Suomen alppilahjakkuus Rosa Pohjolainen ei kilpaile tulevalla kaudella – "Joutuu aloittamaan taas kaiken ihan nollasta"

Rosa Pohjolaisen polven ristiside meni poikki huhtikuussa Levillä ja se operoitiin toukokuun alussa. Jo silloin tiedettiin, että edessä on vähintään kymmenen kuukauden mittainen kilpailutauko.

– Vedän välikauden ja panostan, että saan paljon laskuja ja toistoja alle. Kilpailemaan lähden vasta kaudella 2023–2024, vahvistaa hyvinkääläislaskija Yle Urheilulle.

Henkisesti edessä oleva pitkä kilpailutauko on äärimmäisen haastava ajanjakso 19-vuotiaalle alppilupaukselle.

– Eihän sitä oikein aina tahdo jaksaa. Motivaatio menee välillä ylös ja alas. Kun pitää kuitenkin tavoitteet mielessä, niin kyllä sitä jaksaa aamulla mennä kuntosalille.

Pohjolainen kertoo, ettei ole alkavalla kaudella maajoukkueen mukana, vaan rakentaa oman ohjelman ja menee täysin sen mukaan.

– Minulla on tarkoitus siirtää basecamp Itävallasta Leville, jossa treenaan koko kauden.

– Kuntoutumisessa ei ole tullut mitään takapakkeja. Suunnitelman mukaan on edetty. Ikävää tässä on se, että joutuu aloittamaan taas kaiken ihan nollasta. Ehkä se tuo parempaa mieltä, kun tietää, että sieltä on mahdollista nousta, pohtii Pohjolainen.

Pohjolainen kokosi 25 mc-pistettä, muut suomalaiset viisi

Suomen alppihiihtäjien viime kausi jäi Pekingin olympialaisia myöten vaisuksi. Pohjolainen keräsi parhaana suomalaisena 25 maailmancupin pistettä. Riikka Honkanen jäi kolmeen ja Samu Torsti kahteen pisteeseen.

– Tarkoituksenani on lähteä marraskuussa lumille ja hakea aluksi ihan vain tuntumaa.

Pohjolaisen vamma tuli Levillä kesken normaalin käännöksen. Hän oli satuttanut polveaan jo kuukausi aikaisemmin Euroopan nuorten talviolympiafestivaaleilla Vuokatissa. Silloin polvesta otettiin magneettikuvat, joista ei ilmennyt tarvetta leikkaukselle.

– Loukkaantumisessa oli paljon huonoa tuuria. Vähän paremmin pitäisi osata kuitenkin suunnitella jatkossa ohjelma. Viime vuonna oli tosi paljon matkustelua, ja usein kisattiin heti seuraavana päivänä. Se kuormittaa aika paljon, toteaa Pohjolainen.

Ennen loukkaantumistaan Pohjolainen voitti Vuokatissa pujottelun kultaa nuorten olympiafestivaaleilla.

Pohjolainen aloitti viime kauden hyvin Levin tutussa rinteessä, mutta sitten tuli perään pitkä ja heikompi tulosputki. Tammikuussa hän äityi uransa parhaaseen maailmancup-sijoitukseen napatessaan 14:nnen sijan maailmancupin pujottelusta Schladmingissa.

– Levin jälkeen tuli vaikeita kisoja ja aloin jo miettiä, mitä tästä enää tulee. Schladmingin kisa oli tärkeä itseluottamukseni kannalta. Se osoitti, että laskeminen vielä onnistuu, kun vain tulee hyvä päivä kohdalle.

