Jääkiekon MM-kisojen lippuarvonta käynnistyi – pääsihteeri Heikki Hietanen hehkuttaa viime kisojen oppia: "Onnistuimme yhdessä merkittävässä asiassa"

Venäläisurheilijoiden mahdollinen paluu kansainvälisiin urheilukisoihin on puhuttanut kulisseissa viime viikkoina, muun muassa Kansainvälisessä olympiakomiteassa ja avoimesti NHL:n suunnalla.

NHL:n varakomissaari Bill Daly kertoi ESPN:lle (siirryt toiseen palveluun), että venäläispelaajat haluttaisiin "jollain uskottavalla tavalla" mukaan, mikäli jääkiekon huipputurnaus World Cup toteutuu 2024.

Tampereen areenassa pidettiin torstaina tiedotustilaisuus tulevista MM-kisoista ja kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen kommentoi Yle Urheilulle myös Venäjään liittyviä kysymyksiä. Hietanen on Kansainvälisen jääkiekkoliiton jäsen.

NHL-joukkueet Columbus Blue Jackets ja Colorado Avalanche pelaavat Tampereen areenassa kaksi ottelua 4.–5. marraskuuta.

Silläkin on spekuloitu, pitäisikö venäläispelaajia päästää Suomeen. Samanlainen keskustelu on käynnissä Tshekissä, koska Nashville Predators ja San Jose Sharks pelaavat lokakuun alussa Prahassa.

– Sehän ei ole IIHF:n järjestämä turnaus, vaan NHL:n järjestämät runkosarjan ottelut. Sinänsä päätösvalta on NHL:llä. Henkilökohtaisesti en näe isoa ristiriitaa, koska meillähän pelaa tälläkin hetkellä venäläisiä suomalaisissa joukkueissa, Hietanen vastasi.

Vuoden 2024 World Cupin osalta Hietanen kertoi, että IIHF:n johto on käynyt keskusteluja NHL:n kanssa jo jonkin aikaa, mutta mitään suurta kerrottavaa ei ole. Hietanen ei lähtenyt kommentoimaan myöskään Venäjän mahdollista osallistumista.

– Mitään edistystä näiden kisojen osalta ei ole. World Cupin pelaamisesta ei ole sovittu mitään IIHF:n ja NHL:n välillä.

Jääkiekon MM-kisojen pääsihteeri ja IIHF:n jäsen Heikki Hietanen puhui tiedotustilaisuudessa Tampereella. Kuva: Lehtikuva

Myös Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi aiemmin Yle Urheilulle, mikä on suhtautuminen NHL:n varakomissaarin Dalyn lausuntoihin.

– Kansainvälinen jääkiekkoliitto on linjannut, että venäläiset ja valkovenäläiset pelaajat eivät voi olla kansainvälisessä toiminnassa. Vastaava linjaus on myös Suomen jääkiekkoliitossa. Sen suhteen kanta ei ole muuttunut. Näitä aiempia päätöksiä ei ole tässä vaiheessa tarpeen uudelleenarvioida, Nummela totesi.

– Venäläisten osallistumisesta World Cupiin muodossa tai toisessa ei ole käyty minun tietojeni mukaan minkäänlaisia keskusteluita IIHF:ssä. Ulostulo ja avaus on ollut täysin NHL:n omaa ajattelua.

Lippujen arvontaprosessi käynnissä – "Viime kokemus erittäin hyvä"

Tampereella puolestaan valmistaudutaan isännöimään toista kertaa peräkkäin jääkiekon miesten MM-kisoja. Tampere ja Latvian Riika saivat yhdessä kisaisännyyden, kun Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF veti kevään 2023 MM-kisat pois Venäjältä.

Suomi on varsinainen kisaisäntä ja Latvia niin sanotusti co-host.

Nyt on käynnissä rekisteröityminen Tampereen otteluiden lippuarvontaan. Lippuarvonnassa voi voittaa päivälippujen osto-oikeuden. Rekisteröityminen arvontaan päättyy 12. lokakuuta.

Arvonta tehdään loka-marraskuussa, jonka jälkeen osto-oikeuksia voittaneet saavat lunastaa lippunsa. Lunastamatta jääneet Tampereen otteluiden päiväliput tulevat avoimeen myyntiin 21.11. Yksittäisten pelilippujen myynti alkaa helmikuussa.

