuksia, joita Tänakilla on, mikäli hän jättää Hyundain sopimuksesta huolimatta. Näitä väitteitä kommentoivat Jouhki ja Anttila. Molemmat ovat yhä vahvasti mukana MM-rallimaailmassa: Jouhki on niin Kalle Rovanperän kuin Teemu Sunisen manageri, Anttila taas on MM-rallien määrällä mitattuna sarjan kaikkien aikojen kokeneinen kilpailija.

Voit tutustua väitteiden perusteluihin lukien tai kuunnella kaksikon oleellisimmat näkemykset audiomudossa.

1. Tänak siirtyy Toyotalle

Tänakin julkiset lausunnot ovat nousseet puheenaiheiksi viimeistään Jyväskylän MM-rallista saakka. Virolainen haukkui toistuvasti autonsa suorituskykyä, mikä ei ole rallimaailmassa tavallista. Kuljettajien ja tallien ainoa tehtävä kun on pönkittää automerkin brändiarvoa.

Miikka Anttila työskenteli Tänakin kanssa samassa tallissa Toyotalla kaudet 2018 ja 2019. Hän ei pidä Tänakia ongelmakuljettajana.

– Minulla ei ollut koskaan mitään ongelmia hänen kanssaan. Asioista pystyi puhumaan avoimesti. En toki ollut häneltä pumppaamassa säätöasioita tai muita. Tiimin johtoon hänellä taisi olla huonot välit, Anttila muistelee.

– Toki jos maailmanmestaruutta tavoittelee, silloin on oltava toisinaan hieman tyly, Anttila jatkaa.

Ott Tänakin vuodet Toyotalla olivat menestyksekkäitä. Hän oli kauden 2018 puolivälistä kauden 2019 loppuun sarjan selvästi nopein kuljettaja. Kuva: Tomi Hänninen

Timo Jouhki sanoo, että Tänakin puheista ei kannata vetää liian suoria johtopäätöksiä. Manageri ei myöskään usko, että Tänak olisi palaamassa Toyotalle, vaikka rallimaailmassa kaikki onkin mahdollista.

– Hänen tapaansa kuuluu valittaa kaikesta. Kommentit autosta olivat Toyotallakin erittäin negatiivisia. Ymmärtääkseni hän ei tullut Toyotalla ihmisten kanssa toimeen, Jouhki muistuttaa.

Tänak jätti Toyotan myrskyisästi vuonna 2019 voittamansa maailmanmestaruuden jälkeen. Välit Toyotan pääjohtajaan Akio Toyodaan eivät kuitenkaan ole tiettävästi viilentyneet. Ainakin osittainen alleviivaus tälle saatiin, kun Toyoda mainitsi Belgian MM-rallin jälkeisessä tiedotteessa erikseen Ott Tänakin.

– Onnittelut voitostasi! Lähetin sinulle viestin joulukuussa 2019, että tapaamme vielä podiumilla, jolloin ruiskutan shampanjaa päällesi! Se ei toteutunut Belgiassa, joten sen on tapahduttava Japanissa, tiedotteessa lausuttiin (siirryt toiseen palveluun).

Ott Tänak lähti Toyotalta tuoreena maailmanmestarina. Kuljettajien mestaruus oli ensimmäinen pääjohtaja Akio Toyodan (vas.) aikakaudella. Kuvassa kaksikko juhlii Jyväskylän MM-rallin voittoa 2018. Kuva: Tomi Hänninen

On hyvin poikkeuksellista, että tallin virallisissa tiedotteissa mainitaan puolta sanaakaan kilpailijoista. Timo Jouhki ei usko, että tiedotteessa olisi Tänakin ja Toyotan suhteiden lämpiämisestä, vaan lähinnä japanilaisesta tavasta viestiä.

– Mielestäni Akion sanonnat liittyvät enemmän siihen, miltä asiat näyttävät ulospäin. Ei ole mitään syytä julkisuudessa vihoitella. Vain typerät tekevät sitä, Jouhki huomauttaa.

Miikka Anttilan mukaan Tänakin välit automerkin päättäjiin eivät ole missään vaiheessa viilentyneet.

– Tietääkseni japanilaiset eivät ole heittäneet Tänakia tiimistä ulos ovet paukkuen, vaan päinvastoin hänelle on sanottu, että hän voi tulla takaisin tiimiin tulevaisuudessa, Anttila selvittää.

Jouhkin mielestä Toyotalla ei ole oikeastaan syytä, miksi Toyota tarvitsisi Tänakia. Toyota on kiinni molemmissa mestaruuksissa nykyisellä kuljettajakokoonpanolla. Myös Anttilan mukaan Toyotan nykyinen kuskipaletti on sarjan toimivin.

Toyota ei ole vielä vahvistanut tulevan kauden kuljettajiaan. Tiedossa on, että Kalle Rovanperällä ja Elfyn Evansilla on voimassa olevat sopimukset kaudesta 2023.

