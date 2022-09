Barcelonankin havittelema Suomen "tuleva Messi" ihastutti Urheiluruudussa 8-vuotiaana – tässä ovat Huuhkajien tulokkaat

Huuhkajissa syyskuun Kansojen liigan otteluissa on mukana neljä ensikertalaista. Suomi kohtaa Romanian ja Montenegron.

Huuhkajat kohtaa Romanian Helsingin olympiastadionilla perjantaina kello 21.45. Lähetys TV2:ssa ja Areenassa alkaa kello 21.00.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Kansojen liigan kahdessa viimeisessä ottelussa perjantaina Helsingissä Romanian ja maanantaina Podgoricassa Montenegron. Päävalmentaja Markku Kanerva kutsui joukkueeseen peräti neljä ensikertalaista: Arttu Hoskosen, Viljami Sinisalon, Oliver Antmanin ja Diogo Tomasin.

Antman ja Tomas nimettiin joukkueeseen Robin Lodin ja Sauli Väisäsen loukkaantumisten jälkeen.

Pikkuhuuhkajien kapteenin ylpein päivä

Pikkuhuuhkajia vielä kesällä kipparoineelle Viljami Sinisalolle tilaisuus nousta A-maajoukkueeseen avautui maalivahti Jesse Jorosen loukkaantumisen myötä. Sinisalo, 20, oli luonnollisesti kutsusta innoissaan.

– Kun puhelu tuli viime viikolla Riveltä (päävalmentaja Kanerva), se oli hienoin ja ylpein päivä, mitä minulla on koskaan ollut. Todella siistiä tulla mukaan, kaikki äijät ovat ottaneet minut hyvin ryhmään ja olo on ollut todella tervetullut heti alusta alkaen, Sinisalo kertasi.

– Sinänsä kutsu oli vähän yllätys. Pelasin kesällä vielä U21-joukkueessa enkä ehkä olettanut, että heti seuraavaan tapahtumaan tulisi kutsu. Otin heti puhelimen ja soitin äidille ja muutamalle kaverille.

Viljami Sinisalo oli Suomen alle 21-vuotiaiden poikien maajoukkueen kapteeni. Kuva: NurPhoto via Getty Images

Sinisalo on tällä hetkellä Aston Villasta lainalla Englannin kolmanneksi korkeimmallla sarjatasolla pelaavassa Burton Albionissa. Suomalaisvahdin mukaan seuran alkukausi on ollut vaikea, ja Burton on 24 joukkueen sarjassa viimeisenä. Päävalmentaja Jimmy Floyd Hasselbaink sai lähteä pari viikkoa sitten.

– Seitsemästä pelistä saimme kasaan yhden pisteen. Nyt olemme ottaneet kaksi voittoa putkeen. Päästimme alkukaudesta todella paljon maaleja ja puolustimme ehkä vähän helposti. Pallo ei pomppinut meille. Pienet jutut, jotka ovat olleet meitä vastaan, ovat toivottavasti kääntymässä. Meillä on hyvä porukka kasassa eikä meidän pitäisi olla siellä, missä liigassa olemme nyt, Sinisalo harmitteli.

Suomen oma Messi

Niin ikään Pikkuhuuhkajista tutulla Oliver Antmanilla oli maajoukkuekutsun käydessä onneksi vapaapäivä. Muuten puhelimeen olisi saattanut jäädä vastaamatta.

– En yleensä vastaa tuntemattomiin numeroihin, mutta lauantai oli vapaapäivä ja päätin vastata. Siellä olikin Rive. En muista hirveästi keskustelusta, olin niin innoissani, että pääsen mukaan, tanskalaista FC Nordsjaellandia edustava Antman paljasti.

A-maajoukkuedebyytti oli ollut lähellä jo aiemminkin.

– Viime talvena Captain's Ball -gaalassa hän tuli juttelemaan ja sanoi, että tammikuun leirillä olisin ollut mukana, mutta se peruttiin. Keskustelimme vähän niistä näistä futisasioista, mutta sen jälkeen emme ole pitäneet yhteyttä.

Moni jalkapallon ystävä muistaa Antmanin jo 13 vuoden takaa. Tällöin Urheiluruudussa esiintyi eläväinen ja iloinen 8-vuotias superjuniori, joka harjoitteli jopa yli 30 tuntia viikossa ja jota tultiin ihastelemaan aina maineikkaasta FC Barcelonasta asti.

– Kovasti ne kehuivat häntä ja sanoivat, että jos hän olisi espanjalainen, he ottaisivat hänet heti joukkueeseen, isä Robert Johansson paljasti tuolloin.

