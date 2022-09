Savo Volleyn loukkaantumishuolet jatkuvat – päävalmentajalta tunteikas purkautuminen siirtyneen kauden avausottelun jälkeen: "Oliko tässä mitään järkeä?"

Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Miesten lentopalloliigan tiistain ainoassa ottelussa hallitseva mestari VaLePa kaatoi kevään hopeamitalistijoukkue Savo Volleyn 3–1 (25–22, 25–18, 16–25, 25–18).

Lentopallon Mestaruusliigan kauden avausotteluksi kaavailtu ottelu siirtyi lauantailta kolmella päivällä eteenpäin Savo Volleyn loukkaantumistilanteen ja joukkueen pelaajien nuorten maajoukkue-edustustehtävien takia.

Kolmen päivän siirto ei kuitenkaan auttanut Savo Volleyta. Joukkueen tilanne synkkeni entisestään, kun ainoa passari Maciej Madej loukkaantui päätöserässä. Yleispelaaja Tapio Toiviainen korvasi Madej'n.

Savo Volleyn päävalmentaja Timo Tolvanen ei säästellyt ottelun jälkeen sanojaan.

– Se, mitä tänään nähtiin, ei ollut liigan kärki- tai avauskamppailun veroista. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että tätä peliä ei olisi pitänyt vielä pelata. En ihan voi ymmärtää, että meillä on nuoria nuorten EM-kisoissa maajoukkueen edustustehtävissä ja sitä ei katsota millään tavalla, että annamme kavereita edustamaan Suomea ja heidän uralleen hienoja hetkiä. Pojat tulevat suoraan viikon reissulta pelaamaan, Tolvanen aloitti.

– Meillä loukkaantumistilanne on vaikea, on epäonnea, olemme yrittäneet tehdä selväksi, ettemme pysty pelaamaan, se on todella iso riski. Sitten näemme tälläisen irvikuvan, että meillä loppuvat käytännössä miehet, passarit ovat molemmat nyt sairaslomalla. Voidaan miettiä, oliko tässä mitään järkeä, Tolvanen jyrisi.

Akaa-Volleystä takaisin VaLePaan siirtynyt hakkuri Urpo Sivula oli 19 pisteellä VaLePan tehokkain. Michael Michelau teki Savo Volleylle 17 pistettä.

Miesten lentopalloliiga jatkuu keskiviikkona TUTO Volleyn ja Raision Loimun kohtaamisella.