– Molemmilla on kaksivuotiset sopimukset. Niistä viimeinen on ensi vuosi. Molempien sopimuksista joudutaan neuvottelemaan sen jälkeen. Sitten tilanne on ihan erilainen, sillä käsittääkseni, vaikkakaan en ole täysin varma, Tänakin ja Neuvillen sopimukset loppuvat ensi vuoden jälkeen. Hyundailla voi olla optio vielä kolmanteen vuoteen, mutta siitä en ole varma, Jouhki kertoo.

Loppukauden kisat Toyotan kolmannessa autossa ajava Sebastien Ogier on ilmaissut Toyotalle halunsa ajaa ainakin kauden 2023 avauskisan Monte Carlossa. Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi Yle Urheilulle maanantaina olevansa erittäin tyytyväinen Esapekka Lapin suorituksiin kolmoskuskina, mutta hän ei yksin päätä kuljettajasopimuksista.

Tänak on Latvalan mielestä erittäin nopea kuljettaja, joka pystyy ajamaan maailmanmestaruudesta.

– Vaan onko Tänak sellainen kuljettaja, joka ajattelee myös tiimin parasta? Sitä pitäisi miettiä hänen kohdallaan. Toyotalle merkkimestaruus on todella tärkeä, Latvala sanoo.

2. Tänak siirtyy M-Sportille

Tänakin siirtyminen M-Sportille on yksi toistuvimmista huhuista rallimaailmassa. Virolainen kävi M-Sportin omistajan Malcolm Wilsonin alaisuudessa läpi kovan koulun, mutta toisaalta MM-sarjan huipulle hän nousi juuri M-Sportilla.

M-Sport myös tarvitsee ykköskuljettajan. Wilson on avoimesti toivonut (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Sebastien Loebin ajavan kokonaisen kauden vuonna 2023. Talli ei ole ollut tyytyväinen Craig Breenin suorituksiin, puhumattakaan tallin muista kuljettajista.

Breen on tiettävästi ainoa M-Sportin kuljettajista, jolle talli maksaa ajamisesta. Hänen sopimuksensa kattaa vielä ensi kauden.

– Näen, että jos Tänak saisi Hyundain palkan mukaan, silloin hän voisi mennä M-Sportille. Toinen vaihtoehto on, että Malcolm saisi Fordilta tai muualta ulkopuolelta budjetin Tänakin palkkaamiseen, Miikka Anttila korostaa.

Ott Tänak voitti uransa ensimmäiset MM-osakilpailut M-Sportin Fordin ratissa. Kuva: Tomi Hänninen

Koronakaudet rasittivat pahasti M-Sportin taloutta, sillä sen ralliliiketoiminta perustuu autojen myymiseen sekä kilpa- ja varaosatoiminnan pyörittämiseen. Tiimi irtisanoi Yle Urheilun tietojen mukaan pahimpina aikoina useita tallissa pitkään työskennelleitä henkilöitä.

Tänak on maailmanmestarina on yksi MM-sarjan kalleimmista kuljettajista, vaikka sopimusten tarkat arvot ovat vain pienen piirin tiedossa.

– Ei M-Sport sellaista riskiä ottaisi, jossa he maksaisivat Tänakille lähellekään jotain sen suuntaista, mitä Hyundai maksaa. Eivät he maksaneet sellaisia summia edes Sebastien Ogierille, kun hän oli tallissa, Timo Jouhki sanoo viitaten ranskalaistähteen, joka siirtyi vuosiksi 2017 ja 2018 M-Sportille Volkswagenin vetäydyttyä MM-sarjasta.

3. Tänak lopettaa uransa

Mikään ei tietenkään estä Tänakia lopettamasta koko uraansa. 34-vuotias virolainen on kahden lapsen isä, jolle perhe on kaikki kaikessa.

Ott Tänak halaa lämpimästi vaimoaan Janikaa Jyväskylän MM-rallin maalissa vuonna 2018. Kuva: Tomi Hänninen

Tulevaisuuttaan saarenmaalainen on rakentanut jo uransa aikana. Hän pyörittää oman yrityksensä kautta muun muassa rallitallia sekä korjaamoa ja varaosamyymälää. Tällä kaudella hän on tukenut Saarenmaan seuraavaa rallilupausta – junioreiden tuoretta maailmanmestaria – Robert Virvestä.

– En pidä lopettamista lainkaan mahdottomana vaihtoehtona. Tuntuu, että ilo tekemiseen olisi kadonnut, Miikka Anttila sanoo.

Riippumatta siitä, mitä Tänak tekee, on Timo Jouhkin suojatin Teemu Sunisen jalka tukevasti Hyundain oven välissä. Hyundain WRC2-tiimissä tällä kaudella kisannut suomalainen on yksi vaihtoehdoista Hyundain kolmanteen autoon tulevalla kaudella. Tällä kaudella kolmatta autoa ovat jakaneet Dani Sordo ja Oliver Solberg.