Antmania valmentanut Pertti Kemppinen oli viemässä suojattiaan Espanjaan, tavoitteena "luoda suomalainen Messi".

– Mielestäni elämän tarkoitus on, että löytää elämälle merkityksen ja se merkitys on Oliverille jalkapallo, Kemppinen sanaili.

Miesten A-maajoukkueeseen valitusta Oliver Antmanista povattiin huippupelaajaa jo varhain.

Reilut kymmenen vuotta myöhemmin Antman on onnistunut tavoitteessaan eli itsensä elättämisessä jalkapallolla. Hän lupaa kentälle päästessään yleisölle viihdettä koko rahan edestä.

– Tulen antamaan kaikkeni tälle joukkueelle ja maalle. Yritän näyttää mahdollisimman paljon kykyjäni ja taitojani ja auttaa joukkuetta mahdollisimman paljon. Ajatuksena olisi panna sellainen show päälle!

HJK:n ja KuPS:n topparit mukana

Ensimmäisen A-maajoukkuekutsunsa saivat myös HJK:n toppari Arttu Hoskonen ja KuPS:n takalinjoilta tuttu Diogo Tomas.

Tomas kertoi istuneensa iltateellä ja rustanneensa vihkoon ajatuksiaan, kun päävalmentaja Kanerva soitti.

– Katsoin puhelinta ja en tunnistanut numeroa. Mietin, onkohan se puhelinmyyjä, mutta se olikin Rive. Kyllä siinä vähän hätkähti ja hyppäsi pois kehosta, Tomas kertasi.

Oulussa syntynyt ja Tampereella varttunut KuPS-toppari on pelannut toistaiseksi vain kotimaan kentillä. Ennen Kuopioon siirtymistään Tomas, 25, edusti Ilvestä.

Nuorisomaajoukkueessa hän on pelannut kaksi ottelua – juuri Romaniaa vastaan.

– Toisessa pelasin kahdeksan minuuttia lopussa ja toisessa minut otettiin puoliajalla vaihtoon. Eivät ne kovin mairittelevia olleet, Tomas nauroi.

– Ajattelen, että hetki maajoukkuedebyytille on juuri nyt oikea. En koe, että olisin ollut valmiimpi aiempina vuosina. Kaikilla on omannäköinen matkansa ja tämä oli minun matkani. Toivotaan, että se jatkuu vähän pidemmälle.

Diogo Tomas juhli KuPS:n kanssa viikonloppuna Suomen cupin voittoa. Kuva: Lehtikuva

Hoskonen, 25, edusti ennen Klubiin siirtymistään turkulaista Interiä. Hän kertoo odottaneensa A-maajoukkuekutsua viimeiset pari vuotta.

– Kun siirryin HJK:hon vuonna 2021, asetin tavoittekseni päästä Huuhkajien mukaan sinä aikana kun Klubissa pelaan. Nyt täällä ollaan. Olen katsonut kaikki Huuhkajien matsit kotona, ja nyt pääsen olemaan itse joukkueen mukana. Erittäin hyvä fiilis, Hoskonen kertoi Palloliiton sivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Huuhkajien joukkue syyskuun Kansojen liiga -otteluihin Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Carljohan Eriksson, Dundee United FC

Viljami Sinisalo, Burton Albion

Robert Ivanov, Warta Poznan

Miro Tenho, HJK

Leo Väisänen, IF Elfsborg

Richard Jensen, Górnik Zabrze

Arttu Hoskonen, HJK

Diogo Tomas, KuPS

Nikolai Alho, Volos NPS

Jere Uronen, Stade Brestois 29

Pyry Soiri, HJK

Ilmari Niskanen, Dundee United FC

Mikael Soisalo, Riga FC

Glen Kamara, Rangers FC

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Lucas Lingman, HJK

Onni Valakari, Pafos FC

Kaan Kairinen, Lilleström SK

Fredrik Jensen, Augsburg FC

Marcus Forss, Middlesbrough FC

Joel Pohjanpalo, Venezia FC

Teemu Pukki, Norwich City

Benjamin Källman, Cracovia

Oliver Antman, FC Nordsjaelland

Santeri Hostikka, HJK

Suomen lohkon jäljellä olevat ottelut Pe 23.9 klo 21.45: Bosnia-Hertsegovina – Montenegro

Pe 23.9. klo 21.45: Suomi – Romania Ma 26.9. klo 21.45: Montenegro – Suomi

Ma 26.9. klo 21.45: Romania – Bosnia-Hertsegovina

