Tragediat perheessä, masennus ja loukkaantumiset piinasivat Milla Nordlundia, kunnes hän uskalsi puhua ääneen – nyt liigatähden elämässä on tasapaino

TPS:ssä pisteitä mättävä Milla Nordlund on noussut elämänsä aallonpohjasta kukoistukseen. Masennuksen ja jalkavaivojen kanssa kamppaillut Nordlund janoaa lisää menestystä niin seura- kuin maajoukkueessakin.

TURKU. Syysaurinko hymyilee kilpaa TPS-hyökkääjä Milla Nordlundin kanssa Harjattulan golfkentällä. Paikka on tärkeä ja tuttu, sillä 24-vuotias Nordlund on ollut mukana pyörittämässä klubin toimintaa jo monta kesää.

Lyönnit harjoitusalueella lähtevät kauas ja suoraan, vaikka omat mailat onkin jo pakattu talviteloille. Golf on salibandyn ohella toinen rakas laji, johon hän suhtautuu kilpailuhenkisesti.

– On golfista varmasti jotain hyötyä ollut salibandya ajatellen. Vaikka olen vain klubipelaaja, en halua koskaan tulla pelaamaan muuten vain, vaan haluan kehittyä tässäkin, noin kymmenen tasoituksella tätä nykyä pelaava Nordlund sanoo.

Maskulaislähtöinen Nordlund debytoi pääsarjassa jo yhdeksän vuotta sitten 15-vuotiaana, ja hän on ollut tuttu näky pistepörssin kärkipäässä jo vuosia. Viime kaudella tuli lopullinen täysosuma, kun hän voitti F-liigan runkosarjan pistepörssin ylivoimaisesti ja oli johdattamassa turkulaisia seurahistorian ensimmäiseen Suomen mestaruuteen.

Taustalla Nordlund on käynyt paljon salibandya suurempia kamppailuita. Nordlundin ollessa alakouluiässä ainoa pikkuveli menehtyi vain seitsemänvuotiaana flunssan jälkioireena tulleeseen aivokuumeeseen, ja isä kuoli neljä vuotta sitten.

– Äiti, läheiset ystävät ja poikaystävä olivat tärkeimmät tukipilarit. Läheisimmät ystävät olivat joukkueesta, joten tuki oli lähellä koko ajan. Ne olivat sellaisia kohokohtia, kun pääsi harjoituksiin ja ajattelemaan vähän muuta, Nordlund muistelee.

Viime kaudella Milla Nordlund oli mukana runkosarjassa lähes puolissa TPS:n maaleista. Kuluva kausi alkoi neljän maalin illalla paikallisvastustaja FBC Loistoa vastaan. Kuva: Jarmo Koskela / Salibandy.fi

Piinaavat jalkapohjavaivat kiusasivat Nordlundia enemmän tai vähemmän kuuden vuoden ajan, ja hänellä diagnosoitiin masennus. Rankat kokemukset olivat jättäneet jälkensä, ja perfektionismiin taipuvainen urheilija alkoi murtua loukkaantumisten, töiden ja koulun yhteispainosta.

– Koen, että olen aika paljonkin vahvempi nyt, kun olen oppinut käsittelemään asioita uudella tavalla ja käymään niitä läpi syvemmin. Se on antanut lisää ymmärrystä.

"Avoimuus on vain hyvä juttu"

Nordlund myöntää pyrkineensä vaikuttamaan ulospäin iloiselta ja hymyileväiseltä, vaikka sisäisesti oli paha olla. Kun asioista on puhunut ääneen, se on helpottanut.

– Olin tosi sulkeutunut, ja menin vain paikasta a paikkaan b. Pystyn nyt avoimesti kertomaan läheisilleni, jos on huono päivä ja että mikä harmittaa. Siinä on iso ero.

– Koen, että on tosi tärkeää puhua näistä asioista ja tuoda näitä esille. Ei ole mikään ihmeellisyys, että masennusta ja muuta sellaista on. Avoimuus on vain hyvä juttu.

Onnistumiset kaukalossa ovat tuoneet Nordlundille lisää virtaa, mutta raskaiden menetysten käsittelemisessä toimiva arki on auttanut eniten.

– Totta kai niitä miettii jollain tavalla koko ajan, eikä niitä unohda, mutta muu elämä on helpompaa, kun yleisesti on hyvä fiilis.

Nordlund työskenteli aiemmin täysipäiväisesti päiväkodissa, mutta tekee enää päivän viikossa töitä. Keskittyminen on nyt salibandyn lomassa tammikuussa alkaneissa sosionomiopinnoissa. Hän kertoo huomanneensa vuoden aikana jo sellaisia asioita, joista olisi voinut olla myös hänen perheelleen aiemmin hyötyä.

