Tässä asetelmat Veikkausliigan kiihkeään kauden huipennukseen – Haka tyrmäsi Ilveksen Pirkanmaan herrana: "Tilapäinen juttu"

Kuva: Juha Tamminen / All Over Press

HJK ja KuPS jatkavat vääntöä mestaruudesta. Etu on nyt HJK:lla. Kuvassa KuPSin maalitykki Tim Väyrynen yrittää karata HJK:n nuoriso-osaston Santeri Väänäseltä ja Johannes Yli-Kokolta (oik.).

Veikkausliigan mestaruustaistossa HJK on ottanut pienen etumatkan. Ilveksen kausi on ollut murheellinen, mutta sekin taistelee vielä europelipaikoista. Ykkösessä voidaan nähdä huikea loppuhuipennus.

Yle Puheen Urheilukierros keskiviikkona kello 17.50 alkaen. Kierroksella seurataan Veikkausliigan otteluita ja SM-liigan otteluita: Inter–Haka, SJK–KuPS, HIFK–Sport, KalPa–Ilves, Tappara–KooKoo.

Miesten jalkapallon maajoukkuetauko on ohi. Huuhkajat pelasi viimeisen ottelunsa Kansojen liigassa maanantaina, mutta jo tänään pääsee vauhtiin Veikkausliigan loppuhuipennus.

Jännitettävää riittää vielä niin Suomen mestaruuden, eurolopputurnauksen asetelmien kuin ensi kauden sarjapaikkojenkin osalta. Ykkösessä KTP:n nousu Veikkausliigaan voi varmistua jo perjantaina.

Mikä ihmeen eurolopputurnaus? Jos jokin askarruttaa Veikkausliigan sarjajärjestelmässä, voit kerrata sen tämän jutun lopusta.

1) Mestaruuskamppailussa HJK:lla etu – Haka mitalitaistossa

HJK ja SJK aloittivat loppusarjan ennen maajoukkuetaukoa, joten niillä on kautta jäljellä neljä ottelua, muilla yläloppusarjan joukkueilla viisi.

Sen lisäksi, että HJK selvitti tiensä toista kertaa historiassa Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen, on meno Veikkausliigassa kesäkuun vaikean jakson jälkeen ollut vakuuttavaa. Klubi on viiden ottelun voittoputkessa ja kymmenen ottelun tappiottomassa putkessa.

HJK:n Anthony Olusanya vastasi 2–1-voittomaalista lisäajalla, kun Honka ja HJK kohtasivat Espoossa 11. syyskuuta. Kuvassa puolustaa Hongan Ville Koski. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Edellisen tappionsa elokuussa SJK:lle kärsinyt Kuopion Palloseura on jäänyt HJK:sta viisi pistettä, mutta pelannut yhden ottelun vähemmän. Parisen viikkoa sitten KuPS nappasi toisen peräkkäisen ja historiansa neljännen Suomen cupin herruuden, mikä varmisti sille jo europaikan ensi kesäksi.

Nuorilla pelaajillaan hurmannut espoolainen Honka marssi vakuuttavasti piikkipaikalla vielä elokuun lopussa. Kun runkosarjaa oli jäljellä kolme kierrosta, Honka, HJK ja KuPS olivat kärjessä tasapistein.

Lue lisää: Kommentti: Veikkausliigassa pelataan poikkeuksellista kautta – kolme joukkuetta voi rikkoa haamurajan, joka on yleensä vain HJK:n heiniä

Sittemmin Vesa Vasaran valmentama Honka vaikuttaa pudonneen kelkasta. Se on pelannut tasapelin Oulua vastaan ja hävinnyt Hakalle sekä HJK:lle.

Mahtavaa kautta pelaava Teemu Tainion luotsaama Haka on enää neljän pisteen päässä pronssista. Jos Haka nousisi kolmen joukkoon, varmistaisi se myös paikkansa ensi kauden europeleissä.

Kuvassa VPS:n Samuel Lindemania vastaan palloa suojaava Hakan Lee Erwin johtaa edelleen sarjan maalipörssiä, nyt kasassa on 14 osumaa. Kuva: Juha Tamminen / All Over Press

Haka ja Honka kuuluvat joka tapauksessa kauden kovimpiin petraajiin edelliskaudesta, jolloin Haka oli kahdeksas ja Honka yhdeksäs.

FC Interin ja viime kaudella pronssia vieneen SJK:n mitalimahdollisuudet ovat enää teoreettiset, mutta niidenkin kausi jatkuu vielä eurolopputurnauksessa.

2) Ilves menetti Pirkanmaan herruuden

Ilveksen sijoitukset Veikkausliigassa vuodesta 2016: viides, kolmas, viides, neljäs, viides ja viides.

Kaudeksi 2020 pääsarjaan palannut FC Haka oli ensin kymmenes ja viime kaudella kahdeksas. Nyt Pirkanmaan herruus on vaihtunut – ja selvällä marginaalilla.

