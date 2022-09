Miten ihmeessä Esapekka Lappi ajoi keikkakuskina uransa parhaan kauden? Suomalainen kertoo kehityksestä ja uskoo, että työt jatkuvat

Yle välittää tuttuun tapaan kanavillaan kauden loput MM-rallit. Kaiken MM-rallisisällön lähetystietoineen löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

– Olihan se sunnuntai melkoinen tarina, Esapekka Lappi hymähtää.

Eletään syyskuuta ja MM-rallikautta on jäljellä vielä kolme kisaa. Silti Esapekka Lappi muistelee jo menneitä. Syykin on selvä, sillä Toyotan kolmoskuskina kun loppukauden ajaa Sebastien Ogier – aivan kuten tallissa oli jo kesällä sovittu.

Jyväskylän MM-rallin palkintokorokepaikka auton kaatamisen, remontin ja ilman tuulilasia ajamisen jälkeen ei kuitenkaan ollut Toyotan suomalaiskuljettajan tunteikkain hetki päättyneellä kaudella.

Se kun osui helmikuiseen Ruotsin MM-ralliin.

– Tuntui, että se podium merkitsi aika paljon itselle. Varsinkin kun reilua vuotta aiemmin oli sanonut, että ura saattoi olla tässä. Sitten oletkin ensimmäisessä kisassa tehdaskuskina heti podiumilla.

Esapekka Lappi ja Janne Ferm palasivat MM-tasolla palkintokorokkeelle Ruotsissa. Kaksikko ylsi kolmanneksi myös Jyväskylässä ja Belgiassa. Kuva: All Over Press

MM-rallikausi oli Lapille kaikin puolin erityinen. Hän palasi omien sanojensa mukaan maailman parhaan työn pariin. Tyhjän päälle jäänyt Lappi antoi kaudella 2021 näyttöjä, jotka palkittiin nykyisellä toimenkuvalla.

Tuon työtehtävän Lappi täytti erinomaisesti. Itse asiassa kulunut kausi oli monella tapaa arvioituna uran paras.

Haluatko kerrata, miten Lapin ura on edennyt? Tiiviin koosteen löydät tämän jutun lopusta.

Kolme päivää kovaa

Ensinnäkin Lappi saavutti kauden aikana kolme palkintokorokepaikkaa. Samaan hän on toki pystynyt myös kausina 2018 ja 2019, mutta tuolloin pieksämäkeläinen ajoi täyden kauden – tällä kertaa vain seitsemän kisaa.

– Kyllä se vahvin kausi oli. Podiumeja olisi voinut olla pari lisääkin eli vauhtitaso oli tänä vuonna ihan kohdallaan, etenkin siihen nähden, kuinka paljon autossa istui, Lappi kuvailee.

Maailman huipulla marginaalit ovat pieniä ja Lappi kiistämättä antoi monille muille tasoitusta. Ajotuntuman ja -rutiinin merkityksellä on väliä, kun aikaraudalla mitataan kymmenyksiä.

Silti Lappi, 31, vaikuttaa kehittyneen kuljettajana. Kroatiassa tapahtunut avauspätkän virhe tai Jyväskylän kuperkeikat eivät ole Lapin kautta määrittäviä erheitä, vaan lähinnä säännön vahvistavia poikkeuksia.

– Heikommat pätkäajat eivät enää hetkauta, vaan pysyn viikonlopun suunnitelmassa täysin. Pystyn ajamaan tarvittaessa kolme päivää kovaa tai tasaisesti. Kolme päivää on pitkä aika ajaa autolla tosi kovaa. Sekin on tässä parantunut.

Lappi ei puhu lämpimikseen. Hän ajoi kauden aikana 14 pohja-aikaa kuudessa eri rallissa. Määrä on tällä hetkellä viidenneksi eniten kaikista kuljettajista. Esimerkiksi Toyotan tähtikuski Elfyn Evans on yltänyt 17 pohja-aikaan niissä kisoissa, joissa hän on ajanut Lapin kanssa.

– Iän myötä ymmärrän paremmin, mikä elämässä on tärkeintä. Se on tuonut ralliin rentoutta, vaikka ajan edelleen ihan tosissani. Turha puristaminen on jäänyt ja se on vapauttanut suorituskykyä, Lappi arvioi.

