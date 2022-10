Ruotsin liigan tämän hetken paras pelaaja tulee Suomesta – asiantuntijat kertovat, mikä tekee Helmareiden aliarvostetuimmasta pelaajasta niin hyvän

Hän vastaanottaa pallon hieman kentän puolivälin jälkeen, käyttää sen nopeasti joukkuekaverilla, vastaanottaa seinäsyötön ja asettelee sitten hetken palloa boksin ulkopuolella. Sekuntia myöhemmin pallo on Helmarivahti Anna Tammisen selän takana.

Näyttävän suorituksen takana on maajoukkuekaveri Olga Ahtinen, joka on laukonut pelivälineen näyttävästi vasempaan ylänurkkaan.

Linköping voittaa Hammarbyn 1–0 – jälleen Ahtisen voittomaalilla ja nousee sarjataulukossa toiseksi. Viikkoa aiemmin keskikenttäpelaaja on iskenyt ratkaisumaalin Vittsjön vieraana.

Suomalaispelurin otteet eivät ole jääneet huomaamatta länsinaapurissa.

– Suomalainen puolustava keskikenttäpelaaja, Linköpingin kapteeni Olga Ahtinen on Damallsvenskanin tämän hetken paras pelaaja. Hänellä on edessään vielä isoja asioita, arvostettu naisten jalkapalloon perehtynyt ruotsalaistoimittaja Mia Eriksson twiittasi.

Erikssonilla on väitteensä taakse myös dataa. Ahtinen on lisännyt joukkueensa maalinteon uhkaa ja tekee jatkuvasti joukkueen peliä edustavia tekoja. Hän lukeutuu monella mittarilla sarjan parhaimpiin pelaajiin.

– Olga on kaikessa keskivertoa parempi. Se tekee hänestä niin uniikin: hän on niin hyvä niin monella osa-alueella. Kun katsotaan esimerkiksi hänen xT-lukemaansa, (expected threat), hän on sarjan paras pelaaja, Eriksson perustelee Yle Urheilulle puhelimitse.

Vertailun vuoksi: esimerkiksi Valioliigassa xT-tilaston kärjessä on Manchester Cityn Kevin De Bruyne, jota usein on tituleerattu myös yhdeksi Valioliigan parhaista pelaajista. Monesti kärjessä olevat pelaajat ovat mainioita syöttämään tai kuljettamaan palloa tai tekemään molempia.

Erikssonin mukaan Ahtinen on ollut kauden tilastoissa kahden pelaajan välissä: Johanna Rytting-Kanerydin ja Jelena Čankovićin. Molemmat siirtyivät kesken kauden lontoolaisjätti Chelseaan.

Samansuuntaista tulevaisuutta Yle Urheilun haastattelemat asiantuntijat povaavat myös 25-vuotiaalle Ahtiselle.

Vertaus todelliseen ruotsalaislegendaan

Linköpingissä asuva Eriksson on seurannut Ahtisen kehitystä jo pidemmän aikaa. Keskikenttäpelaaja siirtyi seuraan kaudeksi 2020 toisesta ruotsalaisseura Linhamn Bunkeflosta. Kahden vuoden aikana Ahtinen on kehittynyt valtavasti.

– Hän on Linköpingin pelin ankkuri. Hän on fyysisesti paremmassa kunnossa kuin aiemmin ja kentällä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän pystyy katkomaan hyökkäyksiä ja ohjaamaan puolustuslinjaa. Lisäksi hän tekee itse maaleja, vaikka pelaa puolustavana keskikenttäpelaajana, Eriksson luettelee.

Eriksson vertaa Ahtista toiseen tunnettuun keskikenttäpelaajaan, Rosengårdin ruotsalaislegenda Caroline Segeriin.

– Heillä on sama rooli, mutta Seger ei tee yhtä paljon maaleja kuin Olga. Se tekee hänestä todella uniikin pelaajan.

Kahdella aiemmalla kaudella Ahtinen ei vielä ollut osunut Linköpingin paidassa, mutta tällä kaudella maaleja on syntynyt jo viisi.

Seurajoukkueessaan Ahtinen on arvostettu pelaaja, mistä osoituksena myös kapteeninnauha käsivarressa. Se ei ole selviö ulkomaalaispelaajalle, eikä varsinkaan, kun joukkueessa pelaa Nilla Fischerin kaltaisia legendoja.

– Nilla ja Olga ovat molemmat johtajia omalla tavallaan. Olgalla on nyt kapteeninnauha, koska hänen johtajuuttaan tarvitsemme tässä vaiheessa joukkueen prosessia. Olga johtaa esimerkillään treeneissä ja työskentelee todella kovaa sen eteen, jotta joukkue menestyisi ja kehittyisi joka asiassa, Linköpingin päävalmentaja Andree Jeglertz avaa.

Jeglertz on suomalaisille tuttu, sillä hän toimi Helmareiden päävalmentajana vuosina 2010–2016.

Myös Jeglertz ylistää suojattinsa kehitystä ja asennetta.