Harmittaako se Ilves-leirissä?

– Totta kai harmittaa aina, kun joku on parempi, on se sitten paikallisvastustaja tai kuka tahansa muu. Mutta meidän näkökulmastamme tämä on tilapäinen juttu. Ensi vuodesta se korjataan, vastaa Ilveksen vt. toimitusjohtaja Toni Hevonkorpi.

Tomi Erola jätti Ilveksen toimitusjohtajan pestin alkuvuodesta. Keväällä Ilves kertoi, että Intersportin kauppiaana Tampereella tunnettu Risto Niklas-Salminen aloittaa toimitusjohtajana lokakuussa.

Ilvestä vuodesta 2016 valmentanut Jarkko Wiss sai potkut viime elokuussa. Kaudella 2023 Wiss palaa valmennustehtäviin Veikkausliigassa Turun Interin luotsina.

Wissin potkujen aikaan Ilves oli seitsemäntenä. Apuvalmentajan paikalta päävalmentajaksi noussut entinen maajoukkuepuolustaja Toni Kallio pystyi korjaamaan Ilveksen kurssia ja viemään joukkueen ylempään loppusarjaan, lopulta viidenneksi.

Toni Kallion ensimmäinen täysi kausi Ilveksen päävalmentajana on ollut vaikea. Kuva: Matti Raivio / All Over Press

Tämä kausi on kuitenkin sujunut heikosti, vaikka Ilves lähti kauteen viidenneksi suurimmalla budjetilla (700 000) ja vahvistui SJK:sta Tampereelle palanneella maalikuninkaalla Tucolla sekä tähtiluokan pelintekijällä Petteri Pennasella.

Hevonkorpi ei kommentoi yksittäisten pelaajien tai valmentajien onnistumista julkisuuteen, vaan sanoo niiden olevan seuran sisäisiä asioita.

Tällä kaudella Ilveksen tuloskunto on ollut ailahteleva, mutta kylmät jaksot ovat kuumia pidempiä. Heinä-elokuussa Ilves pelasi kuusi ottelua ilman voittoa (2 tasapeliä, 4 tappiota).

– Eihän ole tietysti mennyt niin hyvin kuin ajattelimme. Pieni hopeareunus on se, että kaikki on vielä omissa jaloissa europelipaikkojen suhteen, Hevonkorpi toteaa.

Kun KuPS varmisti europaikkansa Suomen cupissa, pääsee myös Veikkausliigassa kahdeksanneksi sijoittunut eurolopputurnaukseen. Siihen Ilveksellä on matkaa vain kaksi pistettä.

Petteri Pennanen (kuvassa) on tehnyt kahdeksan maalia ja antanut kuusi maalisyöttöä. Myös HJK-laina Kai Meriluoto on tehnyt kahdeksan osumaa, mutta esimerkiksi Tuco on jäänyt neljään osumaan. Kuva: Matti Raivio / All Over Press

Hevonkorpi sanoo, että ei ole yksittäisiä syitä, miksi kausi on mennyt huonosti. Hänen mukaansa matkan varrella on ollut heikkoja otteluita, mutta myös hyviä otteluita, joissa pienet marginaalit ovat kääntyneet vastustajalle.

Onko joukkueen rakentamisessa onnistuttu?

– Ei joukkueen rakenteessa sinänsä mitään ongelmia ole. Joukkue on riittävän laadukas pelaamaan ketä vastaan tahansa, kärkijengejäkin vastaan on otettu pisteitä. Ei se siitä ole kiinni.

Kaikilla alemman loppusarjan joukkueilla on jäljellä neljä ottelua. Veikkausliigan päätöskierros sekä ylemmän että alemman loppusarjan osalta pelataan 16.10.

3) KTP kiinni paluussa Veikkausliigaan

Myös Ykkösen sarjajärjestelmä muuttui tälle kaudelle. Runkosarjan jälkeen jakauduttiin kuuden parhaan ylempään ja kuuden heikomman alempaan loppusarjaan, kuten viime vuonna.

Tänä vuonna ylemmän loppusarjan jälkeen noususta Veikkausliigaan pelataan kuitenkin seuraavasti: Ykkösen voittaja nousee suoraan, mutta sijoille 2–4 yltäneet pelaavat pudotuspelit siitä, kuka pääsee karsimaan noususta.

Vielä viime kaudella Ykkösen toiseksi sijoittunut pääsi suoraan karsintaan Veikkausliigan toiseksi viimeistä vastaan.

KTP putosi viime kaudella Veikkausliigasta. Seura pestasi luotsikseen Jussi Leppälahden, joka valmensi viime kaudella Ykkösestä pudonnutta Joensuun Jippoa. KTP kertoi Leppälahden palkkauksesta, että "taustalla on ajatus radikaalista harjoituskulttuurin muutoksesta, jonka Leppälahden odotetaan tuovan".

