Huuhkajien tähti saa katsojat haukkomaan henkeään, mutta puolustaa laiskasti – asiantuntija avaa, mitä Glen Kamaran pitäisi tehdä paremmin

Hän vastaanottaa pallon ahtaassa tilassa kasvot kohti omaa maalia, kääntää sen rauhallisesti vastakkaiseen suuntaan kolmesta ympärillä pörräävästä vastustajasta huolimatta ja käynnistää nappisyötöllä Suomen vastahyökkäyksen.

Näitä hetkiä yleisö rakastaa. Keskikenttätähden yksilötaito saa Olympiastadionin yli 20 000 katsojaa haukkomaan henkeään.

Kannattajien valinta 1–1-tasapeliin päättyneen Romania-ottelun parhaaksi pelaajaksi on selvä: (siirryt toiseen palveluun) hän on Glen Kamara, 40 prosentin ääniosuudella. Suomen ainoan maalin iskenyt Teemu Pukki saa toiseksi eniten ääniä, 18 prosenttia.

– Kamara on Suomen pallollisen pelaamisen sielu, joka rytmittää peliä taitavasti, eli hidastaa tai kiihdyttää pelin virtausta tilanteen vaatimalla tavalla. Kamara pystyy viemään Suomen peliä eteenpäin syöttämällä ja kuljettamalla. Kun katsotaan Suomen parhaita hyökkäyksiä, Glen Kamara on käytännössä aina mukana, Yle Urheilun asiantuntija Miika Nuutinen aloittaa.

– Kamara on Huuhkajille elintärkeä tilanteissa, jolloin Suomi voittaa pallon. Hän kestää vastustajan prässiä poikkeuksellisen hyvin, pystyy pelaamaan 2-3 pelaajan paineen alla, säilyttämään rauhallisuuden ja pitämään pallon omalla joukkueella. Hän on lisäksi todella näyttävä pelaaja, joka pystyy harhauttamaan vastustajia ja tuomaan pallon vaikean näköisistä tilanteista ulos – on helppoa nähdä miksi yleisö rakastaa Kamaraa.

Mutta sitten on toinenkin puoli.

Kamara joutui pelaamaan epämukavuusalueella

Kamara on Suomen tärkeimpiä pelaajia, mutta puolustuspelaaminen ei ole keskikenttäpelaajan vahvuus. Se nähtiin monesti myös perjantaina Olympiastadionilla.

– Suomella oli ongelmia blokkipuolustuksen vastuualueissa ja Romania pääsi liikuttamaan Huuhkajien ylintä viisikkoa pitkiä aikoja koko leveydellä, tämä vei Kamaran vahvasti epämukavuusalueelle. Kun yhtälöön lisätään se, että keskikentällä oli Kamaran lisäksi toinenkin hyökkäysorientoitunut pelaaja Onni Valakari, jäi Rasmus Schüllerille iso ruutu täytettäväksi.

Schüller suoriutui iltapuhteesta mainiosti, mutta joutui jättämään kentän aivan lopussa loukkaantumisen takia. Jalkavamma pitää Schüllerin poissa myös Montenegro-ottelusta.

– Ensimmäisellä videolla nähdään ero Suomen keskikenttäpelaajien puolustamisessa. Pallon ohittaessa Suomen keskikenttälinjan Schüller jatkaa liikettä alaspäin Kamaran seuratessa tilannetta katseellaan.

Myös hyökkäyspäässä puolustaminen oli toisinaan passiivista, kuten yllä olevalla videolla nähdään.

– Kamaralla on ihan hyvin aikaa reagoida tilanteenvaihtoon, kun saadaan heti paine lähelle. Fredrik Jensenin antaessa paineen Kamaran ja Jere Urosen tärkein tehtävä olisi rajoittaa vastustajan vaihtoehtoja eli tässä tapauksessa peittää syöttösuunnat eteenpäin. Syöttöväli jää kuitenkin auki ja Romania pääsee etenemään Suomen paineen alta pois.

Yhteistyössä parantamisen varaa

Maajoukkuejalkapallolle tyypillisesti pelaajien välinen kommunikaatio ja yhteispelaaminen ei ole aina täysin saumatonta, koska yhteistä aikaa on vähän. Kamaran kaltainen pelaaja kaipaisi puolustustilanteissa tukea joukkueen rakenteelta ja pelaajien yhteistyöltä.

– Kamara voisi muutamalla askeleella alaspäin sulkea syöttölinjan muodon sisään, silloin Jere Uronen ei joutuisi hyppäämään Richard Jensenin eteen niin, että Romanialla on leveydessä täysin vapaa pelaaja. Tämänkaltaiset tilanteet ovat aina usean pelaajan yhteistyötä ja pelaajien välinen kommunikointi korostuu, Nuutinen avaa.

