Kommentti: Askeettisesti elävä Eliud Kipchoge on nousemassa luksusta rakastavan Usain Boltin rinnalle ME-vertailussa

Kenian Eliud Kipchoge on erittäin varteenotettava ehdokas vuoden miesyleisurheilijaksi, mutta Ruotsin Armand Duplantisin seivässaavutuksia on vaikeaa sivuuttaa, kirjoittaa Yle Urheilun toimittaja Emma Hyyppä.

Berliinin maamerkin Brandenburgin portin alla nähtiin syyskuisena sunnuntaiaamuna historiallinen hetki. Kaikkien aikojen paras maratoonari Eliud Kipchoge kellotti kuninkuusmatkalla uuden maailmanennätyksen 2.01.09.

Arvomaratonin voitto maailmanennätysajalla tietää Kipchogelle kuusinumeroista summaa palkintorahana. Saksasta Keniaan palaa kuitenkin tismalleen sama hiljainen ja nöyrä mies. Kova työ jatkuu pian syrjäisessä Kaptagatin vuoristokylässä lähellä Eldoretia.

37-vuotiaan monimiljonäärin elämä Keniassa on askeettista. Vaimo ja kolme lasta asuvat lähistöllä, mutta Kipchoge viettää viikot koruttomissa olosuhteissa huippumaratoonarien leiriasuntolassa. Hän harjoittelee kymmenisen tuhatta (siirryt toiseen palveluun) kilometriä vuodessa, siis keskimäärin 27 kilometriä päivässä.

– Rahani pysyvät pankissa. Haluan elää yksinkertaista elämää. Leirillä ei ole häiriötekijöitä, ja minulle se on täydellinen harjoitusympäristö, Kipchoge sanoi BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2020.

Eliud Kipchoge murskasi maratonin maailmanennätyksen Berliinissä.

Kipchoge tiedettiin poikkeukselliseksi lahjakkuudeksi jo vuonna 2003, kun hän voitti ratavitosen maailmanmestaruuden vain 18-vuotiaana. Kuitenkin vasta siirryttyään maratonille vuonna 2013 Kipchoge on noussut kestävyysjuoksun legendaksi. Hän on voittanut matkan olympiakultaa Riossa ja Tokiossa.

Vain kahdesti vuodessa kilpaileva kenialaistähti on esittänyt hämmästyttävää dominanssia ja ollut äärimmäisen vaikea päihittää.

Kipchogen sunnuntainen suoritus vastaa kymmentä peräkkäistä yli 4 100 metrin Cooperin testiä. Sitä on kestävyysjuoksua seuraavankin vaikea käsittää.

Lähes yhtä kova ME-parannus kuin Boltilla

Kipchoge on tehnyt maratonilla sen, mitä Usain Bolt teki aikoinaan 100 metrillä. Kumpikin on ansainnut lajissaan lisänimen GOAT (greatest of all time) puskemalla ihmisen suorituskyvyn rajoja ihmeellisiin sfääreihin.

– Sanon aina, että en usko rajoihin. Tiedän kyllä, mitä rajat ovat, mutta sanon aina, että kenelläkään ei ole rajoja, Kipchoge sanoi Berliinissä.

Kipchoge on parantanut maratonin maailmanennätystä minuutin ja 48 sekuntia, Bolt puolestaan lohkaisi 100 metrin maailmanennätyksestä yhteensä 0,16 sekuntia aikaan 9,58. Sattumoisin sekä Kipchoge että Bolt ovat juosseet ME-aikansa Berliinissä.

Jamaikan Usain Bolt on pitänyt hallussaan 100 ja 200 metrin maailmanennätyksiä jo 13 vuoden ajan. Kuva: Getty Images

Maratonia ja sataa metriä on ehkä hölmöä verrata, mutta verrataan silti. Bolt viilasi vuosina 2008–2009 Asafa Powellin ME:stä pois 1,64 prosenttia. Kipchoge puolestaan on kohentanut Dennis Kimetton nimissä ollutta ME:tä 1,46 prosenttia.

167-senttinen Kipchoge ja 195-senttinen Bolt, jotka ovat Kipchogen mukaan kaveruksia, painivat siis kuvaannollisesti samassa sarjassa ME-vertailussa. Jos Kipchoge parantaa maailmanennätystään vielä 14 sekuntia, olisivat hän ja Bolt parantaneet maailmanennätyksiä yhtä paljon suhteessa aiempaan.

Duplantisista vai Kipchogesta vuoden miesyleisurheilija?

Kahden tunnin alitusta pidettiin maratonilla lähes mahdottomana haamurajana, kunnes Kipchoge muutama vuosi sitten ilmoitti yrittävänsä rikkoa sen erityisolosuhteissa, muun muassa vaihtuvien jänisten kirittämänä.

Kipchoge onnistui ennätyskokeessa Wienissä syksyllä 2019. Vaikka aikaa 1.59.40 ei hyväksytä viralliseksi maailmanennätykseksi, sai tempaus valtavasti julkisuutta. Nyt Kipchoge on kahden tunnin haamurajasta virallisessa kisassa juostuna enää minuutin päässä, ja luottaa sen vielä alittuvan:

– Suunnittelen kahden tunnin alitusta jonain toisena päivänä, Kipchoge sanoi sunnuntaina ja vihjasi, että palaa vielä Berliiniin yrittämään sitä.

Maratonin maailmanennätys on parantunut 20 vuodessa yli neljä minuuttia, ja kaikki kahdeksan ME-parannusta on juostu Berliinin nopealla reitillä.

Kipchoge on onnistunut tekemään maratonista kiinnostavamman kuin kukaan ennen häntä. Kaikki on mahdollista -asenne on inspiroiva – etenkin kun Kipchoge todella osoittaa kaiken olevan mahdollista. Sitä hän haluaakin.

– Tärkeintä minulle on inspiroida muita, ei olla kuuluisa, Kipchoge sanoi BBC:lle.

Siinä missä Kipchoge pitää matalaa profiilia ja välttelee ylimääräistä julkisuutta, samaa ei voi sanoa urheilu-uransa viisi vuotta sitten lopettaneesta Usain Boltista.

Jamaikalaistähti nautiskeli hohdokkaasta glamourelämästä jo urheilu-uransa aikana ja solmi valtavan arvokkaita sponsorisopimuksia. Showmies Boltin yksityiselämä urheilun ulkopuolella kiinnosti mediaa lähes yhtä paljon kuin uskomattomat suoritukset juoksuradalla.

Bolt valittiin maailman parhaaksi miesyleisurheilijaksi kuusi kertaa. Kipchoge on saanut palkinnon kahdesti, 2018 ja 2019. Huima ME-juoksu nostaa Kipchogen jälleen keskusteluun tämän vuoden parhaasta miesyleisurheilijasta.

Kipchogen maailmanennätysjuoksun ja Armand Duplantisin seiväshypyn ilmiömäisen ME:n 621 asettaminen vastakkain on kuitenkin vaikea tehtävä sille, joka valinnan joutuu tekemään.

Lue myös:

Kipchoge juoksi maratonin ME:n – kahden tunnin haamuraja lähestyy

Eliud Kipchoge jälleen kiistaton kuningas olympiamaratonilla – hopeamies kannusti kaverinsa pronssille

Historiallinen juoksu! Kipchoge alitti uskomattomasti kahden tunnin haamurajan maratonilla "laboratorio-olosuhteissa"