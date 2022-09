Suomen nyrkkeilytähti Edis Tatli lopettaa uransa – viime vuosien vastoinkäymiset veivät lopulta voiton kaksinkertaisesta mestarista

Kuva: Jarno Kuusinen / All Over Press

Kaksinkertainen ammattinyrkkeilyn kevyen sarjan Euroopan mestari Edis Tatli,35, kertoo Yle Urheilulle lopettavansa uransa. Kosovolaistaustainen Tatli on kiistattomasti yksi kaikkien aikojen parhaimmista suomalaisista ammattinyrkkeilijöistä.

Päällimmäiseksi syyksi lopettamiseen Tatli nostaa viime vuosien jatkuvan epävarmuuden tulevien otteluiden toteutumisesta. Tatli on kärsinyt uransa viimeisten vuosien aikana myös useasta leikkausta vaatineesta loukkaantumisesta, mutta pystynyt aina palaamaan ottelukuntoon.

Viime joulukuussa Tatlin oli tarkoitus otella kolmannesta Euroopan mestaruudesta Helsingissä Italian Gianluca Cegliaa vastaan, mutta ottelutapahtuma peruttiin aivan loppumetreillä. Tapahtuman järjestäjät ilmoittivat peruuntumisen syyksi korona-tilanteen aiheuttamat taloudelliset riskit.

– Kolmen vuoden aikana peruuntuneet ottelut ja loukkaantumiset vahvistivat päätökseni laittaa hanskat lopullisesti naulaan, Tatli sanoo Yle Urheilulle.

– Kun valmistautuu pitkään tulevaan otteluun, panee itsensä todella koville, pudottaa painoa, ottaa kovia sparreja ja sitten ottelu peruuntuu. Se syö lopulta motivaation.

Kaksinkertainen kevyen sarjan Euroopan mestari Edis Tatli on päättänyt lopettaa pitkän ja menestyksekkään uransa.

Tatli otteli edellisen- ja ammattilaisuransa viimeisen kerran 2019 Savonlinnan Olavinlinnassa voitokkaasti Costa Rican Berman Sanchezia vastaan.

– Sen ottelun jälkeen sanoin ensimmäisen kerran ääneen läheisille, että lopetan. Fiilis nyrkkeilyyn tuntui kadonneen, Tatli paljastaa.

Tatli kertoo saaneensa todella hyvän tarjouksen Yhdysvalloista heti Savonlinnassa voittamansa ottelun jälkeen, mutta kieltäytyneensä tarjouksesta.

– Valmistautumisaika tarjottuun otteluun olisi ollut vain kaksi viikkoa. Olisin joutunut pudottamaan painoa jopa kymmenen kiloa. Edellä mainittujen päälle olisi tullut vielä matkustukset ja aikaerorasitus.

Pekka Mäki nostaa kaksinkertaiseksi Euroopan mestariksi julistetun suojattinsa ilmaan Helsingissä joulukuussa 2017. Tatli palasi kevyen sarjan mestariksi voittamalla Francesco Pateran ylivoimaisesti ammattilaisnyrkkeilyn The Rematch -tapahtuman EM-ottelussa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Ilman sisäistä kipinää ei voi nyrkkeillä huipputasolla

Pekka Mäki on toiminut Edis Tatlin managerina ja valmentajana koko tämän ammattilaisuran ajan.

Mäen ja Tatlin pitkään sekä tiiviiseen yhteiseen matkaan ammattinyrkkeilyn parissa mahtuu paljon. Mäki on selvästi harmissaan Tatlin päätöksestä, mutta kertoo Tatlin tehneen kuitenkin ihan oikean ratkaisun.

– Harmittaa, kun lahjakas urheilija päättää uransa. Olisin toivonut Ediksen vielä jatkavan, koska hänellä olisi halutessaan ollut mahdollisuuksia menestyä. Toisaalta ymmärrän täysin että viime vuosien vastoinkäymisten jälkeen hän päättää lopettaa.

– Tatli teki kaksi kovaa valmistautumista EM-otteluihin ja molemmat peruuntuivat ihan viime tingassa. Ensimmäisellä kerralla murtui peukalo ja toisella kerralla tuli Omikron, Mäki harmittelee.

Valmentaja Pekka Mäki ja Tatli valmistautumassa viimeiseen harjoitusotteluun Euroopan mestaruusottelua varten marraskuussa 2021. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Mäki kertoo Tatlin olleen aina esimerkillinen urheilija ja tärkeä esikuva monelle nuorelle. Valmentaja toivoo näkevänsä kaksinkertaisen Euroopan mestarin nyrkkeilyn parissa jatkossakin, mahdollisesti valmentamisen saralla.

– Edistä tulee ikävä, mutta ilman sisäistä kipinää ei voi nyrkkeillä huipputasolla.

– Nyrkkeilyä ei voi psyykkisesti tai fyysisesti tehdä puolivaloilla, kyseessä on kuitenkin kova ja vaarallinen laji. Edis saa olla ylpeä urastaan ja saavutuksistaan.

Suomalaisen ammattinyrkkeilyn taso kaukana huippuvuosistaan

Suomalaisessa ammattinyrkkeilyssä elettiin huippuaikaa 2000-luvun alkupuolella, tuolloin nousevia haastajia mestaruusotteluihin oli samanaikaisesti useassa painoluokassa ja suuretkin ottelutapahtumat täyttyivät katsojista, kerta toisensa jälkeen. Tällä hetkellä tilanne ammattinyrkkeilyn osalta on aivan toisenlainen.

