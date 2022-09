Huuhkajilla illalla iso peli Montenegrossa – miten Markku Kanerva paikkaa keskikentän ikävän takaiskun?

Markku Kanervalla on vaihtoehtoja keskikentälle.

Huuhkajilla on vielä mahdollisuudet tärkeään lohkon kakkossijaan. Se vaatii kuitenkin voittoa. Yksi kysymys illan pelissä on, ketä Markku Kanerva peluuttaa loukkaantuneen Rasmus Schüllerin tilalla.

Perjantaina Romanian kanssa 1–1-tasapeliin päätynyt Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on tänään kovan paikan edessä Montenegron vieraana. Montenegro on lohkon kakkosena ennen kahden pisteen päässä kärkkyvää Suomea.

Mikäli Huuhkajat voittaa, se ottaa lohkon kakkossijan. Kakkossija parantaisia asemia EM-karsintojen lohkoarvontaa ajatellen. Tappio voisi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa putoamista B-liigasta C-liigaan, jos Romania ottaa pisteitä Bosnia-Hertsegovinalta.

Romania on lohkon viimeisenä, pisteen päässä Suomesta. Se kohtaa päätöskierroksella kotonaan Bosnia-Hertsegovinan.

– Tämä on totta kai iso peli meille. Voittamalla olemme lohkokakkosia, mistä olisi etua jatkoon. Tämä on iso haaste koko joukkueelle, päävalmentaja Markku Kanerva toteaa.

Huuhkajat voitti kesällä Montenegron Helsingin olympiastadionilla lukemin 2–0. Kanervan mukaan kyseisestä kohtaamisesta voi vetää joitakin johtopäätöksiä maanantain otteluun.

– Pelasimme silloin erittäin hyvän pelin. Toki nyt pelaamme vieraskentällä. Montenegro on ollut kotikentällään aika hyvä. He pelasivat aiemmin tasapelin Bosnia-Hertsegovina vastaan ja voittivat Romanian 2–0.

– Jos pelillisiä asioita katsoo, edellisessä kohtaamisessamme oli paljon toimivia asioita. Mikäli pidämme oman päämme puhtaana, meillä on erittäin hyvät saumat voittaa, Kanerva sanoo.

Lucas Lingman (oik.) sai Romania-ottelussa minuutteja. Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari

Kuka korvaa Schüllerin?

Huuhkajat sai Romania-ottelun jälkeen takapakkia, kun keskikentän lenkki Rasmus Schüller joutui sivuun loukkaantumisen takia. Keskikentältä puuttui jo ennestään luottopelaaja Robin Lod.

– Meillä on edelleen 25 pelaajaa käytössä, joten kyllä sieltä vaihtoehtoja löytyy, Kanerva vastaa.

Yksi hyvä vaihtoehto on viime aikoina hyviä otteita esittänyt 24-vuotias Lucas Lingman. Hän debytoi maajoukkueessa aiemmin tänä vuonna. Lingman pääsi kentälle, kun Suomi pelasi edellisen kerran kesäkuussa Montenegroa vastaan.

Lingman kuvailee Montegron pelaajistoa isoksi ja vahvaksi.

– He olivat aika passiivisia Helsingissä. Veikkaan, että se tulee muuttumaan täällä. He ovat paljon aggressiivisimpia ja yksilötaitoa löytyy. Uskon, että omalla pelillämme saamme hyvän tuloksen aikaan.

Lingman myöntää, että ottelun iso panos kolkuttelee mielessä.

– Totta kai tässä on vähän isompi panos. Olemme kuitenkin valmiina siihen.

Lingmanilla on riittänyt kesällä tapahtumia. Hän on debytoinut maajoukkueessa, palannut ruotsalaisseura Helsingborista HJK:n riveihin sekä pelannut useita huipputasoisia europelejä.

– On hienoa, kun saa pelata paljon. Ei tarvitse miettiä seuraavaa peliä. Paljon on tapahtunut, mutta pääjuttu on se, että olen itse tyytyväinen.