Arvonnan kautta voi voittaa osto-oikeuksia alkusarjan lisäksi pudotuspeleihin finaalia myöten.

Vastaavanlainen lippuarvonta oli käytössä myös viime kevään MM-kisoissa.

– Se kokemus, jonka viime vuonna saimme, oli erittäin hyvä. Saimme positiivista palautetta, että se oli toimiva ja tasapuolinen. Onnistuimme yhdessä merkittävässä asiassa – emme halunneet mustan pörssin markkinaa, ja sen pystyimme hyvin välttämään, perusteli Hietanen lippuarvontaa.

Välierät ja finaali olivat loppuunmyytyjä, mutta myös vajaat katsomot ja lippujen hinnat olivat puheenaiheina. Kuva: Tomi Hänninen

Suomen pelipäiviin edullisimmat päiväliput maksavat lapsilta 35 ja aikuisilta 57,50 euroa. Hinnat sisältävät lippuoperaattorin palvelumaksut. Päivälipulla näkee kaksi ottelua.

Viime vuonna MM-kisojen aikana lippuhinnat aiheuttivat suurta kritiikkiä. Hietanen huomauttaa, että halpoja lippuja oli myynnissä myös viime kisoihin.

– Kritiikki tuli loppumetreillä median kautta. Kun keväällä tulee lippuja myyntiin kansainvälisestä kiintiöstä, ne ovat premium-kategoriaa eli kalleinta kategoriaa. Edullisia lippuja oli myynnissä viime keväällekin, mutta ne menivät tietenkin ensimmäisenä lippuarvonnoissa.

– Totta kai otamme opiksi viime vuodesta. Jotain voi aina tehdä paremmin. Emme tee copypaste-kisoja, vaan haluamme uudistua, mutta on asioita, joista haluamme pitää kiinni, Hietanen kuvaili.

Käytännön asioita, jotka muuttuvat, ovat muun muassa logo ja kisailme. Viime kevään kisoja markkinoitiin "Making miracles" -teemalla, mutta nyt sloganina "We live the game". Slogan muistuttaa tiedotteen mukaan, että jääkiekossa kaikkien tunteiden näyttäminen on sallittua, ja lajiin kuuluvat monet tunteet.

Virallinen maskotti on Spiky. Siilihahmo on tuttu Latvian vuoden 2021 jääkiekon MM-kisoista, mutta silloin se joutui koronatilanteen vuoksi heilumaan lähinnä tyhjässä hallissa.

Viime vuonna kisavieraat, varsinkin ulkomaiset, ihmettelivät kalliita hintoja. Monien mielestä oluttuoppi oli turhan hintava, mutta siihen Jääkiekkoliitto ei Hietasen mukaan voi vaikuttaa.

– Se on areenaoperaattori, joka niistä päättää. Suomessa on kova hintataso, eikä se ole tulossa alaspäin, enemmänkin päinvastoin.

Viime keväänä otteluissa näkyi paljon tyhjiä paikkoja, mikä johtui Hietasen mukaan epävarmuudesta koronan ja Venäjän hyökkäyksen takia.

– Niiden päivien lipunmyynti, kun Suomi ei pelannut, ei onnistunut, mutta viittaan koronatilanteeseen. Se haittasi koko ajan lipunmyyntiä ulkomaille ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti vielä lisäksi ja toi peruutuksia.

Jääkiekon MM 2023 Kisat järjestetään Tampereella ja Riiassa 12.–28. toukokuuta 2023. Suomi pelaa A-lohkossa. Alla Suomen otteluohjelma alkulohkossa: 12.5. kello 16.20 Suomi–USA

13.5. kello 20.20 Saksa–Suomi

15.5. kello 20.20 Suomi–Ruotsi

17.5. kello 20.20 Suomi–Ranska

19.5. kello 20.20 Unkari–Suomi

20.5. kello 16.20 Itävalta–Suomi

23.5. kello 20.20 Suomi–Tanska Puolivälieristä kaksi pelataan Tampereella, kaksi Riiassa. Välierät, pronssiottelu ja finaali pelataan Tampereella.

