Korisliiga sai nimekkään paluumuuttajan, jonka nimi nousi yllättäen esille EM-kisoissakin – vitsailee esiintyneensä yöelämässä Lauri Markkasena

Miesten Korisliiga sai mielenkiintoisen paluumuuttajan niin seura- kuin pelaajatasolla, kun Tapiolan Honka palasi pääsarjaan. Korisliigasta putosi yhden kauden vierailun pääsarjaan tehnyt Loimaan Bisons.

Kesän aikana Honka on saanut riveihinsä useamman nimekkään, koripalloyleisölle hyvinkin tutun nimen.

Nimekkäin Korisliigaan palaaja on Carl Lindbom.

Lindbom, 30, pelasi Euroopan kentillä viitisen vuotta ennen kuin oli aika palata kotiseuduille Espooseen, josta Korisliigan ura käynnistyi vain 16-vuotiaana 2008.

– Perhe toi takaisin koti-Suomeen. Täällä on vaimo ja pieni lapsi, nyt alamme asettumaan Suomeen.

Lindbom kuvaa värikästä ulkomaiden kiertuettaan ja viime vuosiaan ylipäänsä makeaksi kokemukseksi.

– Tuli elämänkokemusta. Sai tehdä ammatikseen sitä, mitä rakastaa, ja sai nähdä eri maiden kulttuuria ja koriskulttuuria.

Liettuassa liigapelit jäivät kymmeneen, mutta 206-senttinen laitahyökkääjä ehti kokea korishullun maan intohimon.

– Oli kyllä mielenkiintoinen kokemus, vaikka se ei ollut minulle yksilönä mikään paras paikka, johon jouduin. Siellä koripallo on uskonto ja peleissä älytön meininki.

– Kaikennäköisiä maita tuli reissattua, mutta tulisi vähän pidempi pressitilaisuus, jos tässä alkaisin nyt kertoa kaikista joukkueista, Lindbom naurahtaa.

Carl Lindbom Syntynyt 30.11.1991.

Debytoi Korisliigassa Hongassa 2008–09.

Pelasi kaudella 2010–2011 Saksan kolmosliigaa ja Saksan Bundesliigaa Frankfurt Skylinersissa. Palasi kevääksi Honkaan.

Korisliigan läpimurto Torpan Pojissa 2011–12. Edusti sen jälkeen Korisliigassa Pyrintöä, Bisonsia ja kolme kautta Seagullsia.

Lähti ulkomaille 2017 Juventus Utenaan. Palasi hetkeksi Seagullsiin, jonka jälkeen siirtyi Kroatiaan KK Osijekiin.

Edusti Puolan liigassa Radomia ja Stal Ostrowia 2018–21.

Pelasi kevään 2021 Ranskan toisella sarjatasolla Antibes Sharksissa. Syksyllä 2021 kaksikuukautinen sopimus Puolan liigan Trefl Sopotiin. Kevät 2022 Islannin pääsarjan KR Reykjavikissa.

63 ottelua ja 163 pistettä A-maajoukkueessa.

"Hei sä olet Lauri Markkanen"

Carl Lindbom (vas.) ja Lauri Markkanen (oik.) Susijengin harjoituksissa kesällä 2018. Kuva: Jarno Kuusinen / AOP

Lindbom on pelannut maajoukkueessa 63 ottelua. Hän kuului Susijengin kokoonpanoon EM-kotikisoissa 2017.

Tänä kesänä Lindbomia ei Susijengin loistavasti suoriutuneessa EM-ryhmässä nähty, mutta miehen nimi nousi kuitenkin esille EM-turnauksessa.

Ylen lähetyksissä otteluiden tauoilla ja studio-osuuksissa nähtiin videoita, joilla Susijengin pelaajat haastattelivat itse itseään.

Suomen NBA-tähti Lauri Markkanen kysyi itseltään: "Jos sinusta tehtäisiin leffa, kuka näyttelisi pääosaa?"

– Carl Lindbom, kuului Markkasen päivänselvä vastaus.

Voit katsoa Markkasen 1vs1-haastattelun alta. Leffakysymys on videon viimeinen kysymys.

