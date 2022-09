Huuhkajat pelaa valtavista asioista tänään Olympiastadionilla – merkittävä sauma parantaa mahdollisuuksia EM-kisoihin

Huuhkajat kohtaa Romanian Helsingin olympiastadionilla perjantaina kello 21.45. Lähetys TV2:ssa ja Areenassa alkaa kello 21.00.

Huuhkajilla on jäljellä kaksi tärkeää Kansojen liigan ottelua. Kesällä neljästä ottelusta vain yhden voiton saaneelle Suomelle ottelut ovat merkittäviä niin seuraavan Kansojen liigan kuin tulevien EM-karsintojenkin osalta.

Mikä olikaan Kansojen liigan sarjajärjestelmä ja merkitys? Mitkä ovat Huuhkajien otteluiden panokset? Yle käy tässä jutussa läpi kuumimmat puheenaiheet ennen Kansojen liigan otteluita.

1. Mitä on panoksena?

Kansojen liigassa Euroopan maat on jaettu neljälle eri tasolle: A-, B-, C- ja D-liigaan.

Ensimmäistä kertaa Kansojen liigaa pelattiin 2018–19. Euroopan jalkapalloliiton Uefan tavoitteena oli saada enemmän merkityksellisiä maaotteluita ja vähentää "turhien" ystävyysotteluiden määrää.

Suomi pelasi ensimmäisellä kaudella C-liigassa, jossa se voitti oman lohkonsa ennen Unkaria, Kreikkaa ja Viroa. Niinpä Suomi nousi B-liigaan, ja sillä tasolla se pelaa nytkin.

Kansojen liigan kuluvan kauden ensimmäiset neljä ottelua pelattiin kesäkuussa. Suomi aloitti 1–1-tasapelillä kotipelissään Bosnia-Hertsegovinaa vastaan ja voitti sitten kotonaan Montenegron 2–0. Vierasreissu meni kuitenkin heikosti, kun Huuhkajat hävisi Romaniassa 0–1 ja Bosniassa 2–3.

Suomen lohkon jäljellä olevat ottelut Pe 23.9 klo 21.45: Bosnia-Hertsegovina – Montenegro

Pe 23.9. klo 21.45: Suomi – Romania Ma 26.9. klo 21.45: Montenegro – Suomi

Ma 26.9. klo 21.45: Romania – Bosnia-Hertsegovina

Nyt pelataan Kansojen liigan kaksi viimeistä ottelukierrosta. Suomi kohtaa tänään Romanian Helsingin olympiastadionilla. Maanantaina Huuhkajat päättää Kansojen liigan Montenegron vieraana.

Suomella on otteluissa suuret panokset. Tappio tänään Romanialle olisi todella paha takaisku, sillä Suomi voisi jäädä lohkonsa jumboksi ja pudota takaisin C-tasolle.

Toisaalta Suomella on vielä teoreettiset mahdollisuudet lohkon voittoon, mikä tarkoittaisi nousua Euroopan absoluuttisten kärkimaiden seuraan A-liigaan.

Päävalmentaja Markku Kanerva sanoi, että tärkeää olisi saada pisteitä ainakin sen verran, että Suomi nousisi lohkon kakkoseksi. Lohkon kakkossijalla on merkitystä ajatellen tulevia EM-karsintoja ja niiden arvontakorijakoa.

Lokakuussa arvotaan lohkot EM-karsintoihin, joissa pelataan paikoista Saksan 2024 EM-turnaukseen.

Markku Kanervan mukaan Huuhkajien vähimmäistavoitteena on nyt lohkon kakkospaikka. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Tulee kuitenkin muistaa, että myös Kansojen liigan kautta voi päästä EM-jatkokarsintoihin. Kansojen liigan lohkovoittajat pääsevät EM-jatkokarsintoihin, jos paikka ei aukea varsinaisesta EM-karsinnasta.

Jos Suomi sijoittuu Kansojen liigan lohkossaan toiseksi, voi sille aueta sitäkin kautta paikka EM-jatkokarsintoihin, mikäli joku Kansojen liigan lohkovoittajista etenee kisoihin varsinaisista EM-karsinnoista.

