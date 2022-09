Uefan tutkinta Glen Kamaraan kohdistuneesta rasistisesta käytöksestä on päättynyt – Casagrande: "Kamara ei halua tehdä tästä sen isompaa numeroa"

Suomen Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden mukaan Euroopan jalkapalloliitto Uefan aloittama tutkinta Glen Kamaraan kohdistuneesta mahdollisesta rasistisesta käytöksestä Montenegro-ottelusta on päättynyt.

– Otteluissa on aina otteludelegaatti ja tuomari, jotka antavat oman raporttinsa. Erityisesti otteludelegaatin raportti on määräävä. Hänen raportissaan ei kuitenkaan ole mitään sellaista, joka antaisi aihetta jatkotutkintaan. Tutkinta on siis käytännössä päättynyt, Casagrande sanoi Yle Urheilulle.

Casagranden mukaan otteludelegaatti keskustelee tuomarin ja pelaajien kanssa. Näissä keskusteluissa ei tullut ilmi sellaista, että voitaisiin todeta perusteltua epäilyä rasismista.

TV-kuvissa näkyi ottelun aikana ja jälkeen tilanteita, joissa Kamara käy sananvaihtoa Montenegron pelaajien kanssa. Muut Suomen pelaajat hakivat pois tolaltaan olevan Kamaran tilanteesta. Palloliitto tiedotti yöllä, että Uefa on aloittanut tutkinnan Kamaraan kohdistuneesta rasistisesta käytöksestä.

– On vaikea sanoa tarkalleen, mitä kentällä on sanottu pelaajien kesken. Kaikki näkivät, että Glen tuohtui vahvasti ja siellä käytiin välienselvittelyä. Varmasti puolin ja toisin on sanottu jotakin. Mielipiteitä vaihdettiin käsitykseni mukaan vielä pukukoppikäytävällä, Casagrande totesi.

– Olemme puhuneet asiasta pelaajiemme ja erityisesti Kamaran kanssa. Hän ei halua tehdä tästä sen isompaa numeroa.

Palloliiton illalla julkaiseman tiedotteen mukaan UEFAn järjestelmässä tutkinnan käynnistäminen edellyttää pelaajan vahvistusta tai pelaajan omaa ilmoitusta asiassa tai toisten pelaajien, toimihenkilöiden tai erotuomareiden vahvistusta asialle. Kamara ei halua tehdä asiasta virallista ilmoitusta UEFAlle eikä kommentoida asiaa.

Huuhkajat julkaisi ilalla rasismin tuomitsevan twiitin.

Lue myös:

Rasismiepäily Huuhkajien ottelussa: Uefa tutkii Glen Kamaraan kohdistunutta rasistista käytöstä

Huuhkajat nousi Montenegro-voitolla lohkon toiselle sijalle – valmennusjohdon ratkaisu ja debytantin esitys keräsivät asiantuntijoilta kiitosta

Suomi kaatoi Montenegron Antmanin ja Källmanin osumilla, Huuhkajat nousi lohkon toiselle sijalle – tämä on voiton merkitys