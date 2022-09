EM-kisoissa Suomen jyränneessä Espanjan maajoukkueessa skandaali – 15 pelaajaa ilmoitti lopettavansa päävalmentajan takia, liitolta raju vastaus

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Jorge Vilda on joutunut myrskyn silmään.

Espanjan jalkapallossa kuohuu, nyt myös julkisesti. Naisten maajoukkueen pelaajat ovat olleet jo pidempään tyytymättömiä päävalmentajaansa. Espanjan liitto on ollut haluton reagoimaan.

15 Espanjan naisten maajoukkueen pelaajaa on ilmoittanut, ettei heitä nähdä enää maajoukkueessa, ellei päävalmentaja Jorge Vilda saa potkuja.

Jokainen pelaajista oli kirjoittanut Espanjan jalkapalloliitolle RFEF:lle saman sähköpostin. Pelaajien mukaan nykyinen tilanne on vaikuttanut heidän terveyteensä ja henkiseen hyvinvointiinsa.

The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan pelaajat olivat jo kolme viikkoa sitten valittaneet Vildasta puheenjohtaja Luis Rubialesille.

Sky Sports (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että pelaajat ovat tyytymättömiä ilmapiiriin, pelaajavalintoihin ja harjoituksiin sekä siihen, miten joukkueessa on käsitelty loukkaantumisia. Pelaajat kritisoivat harjoituksien laatua ja sitä, että Vilda kutsuu aina samat pelaajat maajoukkueeseen, vaikka näillä olisi vammoja.

– Suhde on ollut täysin rikki. Ja nyt pommi räjähti, kuvaili El Espanol (siirryt toiseen palveluun).

Espanjalaisasiantuntija Fernando Kallas kertoi Sky Sportsille, ettei tilanne ole enää yllätys.

– Pelaajat väittävät, että valmentaja on luonut myrkyllisen kulttuurin. Tarina on ennennäkemätön. En muista näin korkeatasoista maajoukkuetta, jossa lähes jokainen pelaaja on juuri lähtenyt.

Marca julkaisi (siirryt toiseen palveluun) 15 pelaajan nimet, jotka jättivät vaatimuksensa liitolle. Listalla on muun muassa kuusi Barcelonan pelaajaa. Listalla ei kuitenkaan ole kapteenia Irene Paredesia (Barcelona), maailman parhaaksi pelaajaksi viime vuonna valittua Alexia Putellasia (Barcelona) tai yhtään Real Madridin pelaajaa.

Alexia Putellas ei ole pelannut viime aikoina maajoukkueessa. Hän sai pahan polvivamman ennen kesän EM-kisoja. Kuva: Jose Breton / NurPhoto / Shutterstock / All Over Press

Espanjan liitto otti täysin päävalmentajan puolen. Tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan se ei hyväksy, että pelaajat kyseenalaistavat valmennuksen jatkuvuutta.

Liitto vetosi jopa Espanjan lainsäädäntöön todeten, että pelaaja, joka kieltäytyy maajoukkueesta, voi saada 2–5 vuoden pelikiellon maajoukkueeseeen.

Liitto totesi, että se on valmis pelaamaan tarvittaessa vaikka nuorten maajoukkueilla. Tiedotteessa sanottiin, että kirjeen lähettänyt pelaaja voi palata maajoukkueeseen vain myöntäen virheensä ja pyytäen anteeksi.

Viime kesän EM-kisoissa Suomi ja Espanja olivat samassa alkuohkossa. Espanja voitti keskinäisen ottelun 4–1. Espanja putosi puolivälierissä jatkoajalla Englannille, joka eteni mestariksi. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Monilla espanjalaissivustoilla puhutaan "Vildojen aikakaudesta". Jorge Vilda valittiin päävalmentajaksi 2015 ja hänen sopimuksensa kestää vuoteen 2024. Jorgen isä Angel Vilda työskentelee Espanjan liitossa naisten jalkapallo-osastolla. Jorge on päävalmentajuuden lisäksi liitossa naisten jalkapallon urheilujohtaja.

Espanja voitti kaikesta huolimatta MM-karsintalohkonsa murskaavasti: kahdeksan ottelua, kahdeksan voittoa, maaliero 53–0.