Tatlin lopettamisen myötä suomalaisen ammattinyrkkeilyn huipputasolle syntyy suuri tyhjiö, eikä uusia riittävän tasokkaita ammattilaisia ole tällä hetkellä edes näköpiirissä. Suomalaisittain mahdollisuudet menestyä kansainvälisissä titteliotteluissa lepäävät ainoastaan raskaansarjan Robert Heleniuksen varassa.

Kysyttäessä syitä ammattinyrkkeilyn heikkoon nykytilaan Suomessa Tatli mainitsee ensimmäisenä yhtenäisen tekemisen meiningin puuttuvan. Heti seuraavana listalla ovat riittämättömät taloudelliset resurssit.

– Nyrkkeilijöitä pitäisi mielestäni tukea enemmän, heti uran alkuvaiheesta alkaen. Meillä ei ole tällä hetkellä Suomessa riittäviä organisaatioita nyrkkeilyn yhteydessä. Euroopan mestaruustaso on jo todella kova saavutus näillä nykyisillä resursseilla, kertoo Tatli.

Ammattinyrkkeiljä työssään. Edis Tatli sparraa taitojaan Jussi Koivulan kanssa marraskuussa 2021. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Uransa päättävä kevyensarjan Euroopan mestari on henkilökohtaisesti päässyt näkemään, miten asiat tehdään ammattinyrkkeilyn huipulla. Tatli myöntää, että hänen olisi pitänyt lähteä ajoissa Suomesta maailmalle edistämään uraansa.

– Se askel olisi pitänyt ottaa jo ensimmäisen EU-mestaruuden jälkeen 2012. Suomessa on huippumahdollisuudet aloittaa nyrkkeily, mutta täältä pitää lähteä ajoissa ulkomaille kehittymään, Tatli sanoo.

– Maailmalla tähdätään ainoastaan huipputasolle, kaikki tehdään todella laadukkaasti ja viimeistellysti, tasokkaita valmentajia sekä harjoitusvastustajia riittää yllin kyllin. Suomessa näillä resursseilla on vaikeaa pitää ainoastaan urheilua elämän keskiössä, sanoo Tatli.

Suomi on paras maa, täällä sinusta voi tulla ihan mitä tahansa

Edis Tatli muutti perheensä mukana Kosovosta Suomeen vuonna 1992. Juniorivuosina hän harrasti yhtäaikaisesti jalkapalloa ja karatea. Nyrkkeilyn Tatli aloitti 14-vuotiaana Hämeenlinnassa. Liikunnallisesti lahjakas Tatli otteli ensimmäisen junioriottelunsa, harjoiteltuaan nyrkkeilyä ainoastaan kolme viikkoa.

– Minut on otettu pienestä pojasta lähtien Suomessa hyvin vastaan. Täällä ilmapiiri on ollut kannustava. Suomi on paras maa, joka antaa kaikki mahdollisuudet kaikin tavoin, myös urheilussa. Täällä sinusta voi tulla mitä tahansa, kaikki on kiinni omasta asenteesta. Suomi on kotini ja olen aina ylpeänä kantanut Suomen lippua.

Edis Tatli Ikä: 35

Syntymäpaikka: Prizren, Kosovo

Kotipaikka: Vantaa

Painoluokka: kevytsarja alle 61,2 kg

Otteluita ammattilaisena yhteensä 35, tappioita 3

Valmentaja: Pekka Mäki

Parhaat saavutukset amatöörinä: Hopeaa Tammer Turnauksessa sekä Gee Bee- turnauksen voitto.

Ammattilaisena kevyen sarjan kaksinkertainen Euroopan mestari, EU-mestari, WBA- liiton Intercontinental- titteli.

Toinen suomalainen ammattinyrkkeilyn MM- ottelussa 2014 (edellinen Olli Mäki vuonna 1962)

Perhe: Vaimo ja kaksi lasta

Tulevaisuus vielä auki

Tatli kertoo pitkän matkan nyrkkeilyn parissa opettaneen hänelle paljon. Päällimmäisinä hän mainitsee kurinalaisuuden, itsevarmuuden ja periksiantamattomuuden. Tähän saakka hän ei ole voinut edes kuvitella elävänsä päivääkään ilman nyrkkeilyä.

Nyrkkeily on edelleen tärkeä osa Tatlin elämää. Euroopan mestari jakaa kokemustaan valmentajana.

Tällä hetkellä Tatli pitää yksityistunteja kuntonyrkkeilyssä ja harjoittaa omaa kuntoaan kuntosalilla. Vapaa-aika täyttyy vaimon ja kahden lapsen parissa. Tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole vielä selvillä. Yksi asia on kuitenkin selvä, Tatlin nimi kaiverretaan suomalaisen ammattinyrkkeilyn historian kirjoihin yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista.

Edis Tatli kotisalillaan Helsingin Pitäjämäellä syyskuussa 2022. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

– Tähän saakka nyrkkeily on ollut koko elämäni, enkä vielä tiedä tulevasta. Haluan katsoa rauhassa ainakin tämän syksyn ja sitten tehdä päätöksiä. Kaikkeen on elämässä sama resepti, se on kova omistautuminen 24 tuntia vuorokaudessa, mutta pitää nauttia siitä, mitä tekee, kertoo Tatli.