Milla Nordlundin poikaystävä Ville Hirvisuo pelaa TPS:n miehissä F-liigaa, ja viime keväänä hän oli kannustamassa turkulaisia kohti SM-kultaa. Kauden 2018–2019 pariskunta vietti yhdessä Ruotsissa. Kuva: Jarmo Koskela / Salibandy.fi

Kun asiat on saatu järjestykseen arjessa, tulosta on tullut myös kaukalossa. TPS teki viime kauden runkosarjassa 117 maalia, joista Nordlund teki 34 ja syötti 19. Pudotuspeleissä tahti jatkui, ja 23 pistettä nakutellut taituri vei runkosarjan tapaan sekä maali- että pistepörssin.

– Asiat ovat loksahdelleet paikoilleen ja yleisfiilis on ollut hyvä. Totta kai viime kauden joukkue oli myös laajempi ja taitavampi kuin aiemmin, ja se tuo lisätsemppiä, kun tietää, että on mahdollisuus menestyä.

Kohonnut itseluottamus näkyy Nordlundin pelissä. Hän pystyy vaihdosta toiseen luomaan paikkoja sekä viimeistelemään tarkalla laukauksellaan. Yhteispeli Jenna Saarion ja Laura Rantasen kanssa toimii, ja kolmikko on sarjan vaarallisin.

– Onhan se kiva fiilis mennä kaukaloon, kun tietää, että osaa pelata salibandya ja pystyy auttamaan joukkuetta pisteiden lisäksi muilla tavoilla.

Monipuolinen tähtipelaaja

TPS:n päävalmentaja Aki Vilander valmentaa Nordlundia kolmatta kauttaan, ja hän korostaa monipuolisen tähtensä tuikkivan myös pistepörssien ulkopuolella.

– On hieno ominaisuus hänenlaiselleen tähtipelaajalle, ettei pelaaminen rajoitu vain pisteiden tekemiseen. Hän on kova tekemään töitä, kamppailemaan ja peittämään laukauksia. Lisäksi hän on hyvä alivoimapelaaja ja yksi sarjan parhaista riistämään palloja, Vilander kehuu.

Nordlund pelasi Ruotsissa Endren paidassa kauden 2018–2019, ja jos kaikki osuu kohdalleen, hän aikoo vielä palata länsinaapurin kentille. Tyttöjen MM-hopeaa vuonna 2016 saavuttanut Nordlund on pelannut urallaan 16 maaottelua, joista viimeisimmässä syyskuun alussa hän paukutti Ruotsin verkkoon neljä maalia. Myös liigakausi alkoi viime viikolla neljän maalin iltapuhteella.

Milla Nordlund on pelannut urallaan 16 maaottelua, ja tyttöjen MM-hopeaa hän oli voittamassa 2016. Tähtäin on ensi vuoden MM-kisoissa Singaporessa. Kuva: Juhani Järvenpää / Salibandy.fi

Viime vuonna Uppsalaan huipentuneesta MM-projektista hän oli vielä sivussa siviilielämän asioiden takia, mutta ensi vuonna Singaporessa pelattavat kisat kiinnostavat. Onnistuminen Ruotsia vastaan ei ainakaan vähentänyt odotuksia.

– Nyt elämäntilanne on sellainen, että oikeasti pystyy antamaan kaikkensa tuohon projektiin ja kehittymään pelaajana. Aika näyttää, riittääkö se kisoihin, mutta kaikki tehdään sen eteen ja ensi kesänä on tarkoitus keskittyä vain harjoittelemiseen.

Maajoukkueen apuvalmentajana työskentelevä Vilander tietää, mihin Nordlund voi kansainvälisillä kentillä kyetä.

– Olen sen sanonut hänelle rehellisesti, että jos työnteko vielä vähän enemmän alkaa maistua, hänen pitäisi ihan tasaisesti tapella maailman parhaiden pelaajien kanssa.

Golf on Nordlundille rakas harrastus, ja hän on työskennellyt useita kesiä Harjattulan klubilla. Viime kesänä hän löi ensimmäisen hole in onensa Ahvenanmaalla. Kuva: Henri Pitkänen / Yle

Golfissa Nordlund on vaikeimman tempun jo tehnyt, kun hän onnistui lyömään viime vuonna ensimmäisen hole in onen. Suomalainen naissalibandy on etsinyt omaa "holariaan" jo vuosikymmeniä, sillä edellinen MM-kulta on vuodelta 2001.

– Toisi se maailmanmestaruus varmaan aika lailla saman fiiliksen. Toivottavasti se MM-kulta ei kuitenkaan tule tuurilla, vaan myös taidolla, Nordlund naurahtaa.

Lue myös:

Kiista sopimuksesta aiheutti Peter Kotilaisen ja ex-seuran välille repivän riidan, joka oli menossa oikeuteen – uusi seura joutui kaivamaan kuvetta

Vuosia sairastellut Laura Rantanen debytoi MM-kisoissa 29-vuotiaana – ura on ollut vaakalaudalla useita kertoja: "Olen itkenyt kotona monta yötä"