Esteratsastaja Anna-Julia Kontion, 31, kauan kaivattu toive toteutui: "Se antaa paljon vapautta ja turvaa"

Lokakuun loppupuolella maailman parhaimpia esteratsastajia Suomeen kokoava Helsinki Horse Show järjestetään ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Parin edellisen vuoden aikana tapahtumaa ei pidetty ollenkaan koronarajoitusten takia.

Yksi Helsinki Horse Show'ta kovasti odottaneista on kokenut huippuratsastaja Anna-Julia Kontio. 31-vuotias urheilija kilpaili tapahtumassa ensimmäisen kerran jo noin parikymmentä vuotta sitten.

– Tätä on odotettu. Tämä on jokavuotinen kohokohta, Kontio iloitsee.

Jotain on toisin siitä, kun Kontio kilpaili vuonna 2019 viimeksi Helsinki Horse Show'ssa. Hänestä tuli puolitoista vuotta sitten äiti.

Esteratsastaja myöntää, että urheilun ja äitiyden yhdistämisessä on ollut omat haasteensa.

– Totta kai siinä on enemmän ajankäytöllistä järjestelyä, muta se on sujunut tosi hyvin. On löytynyt hyvä tasapaino kaikkeen.

Kontio tarkoittaa tasapainolla suunnittelua.

– Olen saanut suuniteltua kaikelle riittävästi aikaa. Toisaalta olen joutunut tottumaan siihen, että muutoksia tulee matkalla.

Kontio on kilpaillut äitiyslomansa jälkeen jo reilun vuoden verran.

– Jotkut sanovat, että äitiyslomalla harmittaa, kun ei pääse ratsastamaan. Minulla ei ollut mitään sellaista. Toki nautin siitä päivästä, kun tuntui oikealta nousta hevosen selkään.

Tärkeä muutos

Kontio kuvailee mennyttä kilpailukesää parhaimmaksi moneen vuoteen. Hänen rankingsijoituksensa on noussut roimasti tämän vuoden aikana.

Kontiolla on ollut reilun vuoden ajan käytössään uudet hevoset: Jay Jay van de Mottelhoeven ja Lopez. Hän aikoo kilpailla kummallakin Helsinki Horse Show'ssa.

Kontio kuvailee hevosiaan suhteellisen kokemattomiksi, mutta lisää, että ne ovat valmiita nousemaan uudelle tasolle.

– Luultavasti toinen niistä hyppää Grand Prix'n ja toinen maailmancupissa sunnuntaina.

Ennen Helsinkiä Kontio kilpailee maailmancupissa viikkoa aiemmin Norjan Oslossa.

Nykyään Belgiassa puolisonsa kanssa asuva Kontio oli aiemmin töissä eri hevostalleilla ja kisasi muiden hevosilla. Tähän on tullut kaivattu muutos.

– Minulla on avopuolisoni kanssa itse omistamamme hevoset. Se antaa paljon vapautta ja turvaa siihen, että hevosten pitäminen tai niiden myyminen on omissa käsissä.

Yle näyttää 22.–23. lokakuuta järjestettävän Helsinki Horse Show'n kanavillaan.

Lue myös:

Korona keskeytti Kontion paluun, tavoitteet ovat ensi talven maailmancupissa ja erityisesti Helsinki Horse show'ssa

Potkut huipputallista yllättivät suomalaisen tähtiratsastajan, jolla oli takanaan yksi parhaista kisakausistaan — Anna-Julia Kontio ei silti taivu: "Kaikki kokemukset ovat olleet minulle tarpeellisia, enkä kadu mitään"