Suomi onnistui kuitenkin voittamaan pelivälineen itselleen, ja vastahyökkäystä käynnistäessä nähtiin väläys Kamaran osaamista.

– Hän kääntyy kolmen pelaajan keskeltä ja käynnistää Suomen vastahyökkäyksen. Tässä kolmannessa klipissä nähdään yksi niistä ”Glen Kamara-hetkistä”, joihin eivät muut Suomen joukkueessa pysty.

Toisinaan Jere Urosella ja Glen Kamaralla huomio kiinnittyi samaan pelaajaan. Kamara ei pystynyt sulkemaan syöttöä, mikä sai Richard Jensenin reagoimaan. Romania pystyi murtamaan Suomen kaksi linjaa yhdellä kertaa.

– Suomella on riittävästi pelaajia tilanteessa, mutta roolit menevät vähän päällekkäin. Kamaran parempi selustan puolustaminen olisi auttanut Richard Jenseniä, joka päätyy tekemään 2v1 -tilanteessa väärän valinnan. Jälleen on kysymys yhteistoiminnasta.

Suomi selvitti tilanteen, ja Kamara käynnisti onnistuneesti vastahyökkäyksen.

Puolustaminen jää puolitiehen

Vaarallisen pallonmenetyksen jälkeen Kamara jätti välillä puolustamisen kesken.

– Pallonmenetyksien ennakointi on tärkeää, jotta pelaaja on jo toimimassa, kun tilanteenvaihto tapahtuu. Viidennessä klipissä Kamara ei ennakoi ja reagoi hitaasti. Romania on voittanut pallon ja pitää sitä ensimmäiset sekunnit, kun hän on paikallaan pallon yläpuolella. Kun peliväline tulee kohti omaa aluetta, Kamaraa saa kuin pienen sähköiskun, mutta lopulta jättäytyy ulos puolustamisesta, Nuutinen avaa.

Myös tässä Romanian vastahyökkäyksessä Kamara jätti puolustamisen kesken.

– Kuudennessa klipissä on niin sanotusti rikkinäinen tilanne, jossa Suomen pelaajat ovat kaukana omilta pelipaikoiltaan. Kamara lähtee tunnollisesti seuraamaan uhkaavaa juoksua kohti omaa maalia, mutta Romanian edetessä ulos paineen alta hän käsittämättömällä tavalla tyytyy jäämään paikalleen ja seuraamaan palloa katseellaan. Syntyy vaarallisen näköinen 2v1 -tilanne, ja Uronen joutuu Kamaran yläpuolelta juoksemaan ja seuraamaan tilanteen, minkä Kamara jätti kesken.

Monesti pallon mennessä Kamarasta ohi hän ei kiinnitä riittävästi huomioita ympäristöönsä, kuten seitsemännestä klipistä ilmenee.

– Kamaralla katse on liian pitkän aikaa vain pallossa. Jensenin katkaistessa syötön Kamara ei onnistu hallitsemaan niin sanottua kakkospalloaluetta ja estämään vastustajan pääsyä palloon. Tälläiset tilanteet syntyvät nopeasti, mutta parhaat puolustavat pelaajat pystyvät näkemään pallon ja pitämään vastustajan kontrollissa samaan aikaan, Nuutinen kertaa.

"Suomi tarvitsee puolustaessa Kamaralta enemmän"

Kuten osa videoklipeistä osoitti, vastahyökkäyksien käynnistäjänä Kamara on Suomelle elintärkeä pelaaja. Suomalaiskeskikentän otteita on ylistetty monesti sosiaalisessa mediassa myös seurajoukkue Rangersin otteluiden jälkeen, vaikka päävalmentaja Giovanni van Bronckhorstin aikakaudella vastuu on jäänyt pienemmäksi. Suomalaiskeskikenttä oli siirtohuhujen kohteena kesällä, mutta jäi lopulta Skotlantiin.

Miika Nuutinen muistuttaa, että Huuhkajissa Glen Kamaralta kaivataan kuitenkin vielä parempia esityksiä puolustuspäässä.

– Niin tärkeä pelaaja kuin Kamara Suomelle onkin, varsinkin tällä pelitavalla pelatessa Huuhkajat tarvitsee Kamaralta laadukkaampaa puolustamista. Kyseessä on Suomelle aivan supertähtikategorian pelaaja, joten myös standardit joilla häntä arvioidaan on oltava korkeat, Nuutinen päättää.

Montenegro–Suomi TV2:ssa ja Areenassa kello 21.05 alkaen.