Video: Lauri Markkanen haastattelemassa itseään.

Mitä tästä ajattelee Lindbom itse? Onko yhdennäköisyys ollut aina selvä ja onko elokuva jo suunnitteilla?

Ainakaan kysymys ei hymähtelevää Lindbomia erityisesti yllätä.

– Sanotaan niin, että on tullut pyörittyä Suomessa enemmän yöelämässä kuin Lauri. Minua on sitten aika monesti luultu Lauri Markkaseksi.

– Varsinkin siinä vaiheessa, kun Lauria ei ihan niin paljoa tiedetty ja hän alkoi nousta pinnalle, niin pitkää blondia miestä tultiin kiskaisemaan hihasta, että "hei sä olet Lauri Markkanen". Olen esittänyt häntä monesti täällä Suomen puolella.

Lindbomille esitettiin tilaisuudessa tarkentava kysymys: "Vieläkin?"

– Vieläkin jonkin verran. Onneksi hän alkaa olla koko ajan Ilta-Sanomien kannessa, niin ihmiset alkavat tunnistaa hieman paremmin.

Voit katsoa ja kuunnella Lindbomin vastaukset aiheeseen myös alla olevalta videolta.

Video: Carl Lindbom vitsaili esittäneensä yöelämässä usein Lauri Markkasta

"Voi katsoa Tuukka Kottia, ettei tule niin vanha fiilis"

Lindbom kuvailee fiiliksiään Hongassa nostalgisiksi.

– Siitä on 13 vuotta, kun viimeksi pelasin Tapiolan urheiluhallissa. Nyt on hieno Honka-halli siinä vieressä, joten olosuhteet ovat kunnossa.

Lindbom kertoo tuovansa Honkaan kokemusta, johtajuutta ja korintekovoimaa.

– Toivoisin, että ulkomailta on opittu kaikennäköistä. Perushommat, eli pisteidenteko ja heittäminen ovat yhä ykkösjuttu, mutta toivoisin, että olen kehittynyt monilla muillakin osa-alueilla.

Lindbom ei tosiaan ole nousijajoukkueen ainoa vahvistus.

Maajoukkueessa yli 200 ottelua pelannut ja Helsinki Seagullsia edustanut 41-vuotias Tuukka Kotti jatkaa uraansa Hongan paidassa, jossa hänet nähtiin viimeksi 2008–10. Kokemusta ja kokoa korin alle tuova 205-senttinen Kotti on pelannut Korisliigaa 13 kautta ja tehnyt lisäksi uraansa muun muassa Italian kentillä.

– Tiedän, että ura alkaa pikkuhiljaa olemaan loppupuolella, niin tässä on aikalailla yhdistelmänä se kaikki, mihin oma intohimo on alkanut siirtyä, eli lajille takaisin antamiseen ja nuorten pelaajien kanssa toimimiseen, hehkutti Kotti siirtoaan Hongan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Tuukka Kotti (vas.) väänsi viisi edelliskautta Helsinki Seagullsissa. Kuva: Matti Raivio / All Over Press

Kataja Basketista siirtynyt 20-vuotias takapelaaja Valtteri Mervola aloittaa nuoresta iästään huolimatta jo viidennen kautensa pääsarjassa.

Urheilullisuutta ja korintekovoimaa Honkaan tuo viime kaudella BC Nokiaa edustanut Max Besselink. Toukokuussa uutisoitiin, että 20-vuotias Besselink on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen Saksan Bundesliigan Würzbürgiin. Hongan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) kerrottiin kuitenkin, että nuorten maajoukkueen matkassa alkanut sairastelu jatkui koko kesän ja Besselink päätti palata Suomeen toistaiseksi.

– Nuori on joukkue. Välillä tuntee itsensä vähän vanhaksi, mutta sitten voi katsoa viereen Tuukka Kottia, ettei tule niin vanha fiilis, Lindbom murjaisee.

20-vuotias Valtteri Mervola tuo taitoa takakentälle. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Lindbom on saavuttanut Korisliigan pronssia niin Seagullsissa, Nilan Bisonsissa kuin Torpan Pojissa. Esimerkiksi Pyrinnössä 2012–13 Lindbom pelasi 13,3 pisteen ja 5 levypallon keskiarvolla.

