Kalle Rovanperä lähetti piikittelevät kommentit Uuden-Seelannin MM-rallin järjestäjille: "En tiedä, tehdäänkö tarkoituksella"

Toyotan Kalle Rovanperä tietää, että Uudessa-Seelannissa edessä on jälleen vaikea tehtävä tienauraajan roolissa. Perjantain aikana kilpailusta ajetaan jo yli puolet. Rovanperä voi varmistaa Uudessa-Seelannissa maailmanmestaruuden.

Yle näyttää Uuden-Seelannin MM-rallin kanavillaan. Lähetystiedot, tallenteet ja videoklipit löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

Toyotan Kalle Rovanperälle on edelleen pöytä katettuna, vaikka Belgian ja Kreikan kilpailut menivätkin poskelleen. Rallin MM-sarjan kärkimiehen ero Hyundain Ott Tänakiin on yhä tukevat 53 pistettä, kun Uudessa-Seelannissa edessä on kauden kolmanneksi viimeinen kilpailu.

Rovanperä juhlii sunnuntaina maailmanmestaruutta, jos ero ennen Katalonian ja Japanin kisoja on vähintään 61 pistettä.

Kiivien maassa on kurvailtu MM-pisteistä viimeksi kymmenen vuotta sitten, ja MM-sarjaa johtavalle luvassa on monien sorarallien tapaan tien putsaamista. Rooli korostuu perjantaina, kun kisan 276 ek-kilometristä ajetaan jo 158, eli yli puolet.

– Se on ihan mukavaa ajettavaa tietä, mutta perjantai on taas kerran meille vähän huono. En tiedä, tehdäänkö perjantait tarkoituksella näin pitkiksi, mutta kaikki irtosora on niillä pätkillä, jotka ajetaan perjantaina, Rovanperä pohti nuotituksen jälkeen.

– Lauantai ja sunnuntai ovat vähän mukavampia, mutta toisaalta ei ole enää niin paljoa kilometrejä, joilla ottaa kiinni.

Lauantaina 22 vuotta täyttävä Kalle Rovanperä voi olla sunnuntaina seitsemäs suomalainen rallin maailmanmestari. Kuva: HANNU RAINAMO

Näin Kalle Rovanperä voi ratkaista maailmanmestaruuden KALLE ROVANPERÄ (+53 pistettä) 207 pistettä

5 voittoa

1 kakkossija

0 kolmossijaa OTT TÄNAK (-53 pistettä) 154 pistettä

3 voittoa

2 kakkossijaa

1 kolmossija Uuden-Seelannin jälkeen kautta on jäljellä kaksi osakilpailua eli kuljettajilla on teroriassa mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä näistä kisoista. Tasapisteissä mestaruuden ratkaisee voittojen määrä, jonka jälkeen vertaillaan parhaimpia muita sijoituksia.

Jos Rovanperä voittaa Uudessa-Seelannissa, ei Tänak voi enää nousta voittojen määrässä tasoihin Rovanperän kanssa. Näin Rovanperä tarvitsee kisasta vain seitsemän pistettä Tänakia enemmän varmistaakseen mestaruuden.

Jos Rovanperä ei voita Uudessa-Seelannissa, voi Tänak yhä nousta tasoihin voittojen määrässä kauden loppuun mennessä. Näin Rovanperä tarvitsee kahdeksan pistettä Tänakia enemmän varmistaakseen mestaruuden Uudessa-Seelannissa.

Jokaisen osakilpailun voittaja saa 25 pistettä, toinen 18 ja kolmas 15. Seuraaville pisteet jakautuvat näin: 12-10-8-6-4-2-1. Tämän lisäksi Power Stagelta on jaossa parhaimmillaan viisi lisäpistettä (viidelle parhaalle pisteet jakautuvat: 5-4-3-2-1).

Uuden-Seelannin tiestöä on kuvailtu maailman parhaaksi, ja maisemat ovat upeat. Mutkissa on voimakkaita kallistuksia, ja soratyyppi on persoonallinen.

– Se on sellaista isoa ja pyöreää mursketta. Tien pohja on aika kova, ja kun murske laitetaan päälle, siitä tulee totta kai aika liukasta, Rovanperä kuvailee.

Rovanperän kausi Belgian kisaan saakka sujui kuin tanssi, ja viiden voiton lisäksi suomalainen ajoi Jyväskylässä toiseksi. Power Staget ovat olleet Rovanperän näytöstä, ja hän on ollut kahden parhaan joukossa yhdeksän kertaa kymmenestä.

Belgiassa Rovanperä ajoi ulos nuotitusvirheen johdosta, ja Kreikassa Yaris luisui puuhun. Uudessa-Seelannissa tarkoitus on saada huonojen kisojen putki poikki.

– Toivotaan sen lähtevän siitä, että autossa on hyvät säädöt ja sitä on helppo sekä nopea ajaa. Se vaikuttaa siihen, mitä pystytään tekemään. Sitä kautta voisi saada hyvän fiiliksen ja hyvän alun.

Kalle Rovanperä kolhi autoaan puuhun Kreikan MM-rallissa, ja hän jäi kärjestä useita minuutteja.

Rovanperä on toivonut perjantaille sadekeliä, mutta tämänhetkisen ennusteen mukaan vettä olisi tulossa vasta lauantaina. On olosuhde mikä hyvänsä, suomalainen kaipaa tasaista kisaa ja onnistumista.

– Mikään ei nyt tunnu auttavan meitä, niin kuin pitäisi, mutta se on välillä sellaista. Pari viime kisaa ei ole mennyt kovin hyvin, mutta yritetään puristaa perjantaina ja saada puhdas kisa.