Parhaiden lohkokakkosten vertailuissa ei oteta mukaan otteluita lohkonelosia vastaan. Taustalla on se, että Venäjän poissaolon takia yhdessä lohkossa on vain kolme joukkuetta.

Skenaarioita on siis useampi, mutta tiivistäen voi sanoa, että jokaisella voitolla on merkitystä tulevan EM-karsinnan kannalta.

Pääasia Huuhkajille on tietenkin välttää putoaminen C-liigaan, koska siinä tapauksessa seuraavassa Kansojen liigassa tarjolla olisi heikkotasoisempia otteluita.

Putositko kärryiltä? Alla vielä Huuhkajien Twitter-tilin tiivistelmä siitä, mitä on panoksena. Jos twiitti ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

2. Näitä asioita asiantuntija odottaa

Yle Urheilun asiantuntija Pekka Lagerblom ei usko, että Suomi lipsahtaisi alaspäin C-liigaan.

– Näen positiivisena, millä otteella Suomi pelasi kotipelit Bosniaa ja Montenegroa vastaan. Jos sama peli-identiteetti ja intensiivisyys löytyvät, Suomi taistelee vielä lohkovoittajan paikasta, Lagerblom luottaa.

Lohkovoitto ei toki ole omissa käsissä, sillä se vaatisi, että Bosnia-Hertsegovina menettää pisteitä omissa otteluissaan.

Robert Taylor, Robin Lod, maalivahti Jesse Joronen ja Sauli Väisänen joutuivat jäämään pois tästä maajoukkueikkunasta loukkaantumisten takia.

Päävalmentaja Kanerva kutsui joukkueeseen neljä ensikertalaista: Arttu Hoskosen, Viljami Sinisalon, Oliver Antmanin ja Diogo Tomasin.

– On hienoa nähdä, että Kanervalla on ollut syyniä myös U21-joukkueen suuntaan. Esimerkiksi Antman, joka on tehnyt hienoa työtä Pikkuhuuhkajissa ja Tanskassa, on palkittu, sanoo Lagerblom.

Lue lisää: Barcelonankin havittelema Suomen "tuleva Messi" ihastutti Urheiluruudussa 8-vuotiaana – tässä ovat Huuhkajien tulokkaat

Oliver Antman on ensi kertaa mukana Huuhkajissa. Kuva Pikkuhuuhkajien ottelusta maaliskuulta 2022. Kuva: All Over Press

Pitkään maajoukkueessa olleita pelaajia on jäänyt pois, mutta se on avannut oven parille nuorelle pelaajalle sekä jo pitkään Veikkausliigan parhaisiin toppareihin kuuluneille Tomasille ja Hoskoselle.

– Mielenkiintoista nähdä, saavatko he peliaikaa ja miltä se näyttää. Minkälaisella kokoonpanolla Huuhkajat lähtee liikkeelle? Varmasti on tietyt raamit ja tietyt sapluunat näihin tärkeisiin peleihin, mutta ketkä voisivat olla yllättäviä nimiä, joita valmennusryhmä haluaa nähdä tositoimissa?

3. Mikä on pelisapluuna kesän kokeilujen jälkeen?

Kesäkuussa Suomi pelasi Kansojen liigassa neljä ottelua tiukalla tahdilla, pian Euroopan seurajoukkuekausien päätyttyä.

Osittain pelitahdin pakottamana, osittain tulevaa EM-kisaprojektia ajatellen Kanerva pyöritti Suomen kokoonpanoa kesäkuun otteluissa paljon. Välillä nähtiin yllättäviäkin avauskokoonpanoja.

Esimerkiksi Bosnia-Hertsegovinan vieraana Suomen puolustuslinja oli Ilmari Niskanen, Sauli Väisänen, Richard Jensen, Miro Tenho ja Mikael Soisalo. Heistä kolme viimeisintä debytoi tänä vuonna Huuhkajissa.

