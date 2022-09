Susanna Tapanin nostattamaa "hääkohua" puitiin kulisseissa – Jääkiekkoliitolta ei linjausta kuumaan kysymykseen

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen syksyn MM-turnaus päättyi jättimäiseen pettymykseen: Suomi hävisi puolivälierissä Tshekille ja jäi historiallisesti mitalipelien ulkopuolelle.

Kriisi syveni entisestään, kun Suomi hävisi sijoitusottelussa Japanille japutosi heikompitasoiseen B-lohkoon. Jääkiekkoliiton Harri Nummelakertoi MM-kisojen jälkeen, että liitossa ryhdytään konkreettisiin suunnitelmiin kurssin kääntämiseksi.

Nyt MM-kisojen kehnot suoritukset on käsitelty liittohallituksen kokouksessa.

– Kävimme läpi jäällä ja jään ulkopuolelle tapahtuneita asioita ja totesimme, että tulos oli tällä kertaa hyvin kaukana siitä, mitä haluamme naisten jääkiekossa saavuttaa, Nummela kertoi Yle Urheilulle.

Päävalmentajaksi kesken Pekingin olympialaisten noussut Juuso Toivola nauttii heikoista MM-kisatuloksista huolimatta yhä Jääkiekkoliiton johdon luottamusta. Toivolan oli määrä nousta Suomen päävalmentajaksi olympialaisten jälkeen, mutta hän otti vetovastuun jo olympiakisojen alussa, kun Pasi Mustonen joutui matkaamaan perhesyistä kotiin.

– Meillä on voimassa oleva sopimus Juuso Toivolan kanssa ja yhteistyömme hänen kanssaan jatkuu. Emme ole tehneet muutoksia valmennustiimiin. Arvioimme totta kai jatkuvasti sitä, onko organisoituminen kohdallaan ja tuleeko sellaista tulosta, kun tavoittelemme.

Naisleijonat pelaa seuraavaksi EHT-turnauksessa marraskuussa. Suomi kohtaa Suomessa Vierumäellä, Turussa ja Vantaalla pelattavassa turnauksessa Sveitsin, Ruotsin, Saksan ja Tshekin.

Ei linjausta "Tapani-keissiin"

MM-kisoissa Naisleijonia ravisuttivat lisäksi kentän ulkopuoliset kohut, joista suurin liittyi tähtipelaaja Susanna Tapanin poisjääntiin. Tapanimatkusti kesken kisojen ystävänsä häihin ja jätti alkusarjan USA-pelin väliin.

Tapaus sai valtavan huomion, ja esimerkiksi entiset maajoukkuepelaajat arvostelivat ratkaisua ankarasti.

Myöhemmin Tapani pahoitteli aiheuttamaansa hämminkiä. Päävalmentaja Juuso Toivola myönsi Yle Urheilulle, että päätös päästää Tapani lähtemään joukkueesta kesken kisojen saattoi olla vääräkin.

– Totta kai me pohdimme, onko se päätös oikea vai väärä. Meidän tulee miettiä jatkossa, miten suhtaudumme tällaisiin. Saattoi tämä olla virhearviokin. Harmittaa tietenkin aiheutettu kohu, ja pahoittelut siitä, Toivola kommentoi tuolloin.

Susanna Tapanin poistuminen kesken MM-kisojen aiheutti kohun. Kuva: Tomi Hänninen

Maalivahti Meeri Räisänen julkaisi Twitter-viestin, jossa hän onnitteli syntymäpäiviään viettänyttä isäänsä ja harmitteli, ettei voi olla paikan päällä. Räisänen seurasi loppukisat katsomon puolelta.

Harri Nummelan mukaan päätöstä siitä, saako pelaaja jatkossa poistua kesken MM-kisojen, ei tehty.

– Kävimme ennen kaikkea keskustelun siitä, miten tiedon pitää Jääkiekkoliiton sisällä kulkea. Tälläisiä tilanteita arvioidaan sitten, jos niitä joskus tulee vastaan. En lähde nyt spekuloimaan ja arvioimaan tulevaisuutta tästä eteenpäin.

Nummelan mukaan liittohallituksessa keskustelu keskittyi ennen kaikkea siihen, miten Suomi voisi vahvistaa tyttö- ja naiskiekon kilpailukykyä.

– Oleellisin asia on saada hyvin kokonaisvaltaisesti uutta vauhtia suomalaiseen nais- ja tyttökiekkoon. Ensimmäinen asia on siinä, että pelaajamäärä on yksinkertaisesti liian alhainen. Harrastajamäärän kasvattaminen tyttökiekon alkuvaiheessa, siinä meillä pitää jatkossa saada parempia tuloksia kuin jatkossa.

Meeri Räisänen seurasi Twitter-viestinsä jälkeen kisoja katsomosta. Kuva: Tomi Hänninen

Nummela korosti, että Pohjois-Amerikan lisäksi myös muissa maissa panostetaan naisten jääkiekkoon ja Suomen on pysyttävä kehityksessä mukana.

– Olemme käynnistäneet uusien toimenpiteiden suunnittelun. Näihin konkreettisiin tekemisiin palaamme. Iso kuva on, että parantamista löytyy ensimmäisten arvioiden pohjalta koko naisten jääkiekon ketjussa. Meidän on tehtävä enemmän ja vaikuttavampaa pelaajarekrytointia ja pelaajakehityspolkua on kehitettävä ja luotava parempia edellytyksiä. Meidän on vahvistettava Naisten Liigaa ja sen taloudellisia toimintaedellytyksiä, Nummela luetteli.

Lue myös:

Naisleijonien pohjanoteeraus toi uutta pontta palaveripöytään – Jääkiekkoliiton puheenjohtaja: "Nyt on konkreettisten suunnitelmien aika"

Asiantuntija tekisi heti ison muutoksen Naisleijonien harjoitteluun – "Jos samalla puuhastelulla jatketaan", Suomi putoaa kyydistä

Naisleijonille shokkitappio! Jenni Hiirikoski teki harvinaisen virheen – kommentoi jyrkästi kohun vaikutusta joukkueeseen

Mihin 37 maalia iskenyt tähtikiekkoilija katosi? Matilda Nilsson pelaa tällä hetkellä mieluummin poikien kanssa kuin Naisten Liigassa