Sopimuksesta neuvotellaan

MM-sarjan tallipaikkapeliä käydään kulisseissa, sillä yksikään tiimi ei ole vielä julkistanut ensi kauden kuljettajiaan. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on liputtanut kuitenkin vahvasti Lapin puolesta.

Lappi tietää kokemuksesta, kuinka varmalta näyttävät asiat voivat muuttua hetkessä. Lapilla oli sopimus Citroenin kanssa, kun talli yllättäen jätti MM-sarjan kauden 2019 päätteeksi.

Silti hän kuulostaa aidosti luottavaiselta.

– Enää ei pyöri mielessä se, että ura olisi ohi. Olen luottavainen sen jatkumiseen. Sopimuksesta neuvotellaan tälläkin hetkellä, hän kertoo.

Mikäli ura keikkakuskina saisi jatkoa, tietäisi Lappi jo yhden kehitysmahdollisuuden, jolla Toyota voisi saada hänen roolistaan vielä enemmän irti.

Toyotalla on oma testialue, jolla voi ajaa rajattomasti. Vielä tällä kaudella sen täysimääräinen hyödyntäminen ei ole ollut mahdollista, koska Toyota sai vasta hiljalleen käyttöönsä toisen testiauton. Rally1-autojen putkirunkojen tekeminen kun ei ole nopeimmasta tai edullisimmasta päästä.

– Olisi todella kätevää, jos saisimme yhden testiauton lisää, kun noita koreja hiljalleen on, eikä niitä ole tuhoutunut. Näin voisi enemmän ajaa omalla testialueella kisojen välissä. Välttämättä ei tarvitsisi edes testata mitään, vaan että saisi ajaa ja ajotuntuma säilyisi yllä, Lappi pohtii.

Näin Esapekka Lapin WRC-ura on edennyt

Toyota 2017–2018. Lapin ura pääluokassa alkoi säkenöivästi, kun ylsi voittoon Jyväskylässä vasta uransa neljännessä kisassa WRC-autolla. Voitto on yhä uran ainoa. Seuraavalla kaudella Lappi sijoittui MM-sarjassa viidenneksi. Kuva: Vesa Pöppönen / AOP

Citroen 2019. Lappi siirtyi kaudeksi 2019 Sebastien Ogierin tallitoveriksi Citroenille. Suomalainen ajoi kauden aikana kolmesti kakkoseksi. Tulokset olivat auton suorituskykyyn nähden lupaavia, mutta ranskalaistalli vetäytyi sarjasta vuoden lopuksi. Kuva: Vesa Pöppönen / AOP

M-Sport 2020. Lappi teki koronakaudella sen, mihin brittitallin olemattomalla testiohjelmalla pystyi. Kalusto ei mahdollistanut Lapille ja tallitoveri Teemu Suniselle mahdollisuutta ajaa maailmanmestaruudesta. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

2021. Ilman tehdaspaikkaa jäänyt Lappi joutui viime vuonna keräämään rahaa näyttöpaikkoja varten. Lappi ajoi WRC2-luokassa kaksi kisaa, joista molemmista irtosi ylivoimainen voitto. Tallipaikan Toyotalla varmisti vuokratulla WRC-Yariksella saavutettu nelossija Jyväskylässä. Kuva: Tomi Hänninen

Toyota 2022. Lapin paluu Toyotan tehdaskuljettajaksi oli onnistunut. Toyota on kiinni molemmissa maailmanmestaruuksissa. Uransa aikana Lappi on nyt saavuttanut 72 MM-rallissa 10 palkintokorokepaikkaa. Janne Ferm on lukenut Lapille nuotteja läpi koko MM-uran. Kuva: HANNU RAINAMO

Tiedossa oleva sopimustilanne kaudelle 2023

Vain M-Sport on virallisesti tiedottanut (siirryt toiseen palveluun) Craig Breenin kaksivuotisesta sopimuksesta kausiksi 2022–2023. Hyundai kertoi 2021 (siirryt toiseen palveluun), että Thierry Neuvillen ja Ott Tänakin sopimukset kaudesta 2022 eteenpäin ovat "monivuotisia". Kalle Rovanperän kauden 2023 kattavan sopimuksen on vahvistanut suomalaisen manageri Timo Jouhki, jonka mukaan myös Elfyn Evansin sopimus kattaa kauden 2023.

Rallin MM-sarjan kuljettajien tiedossa olevat sopimukset kaudesta 2023. Kuva: Aleksi Hyvonen / Yle