Romania-tappiossa puolustuslinja oli puolestaan tutumpi: Jere Uronen, Leo Väisänen, Daniel O'Shaughnessy, Robert Ivanov ja Nikolai Alho. Täysin eri puolustuslinja siis kahdessa peräkkäisessä ottelussa.

Veljekset, hyökkääjä Fredrik Jensen (vas.) ja toppari Richard Jensen ovat ensi kertaa yhdessä Huuhkajissa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Etenkin puolustuspään ongelmat puhuttivat kesän otteluissa. Onkin mielenkiintoista, millaiseen muodostelmaan ja pelaajalistaan Kanerva luottaa nyt, kun tappioihin ei ole enää varaa.

– Iso kuva on se, että nähdyt pelit olivat erilaista jalkapalloa kuin Kanervan aikana on totuttu näkemään. Molemmissa päissä tapahtui enemmän, Yle Urheilun asiantuntija Miika Nuutinen totesi kesäkuun pelien jälkeen.

Lagerblom epäilee, että Suomi voi lähteä tänään kotiotteluunsa myös neljän puolustajan linjalla. Luultavasti avauskokoonpanoon toppariksi on kirjattu ainakin Robert Ivanovin nimi. Puolalaista Warta Poznańia edustava Ivanov murtautui vahvasti Huuhkajiin jo viime MM-karsinnoissa.

Keskikentällä aloittavat todennäköisesti Rasmus Schüller ja Glen Kamara. Heidän rinnalleen Lagerblom toivoo kesällä Kansojen liigassa onnistunutta Lucas Lingmania.

4. Suomella synkkä saldo Romaniaa vastaan

Suomen miesten maajoukkueen historia Romaniaa vastaan on surullinen: 13 ottelua, 4 tasapeliä ja 9 tappiota sekä maaliero Romanialle 30–5.

Kesäkuun ottelussa Nicusor Bancu puski Romanian maalin noin puolen tunnin kohdilla. Suomi tuhlaili maalipaikkoja etenkin toisella jaksolla. Joel Pohjanpalolla oli parikin niin sanottua tuhannen taalan paikkaa, mutta ottelu Bukarestissa päättyi 1–0.

Romanian voittomaalin kesän ottelussa voit katsoa alta.

Nicusor Bancu puski Romanian voittomaalin ja ottelun ainokaisen kesäkuussa.

– Romania yllätti Suomea viime kerralla nopealla, kovalla prässillään sekä suoraviivaisuudellaan. Nyt on läksyt tehty paremmin ja Suomen ottelusuunnitelma on varmasti entistä parempi, Lagerblom uskoo.

Bukarestissa ottelu näytti Lagerblomin mukaan siltä, että aluksi mentiin päästä päähän. Kotijoukkue sai 16. peliminuutilla rangaistuspotkun, jonka Jesse Joronen torjui. Kun Romania sitten sai johtomaalinsa, he alkoivat vetäytyä ja vauhti rauhoittui.

5. Englanti tiukassa paikassa – alla kaksi Unkari-tappiota

Myös muilla Kansojen liigan tasoilla riittää vielä jännitettävää, etenkin A-liigassa.

A-liigan lohkossa 1 Kroatia johtaa pisteellä Tanskaa ennen lohkon päätöskierrosta. Kroatia matkaa vielä Itävallan vieraaksi ja Tanska isännöi Ranskaa, joka otti torstaina vasta ensimmäisen voittonsa.

A-liigan lohkossa 2 Espanja on kärjessä pisteen erolla Portugaliin ennen kahta viimeistä ottelukierrosta.

A-liigan lohkossa 3 Englannilla on tiukat paikat. Se on lohkon jumbona ennen kahta viimeistä kierrosta. Englanti hävisi kesällä käsittämättömästi kaksi kertaa Unkarille yhteismaalein 0–5. Lisäksi Englanti pelasi tasapelit Italian ja Saksan kanssa. Unkari johtaa lohkoa pisteen erolla Saksaan.

Kaikki Kansojen liigan sarjataulukot tästä linkistä (Teksti-tv).