Jussi Leppälahden ensimmäinen kausi KTP:ssä on tuomassa veikkausliiganousun. Kuva: Mikko Mäkelä

Nyt KTP on sarjakärjessä neljän pisteen erolla TPS:ään, kun jäljellä on kaksi ottelua.

Kotkalaisten nousu Veikkausliigaan varmistuu, jos turkulaiset eivät perjantaina voita KPV:tä. Vaikka TPS ottaisi pisteet, voi KTP varmistaa nousunsa sunnuntaina EIF:n vieraana Tammisaaressa.

KTP ja TPS kohtaavat viimeisellä kierroksella 8.10., eli on myös mahdollista, että Ykkösen voitosta ja noususta pääsarjaan saadaan huikaiseva finaaliottelu.

Ykkösen koko sarjataulukon, seuraavat ottelut ja maalipörssin voit katsoa tästä linkistä (Teksti-tv).

Alta löydät vielä Veikkausliigan sarjajärjestelmän grafiikkana ja tekstinä sekä tämän viikon Veikkausliigan ottelut.

Veikkausliigan sarjajärjestelmä Veikkausliigassa pelattiin kaksinkertainen runkosarja (22 ottelua/joukkue).

Sarja jakautui kuuden parhaan ylempään ja kuuden heikoimman alempaan loppusarjaan (Mestaruus- ja Haastajasarja). Loppusarjat pelataan yksinkertaisina eli viisi ottelua per joukkue.

Ylemmän loppusarjan voittaja on Suomen mestari ja saa ensi kaudelle paikan Mestarien liigan karsintoihin.

Suomen cupin voittaja KuPS on varmistanut paikkansa Konferenssiliigan karsinnoissa. Myös Veikkausliigassa toiseksi sijoittuva etenee Konferenssiliigan karsintaan. Mikäli Suomen cupin voittaja KuPS sijoittuu Veikkausliigassa ensimmäiseksi tai toiseksi, saa Veikkausliigan kolmonen paikan Konferenssiliigan karsintaan.

Loppusarjojen päätyttyä pelataan lopputurnaus viimeisestä eli kolmannesta Konferenssiliigan karsintapaikasta. Siihen pääsevät mukaan ylemmän jatkosarjan sijoille 3–6 sijoittuneet sekä alemman loppusarjan paras joukkue (sija 7). Koska Suomen cupin voittanut KuPS on varmasti sijoilla 1–6, pääsee lopputurnaukseen myös kahdeksanneksi sijoittunut joukkue.

Viimeiseksi sijoittunut joukkue putoaa Ykköseen kaudelle 2023. Veikkausliigassa sijalle 11. sijoittunut joukkue karsii paikasta Ykkösen nousukarsinnan voittaneen joukkueen kanssa.

Yle Puheen Urheilukierros keskiviikkona 28.9. kello 17.50 alkaen. Kierroksella seurataan Veikkausliigan otteluita ja SM-liigan otteluita: Inter–Haka, SJK–KuPS, HIFK–Sport, KalPa–Ilves, Tappara–KooKoo.

Sunnuntaina 2.10. klo 15 alkavalla Urheilukierroksella seurataan kaikkia kuutta Veikkausliigan ottelua.

Veikkausliigan ottelut tällä viikolla YLEMPI LOPPUSARJA Ke 28.9.

FC Inter–FC Haka, klo 18

SJK–KuPS, klo 18 To 29.9.

FC Honka–HJK, klo 18 Su 2.10.

FC Haka–SJK, klo 16

KuPS–FC Honka, klo 16

HJK–FC Inter, klo 18.30 ALEMPI LOPPUSARJA Ke 28.9.

FC Lahti–VPS, klo 18

HIFK–Ilves, klo 18

IFK Mariehamn–AC Oulu, klo 18.30 Su 2.10.

Ilves–IFK Mariehamn, klo 15

AC Oulu–FC Lahti, klo 16

VPS–HIFK, klo 16

Lue lisää:

Mikä saa ihmiset rähisemään urheilukatsomoissa? Tästä on kyse pandemian tehostamassa ilmiössä, jonka ongelmat puhuttavat Suomessakin

Palloliitto rankaisi HJK:ta ja HIFK:ta Stadin derbyn tapahtumista – molempien kannattajakatsomot suljetaan yhden ottelun ajaksi

KuPS vei jälleen jalkapallon miesten Suomen cupin – juhlat keskeytyivät, kun kannattaja tippui katsomosta

Mehmet Hetemaj muisteli veljensä kanssa Kreikassa nähtyä yhteenottoa – voiko valmentajakarusellistaan parjattu SJK kiriä HJK:ta enää millään?

Voiko Veikkausliigan yllättäjä voittaa mestaruuden? Honka hyökkää hämmästyttävällä tehokkuudella: "Kirkkaalta se näyttää"