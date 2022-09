HIFK-pomolta tiukka vastaus kritiikkiin: "Hölmöä lähteä arvioimaan, kun vasta viisi ottelua on pelattu"

Kuva: Matti Raivio/All Over Press

Jääkiekon SM-liigakausi on vasta alkanut, mutta HIFK:n ympärillä on jo kriisin aineksia. HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen painottaa kaikilta kärsivällisyyttä.

Helsingin IFK on saanut surkean startin jääkiekon SM-liigakauteen. HIFK kyntää viiden ottelun jälkeen SM-liigan viimeisellä sijalla. Jumbosija on kestämätön tilanne sarjan jättiläisiin kuuluvalle seuralle.

Yle Urheilun asiantuntija Topi Nättinen arvioi lauantain KooKoo-tappion jälkeen, että HIFK:ssa on epäonnistuttu pelaajahankinnoissa. Joukkueen urheilujohtaja Tobias Salmelainen katsoo, että on täysin ennenaikaista arvioida joukkueen rakentamisen onnistumista.

– Olisi mielestäni hölmöä lähteä arvioimaan sitä, kun vasta viisi ottelua on pelattu. Arvioin sitä ennemmin puolessavälissä kautta tai vasta kauden jälkeen. Ei voi tehdä vielä yhteenvetoa siitä, että että miten olen onnistunut. Aikamoinen fakiiri saa olla, jos viiden ottelun jälkeen haluaa sanoa tällaisia, Salmelainen pyörittelee.

Salmelainen myöntää, että HIFK:n peliesitykset ovat ailahdelleet pahoin alkukauden otteluissa.

– Yksi voitto ja neljä tappiota eivät ole missään nimessä hyviä tuloksia. Mutta työhömme kuuluu nähdä myös tulosten taakse ja pyrkiä auttamaan pelaajia kehittymään.

– Ainoa tapa kääntää tällaisia tilanteita on päästä voittamaan. Sitä kautta joukkueeseen saadaan uskoa ja itseluottamusta. Kaudet ovat aina jatkuvaa kasvuprosessia, meidän pitää pystyä kehittymään. Tämän hetken tasomme ei riitä, Salmelainen naulaa.

"Hölmöjä virheitä, maalivahdit jätetty yksin"

Ehkä eniten on keskusteltu HIFK:n maalivahdeista. Helsinkiläisten seurajohto luottaa Niilo Halosen ja Roope Taposen torjuntojen kantavan menestykseen. Uutta ykkösvahtia ei hankittu täksi kaudeksi.

– Kumpikaan maalivahdeista ei ole tyytyväinen. He ovat osa joukkuetta, eikä kukaan meistä ole tyytyväinen tuloksiin. Mutta en usko, että olemme hävinneet otteluitamme maalivahteihin. On tehty hölmöjä virheitä ja jätetty maalivahdit aika yksin, Salmelainen kommentoi.

Toisaalta Salmelainen painottaa, että tässäkin asiassa vaaditaan kärsivällisyyttä.

– Maalivahtienkin osalta otanta pitää olla huomattavasti isompi, että pystyy sanomaan mitään.

Liigan suurseuroihin lukeutuva HIFK operoi kolmen miljoonan euron pelaajabudjetilla. Kolmen pisteen potti viidestä ensimmäisestä ottelusta on heikoin vuosikausiin.

Vaikka kausi on alkanut nihkeästi, Salmelaisen mukaan HIFK ei havittele aktiivisesti vahvistuksia pelaajamarkkinoilta.

– Emme aio olla hirveän aktiivisia. Tällä hetkellä joukkueemme on tässä ja menemme näillä pelaajilla. Talous määrittää hankintoja eikä näköpiirissä ole mitään suurempaa aktiivisuutta.

Miten koet oman asemasi?

– En koe asemaani mitenkään erilaiseksi kuin ennen kautta. Ihan samalla tavalla tehdään joka päivä töitä, Salmelainen kuittaa.

Kannattajat käyvät kovilla kierroksilla

HIFK:n tunnetusti intohimoiset kannattajat ovat jo repineet pelihousunsa.

– Kunnioitamme kaikkien mielipiteitä. Nyt on jälleen kerran hetki, kun testataan uskoa ja sitkeyttämme. Tiedämme, että alkukausi on ollut pettymys, mutta vasta viisi ottelua on pelattu ja paljon kautta jäljellä, Salmelainen miettii.

Myös päävalmentaja Ville Peltosen asema on ehditty jo kyseenalaistaa. Meteli yltyi lauantaina, kun HIFK kärsi kotijäällään nöyryyttävän 1–5-tappion Kouvolan KooKoolle.

HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen: "Nyt mitataan sitkeyttä ja luonnetta"

Salmelainen kuvailee joukkueen ilmapiiriä kaikesta huolimatta hyväksi.

– Eihän häviäminen koskaan nosta tunnelmaa. Mutta meillä on koppi täynnä ammattilaisia, jotka pyrkivät parantamaan. He tietävät, että kaikilla on peiliin katsomisen paikka.

HIFK pelaa seuraavan kerran keskiviikkona, kun helsinkiläiset saavat vieraakseen Vaasan Sportin. Vaikka kausi on vasta alkumetreillään, ero liigakärjessä porskuttavaan Tampereen Ilvekseen on jo 11 pistettä.

– Halusimme paremman lähdön kauteen, mutta olemme nyt tässä tilanteessa. Käsittelemme asioita ja työt jatkuvat maanantaina, Salmelainen lupaa.