Lindbom on ehtinyt ulkomaan kiertueestaan huolimatta pelata Korisliigassa kymmenellä eri kaudella, vaikka ikää on vasta 30. Hän sanoo, että tavoite on pelata nyt uran paras kausi Korisliigassa.

Muita Korisliigan joukkueita hän ei ole ehtinyt vielä tarkastella arvioidakseen sarjan voimasuhteita.

– Jokaista peliä lähdemme voittamaan. Selvää on se, että tähtäämme pysymään liigassa. Itse haluan sanoa, että kyllä pudotuspeleihin tähdätään.

Viime kaudella Kauhajoki voitti runkosarjan ja Suomen mestaruuden. Mestaruus oli Kauhajoelle kolmas. Salon Vilpas hävisi finaalit otteluvoitoin 1–4. Helsinki Seagulls löi pronssiottelussa Joensuun Katajan.

Hongan nousu yllätti

Espoolaiset Tapiolan Honka ja Espoon Honka ovat voittaneet yhteensä 13 Suomen mestaruutta.

Honka vetäytyi talousongelmien takia Korisliigasta kauden 2014–15 jälkeen. Kaudella 2017–18 liigassa nähtiin espoolaisväriä Espoo Unitedin nimellä, mutta myös sen taival päättyi konkurssiin.

Edustusjoukkueen yhtiön mentyä konkurssiin, Tapiolan Honka lähti tekemään jälleen uutta nousua divarista entisen kakkosjoukkueensa pohjilta.

Viime kausi päättyi 1A-divisioonan voitonjuhliin, kun Torpan Pojat kaatui finaalisarjassa voitoin 3–2. Viides finaali ratkesi jatkoajalla.

Honka uutisoi keväällä päätöksestään hakea lisenssiä Korisliigaan, jolloin tiedotteessa luki (siirryt toiseen palveluun), että kauden alussa ei kukaan joukkueen sisällä haaveillut noususta. Vanhin pelaaja ennen jenkkivahvistus Travis McConicon saamista oli 20-vuotias.

Hongan puheenjohtaja Manne Airaksinen lupasi, ettei taloudellisia riskejä oteta.

– Ensisijainen syy pelata Korisliigassa on ylimmälle sarjatasolle vievän pelaajapolun tarjoaminen myös poikajunioreillemme. Rakennamme joukkueen omiin kasvatteihin pohjautuen, mutta lähtökohtaisesti niin, että pelaaminen liigassa ei jää yhden kauden mittaiseksi.

Korisliiga käynnistyy perjantaina ottelulla Seagulls–Korihait.

Miesten Korisliiga Miesten Korisliigassa pelataan 12 joukkueen kaksinkertainen runkosarja (22 ottelua), jonka jälkeen kuusi parasta joukkuetta jatkavat kaksinkertaiseen ylempään jatkosarjaan (10 ottelua) ja kuusi heikointa kaksinkertaiseen alempaan jatkosarjaan (10 ottelua). Runkosarjan pisteet seuraavat mukana jatkosarjoihin ja jatkosarjojen otteluohjelma perustuu runkosarjan sijoituksiin. Kahdeksan joukkueen pudotuspeleihin pääsevät ylemmän jatkosarjan kuusi joukkuetta sekä alemman jatkosarjan kaksi parasta joukkuetta. Pudotuspeleissä puolivälierät pelataan paras viidestä -systeemillä, välierät ja loppuottelu paras seitsemästä. Viimeiseksi sijoittunut putoaa Korisliigasta ja 1. divisioona A:n voittaja nousee Korisliigaan. Joukkueet kaudella 2022–23: BC Nokia

Helsinki Seagulls

Kataja Baskat, Joensuu

Kauhajoki

Kobrat, Lapua

Korihait, Uusikaupunki

Kouvot, Kouvola

KTP-Basket, Kotka

Lahti Basketball

Salon Vilpas

Tampereen Pyrintö

Tapiolan Honka, Espoo