Suomalaisen kovimmista kilpakumppaneista Tänak ja Thierry Neuville ovat ajaneet kisan läpi aiemmin. Vaikka visiiteistä onkin aikaa, osa pätkistä on samoja ja Yle Urheilun asiantuntija Miikka Anttila uskoo aiempien kokemusten tuovan pienen edun.

– On siitä varmaan vähän etua tietää, millainen tiestö täällä odottaa ja tietää vähän, miten hyökätä ja käyttää tietä. En sitten tiedä sitä, kuinka paljon he käyttävät vanhoja nuotteja.

Tältä Uuden-Seelannin rallipätkä näyttää. Kuva: HANNU RAINAMO

Toyotalla edelleen tukeva johto

Toyotalla oli suuria vaikeuksia kilpailukyvyn kanssa Kreikassa, mutta Jyväskylästä käsin operoiva tiimi johtaa kolme edellistä kisaa voittanutta Hyundaita yhä 63 pisteellä.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala vakuuttaa, että surkea viikonloppu Kreikan soralla on nollattu.

– Uusilla, hyvillä mielillä ollaan täällä ja meidän pitäisi olla ihan kilpailukykyisiä. Tämä on kisa, jota kaikki rakastavat ja tien profiili on hienoin, mitä voi olla, kisan vuonna 2010 voittanut Latvala hehkuttaa.

– Täällä ei ole Suomen kaltaista ilmapiiriä tai sellaisia hyppyjä kuin Suomessa, mutta täällä ei tarvitse miettiä rengasrikkoa tai auton hajoamista. Voi vain laittaa kaasun pohjaan, mutta toki linjalla ja tiellä pitää pysyä.

Rallikaravaanin siirtäminen toiselle puolelle maapalloa ei ole logistisesti yksinkertaista. Rahtikontteja lähetettiin kohti Uutta-Seelantia jo Keniasta juhannuksena ajetun Safari-rallin jälkeen.

Latvala kertoo, että etenkin kuskien ja karttureiden täytyy totutella aikaeroon kunnolla.

– Heille on tärkeää olla paikalla viikkoa ennen kisaa, eli edellisenä viikonloppuna. Kreikan jälkeen monet tiimiläiset tulivat tänne jo seuraavalla viikolla, ja osa on pitänyt vähän lomaa. Viimeiset, kuten minä itse esimerkiksi, tulin vasta ralliviikon alussa.

Toyotalla on käytössä autot, jotka olivat myös Belgian kilpailussa. Ne lähetettiin paikalle kaksi viikkoa sitten.

Suurin muutos kuluissa edellisiin Uuden-Seelannin kisoihin verrattuna on kuitenkin tullut tiimiväen lentolipuissa.

– Lentolippujen hinnat ovat melkein kaksinkertaistuneet. Autojen kustannuksissa ei edes ole niin suurta eroa, mutta ihmisissä on.

Jari-Matti Latvalan Toyota-tiimi on testannut kisaa varten Keski-Suomessa, sillä säännöt eivät salli testaamista Euroopan ulkopuolella. Kuva: HANNU RAINAMO

Uuden-Seelannin MM-rallin aikataulu ja lähetystiedot

Aikaeron vuoksi Uuden-Seelannin MM-rallin aikatauluihin kannattaa tutustua entistäkin tarkemmin. MM-rallin aikana kello on Uudessa-Seelannissa kymmenen tuntia Suomea edellä.

Torstai 29.9.

Shakedown (4,09 km) kello 23.00

EK 1 (1,40 km) kello 08.00 Yle Areena (Uusinta kello 09.00 TV2)

Ennakkotunnelmat ja EK 1 huippuhetket kello 11.00 Yle Areena (Uusinta klo 21.30 TV2)

Perjantai 30.9.

EK 2 (29,07 km) kello 22.33 (torstaina Suomen aikaa)

EK 3 (31,02 km) kello 00.11

EK 4 (18,20 km) kello 01.14

_Rengashuolto 03.34

_EK 5 (29,07 km) kello 04.22

EK 6 (31,02 km) kello 06.00

EK 7 (18,20 km) kello 07.03

Iltahuolto kello 09.53

Päivän huippuhetket kello 11.00 Yle Areena (Uusinta kello 19.30 TV2)

Lauantai 1.10.

EK 8 (15,83 km) kello 22.00 TV2 (perjantaina Suomen aikaa)

EK 9 (22,63 km) kello 23.06 (perjantaina Suomen aikaa)

EK 10 (5,60 km) kello 00.14

_Päivähuolto kello 01.52

_EK 11 (15,83 km) kello 04.00 TV2

EK 12 (22,63 km) kello 05.06

EK 13 (5,60 km) kello 06.24

Iltahuolto kello 07.54

Päivän huippuhetket kello 10.00 TV2 (Uusinta kello 21.00 TV2)

Sunnuntai 2.10.

EK 14 (8,75 km) kello 01.03

EK 15 (6,42 km) kello 02.00 TV2

EK 16 (8,75 km) kello 03.38

EK 17 Rallin huippuhetket ja Power Stage (6.42 km) kello 05.00 TV2

Power Stage uusinta kello 10–11.30 TV2

Lue myös:

Jättääkö Ott Tänak Hyundain? Managerivelho Timo Jouhkilta jyrkkä kanta Toyota-paluuseen – asiantuntija Miikka Anttila on toista mieltä

Miten ihmeessä Esapekka Lappi ajoi keikkakuskina uransa parhaan kauden? Suomalainen kertoo kehityksestä ja uskoo, että työt jatkuvat

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala toivoo, että Esapekka Lappi jatkaisi Toyotalla – Sebastien Ogier on kiinnostunut jatkosta