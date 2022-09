NHL-pomo uhkaa, että Tshekissä pelattavat NHL-ottelut peruuntuvat, jos venäläiset eivät pääse mukaan: "He eivät ole tehneet mitään väärää"

Nashvillen Jakov Treninin pelaaminen NHL-kauden avauspelissä Prahassa on epävarmaa. Venäläinen teki viime kaudella runkosarjassa tehot 17+7=24.

Prahassa ensi kuussa kohtaaville Nashville Predatorsille ja San Jose Sharksille on kerrottu, etteivät venäläispelaajat ole sinne tervetulleita. Venäläisten osallistumisesta Suomessa marraskuussa pelattaviin NHL-otteluihin ei ole vielä tietoa.

Tshekin ulkoministeriö on tiedottanut NHL:lle, että venäläispelaajat eivät ole tervetulleita maassa lokakuussa pelattaviin NHL-kauden avausotteluihin Venäjän sotatoimien vuoksi.

Nashville Predators ja San Jose Sharks pelaavat runkosarjaottelut 7.–8. lokakuuta Prahassa.

– Tshekin ulkoministeriö on lähettänyt NHL:lle kirjeen, jossa huomautetaan, että tällä hetkellä Tshekin eikä muidenkaan Schengen-maiden pitäisi myöntää venäläisille pelaajille viisumeita, varaulkoministeri Martin Smolek sanoi uutistoimisto AP:lle (siirryt toiseen palveluun).

Lausuntoon on ollut vaikuttamassa Tshekin maalivahtilegenda Dominik Hasek, joka on tehnyt työtä maan ulkoministeriön kanssa, jotta venäläispelaajia ei nähtäisi otteluissa. Hasek on vastustanut Venäjän sotatoimia näkyvästi sosiaalisessa mediassa.

– Emme halua tänne Venäjän aggression mainosta, Hasek kirjoitti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) lausunnon jälkeen.

Pitkän NHL-uran tahkonnut Dominik Hasek torjui Tshekin olympiakultaan Naganossa 1998. Kuva: Bill Wippert / NHLI via Getty Images

NHL uskoo venäläisten pelaavan

NHL:n varakomissaari Bill Daly sanoi torstaina uskovansa, että venäläispelaajat ovat mukana syksyllä pelattavissa otteluissa.

San Josen GM:n Mike Grierin mukaan joukkue ei lähde Prahaan, elleivät kaikki pääse mukaan.

– Pelaajat eivät ole tehneet mitään väärää. Mielestäni heitä ei pitäisi rangaista. Seisomme tässä asiassa yhtenä joukkueena, Grier sanoi AP:lle.

Venäläinen Championat-sivusto (siirryt toiseen palveluun)arvioi (siirryt toiseen palveluun), että venäläispelaajien torppaaminen tuottaisi joukkueille vaikeuksia, sillä ne menettäisivät avainpelaajiaan. Esimerkiksi Sharksin hyökkääjä Jevgeni Svetshnikov on joukkueelle tärkeä palanen.

Euroopassa syksyllä pelaavien NHL-joukkueiden venäläispelaajat Nashville Predators Jakov Trenin, hyökkääjä San Jose Sharks Jevgeni Svetshnikov, hyökkääjä

Alexandr Barbanov, hyökkääjä

Nikolai Knyzhov, puolustaja, loukkaantunut Colorado Avalance Valeri Nitsuskin, hyökkääjä

Alex Galchenyuk, hyökkääjä, Venäjän ja Yhdysvaltojen kansalaisuus

Aleksandr Georgijev, maalivahti, Venäjän ja Bulgarian kansalaisuus Columbus Blue Jackets Jegor Tsinahov, hyökkääjä

Vladislav Gavrikov, puolustaja

Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets kohtaavat kahdesti Tampereella 4.–5. marraskuuta. Venäläiset ovat toistaiseksi voineet tulla Suomeen melko vapaasti, vaikka maahantulon kriteerejä aiotaankin kiristää.

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummelan mukaan pelit ovat NHL:n järjestämiä tapahtumia, eikä liitto ei ole toistaiseksi keskustellut venäläispelaajista.

– Henkilökohtaisesti en näe isoa ristiriitaa, koska meillä pelaa tälläkin hetkellä venäläisiä suomalaisissa joukkueissa, ensi vuoden MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen kommentoi torstaina.

NHL:n varakomissaari Daly on kertonut, että venäläispelaajien osallistumista kaavaillaan mahdollisesti vuoden 2024 World Cupiin Venäjän sotatoimista huolimatta.

Lue lisää:

Suomalainen kiekkopomo ei näe isoa ristiriitaa, jos venäläisiä NHL-pelaajia saapuu Tampereelle – vuoden 2024 World Cup yhä alkutekijöissä

Jääkiekkoliitto kommentoi NHL-varapomon kohulausuntoa, jonka mukaan venäläiset halutaan World Cupiin: "Täysin NHL:n omaa ajattelua"

Suomen olympiakomitealta tiukka linjaus venäläisurheilijoista: "Täysin mahdotonta edes ajatella"