– Hän ei kunnostaudu vain syöttäjänä, vaan on nykyään mukana päättämässä hyökkäyksiä ja tekemässä maaleja. Hän on meille tärkeä peleissä, koska hän on pallon kanssa niin varma. Hän ei stressaa prässin alla. Hän on saanut paljon vastuuta, ja pelaa kovalla itseluottamuksella. Hän tietää, että me luotamme häneen ja se näkyy kentällä. Hän tekee paljon peliä edistäviä tekoja.

Valoisa tulevaisuus

Yksi Ahtisen otteita ilolla seuranneista on maajoukkuetta ainakin vuodenvaihteeseen luotsaava Marko Saloranta. Suomalaisvalmentaja on seurannut Ahtisen kehitystä jo teinivuosista lähtien.

– Olga pelasi Laura Kalmari -lopputurnauksessa GBK:n vuotta vanhempien joukkueessa. He voittivat turnauksen kotikentällään. Samoja asioita näkyi jo silloin. Olga on luontainen johtaja. Sama jatkui maajoukkueessa, hän tuli vuotta nuorempana 17-vuotiaisiin ja otti heti roolin joukkueesta, Saloranta muistelee.

Ahtinen kantoi kapteeninnauhaa myös nuorten maajoukkueissa.

– Olgan ymmärrys pelistä on ihan kansainvälistä huipputasoa. Jalkapallo on aina ollut iso asia Olgalle. Ei se ole sattumaa, että hän on sellainen pelaaja, joka hän nyt on. Jalkapallo on aina ollut hänelle iso asia ja sen mukaan on tehty valintoja. Tässä on palkinto siitä kaikesta.

Saloranta kertoo seuranneensa viime viikkoina ahkerasti Damallsvenskanin otteluita. Torstaiaamuna hän on matkustamassa Linköpingiin seuraamaan joukkueen harjoituksia ja sunnuntain huippuottelua BK Häckeniä vastaan.

– Minun on vaikeaa löytää jostakin joukkueesta pelaaja, joka on omalle joukkueelleen merkittävämpi kuin mitä Olga on Linköpingille. Linköping pelaa mestaruudesta ja kaikki hyökkäyspeli pyörii todella paljon Olgan mukaan. Hän on todella iso palanen joukkuetta ja johtaa joukkuetta pelillisesti. Hän puhuu paljon, on selkeä johtaja, pelaa illasta toiseen kovalla tasolla ja ratkaisee pelejä. Meillä ei ole Suomessa liikaa näitä pelaajia, Saloranta ylistää.

Ahtisen tulevaisuus näyttää kaikkien haastateltavien mukaan valoisalta.

Mutta pelaako hän Damallsvenskanissa vielä ensi vuonna?

– Vaikea kysymys. Hänellä on Linköpingin kanssa sopimus. Hänen pelipaikkansa pelaajia on vaikea rektyroida, joten uskon, että pelaajamarkkinoilla hän on todella tavoiteltu pelaaja. Kun katsoo hänen suorituksiaan, uskoisin, ettei hän jää ilman tarjouksia Euroopan suurseuroilta, Eriksson kommentoi.

Myös valmentajat näkevät Ahtisen pelaavan Ruotsia isommilla kentillä tulevaisuudessa.

– Uskon, että Olga tulee pelaamaan vielä jossakin Euroopan suurseuroista, kunhan hän on siihen valmis. Hänellä on yhä osa-alueita, joissa hän voi kehittyä. Toivon, että hän tekee sen meidän joukkueessamme, Jeglertz kommentoi.

– Näen, että Olgalla on kaikki potentiaali pelata hyvässä joukkueessa Euroopan missä tahansa sarjassa. Uskon, että Olgan oma maali on siellä myös. Olga pystyy pelaamaan nykyistä paremmassa sarjassa, vaikka Ruotsin sarja hyvä onkin, Saloranta näkee.

Maajoukkueessa vastuu jäänyt pieneksi

Myös maajoukkueessa keskikenttäpelaajalle on tarjolla isompaa tonttia. Ahtinen ei lukeutunut kesän EM-kisojen jälkeen lähteneen ruotsalaisvalmentaja Anna Signeulin suosikkeihin, minkä vuoksi vastuu maajoukkueessa on viime vuosina jäänyt pieneksi. Syksyn MM-karsintaotteluissa Ahtinen pelasi täydet minuutit sekä Irlantia että Ruotsia vastaan.

– Toivon, että maajoukkue voi hyötyä hänestä nyt enemmän kuin mitä tähän asti on nähty. Hän näytti jo Ruotsia vastaan pelatessaan, että hän on kansainväliset ominaisuudet täyttävä pelaaja. Toivottavasti, että uusi maajoukkuevalmentaja hyödyntää hänen laadukkuuttaan, entinen Helmariluotsi Jeglertz kommentoi.

Yle Urheilun selostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Mari Savolainen kommentoivat Olga Ahtista Irlanti-ottelussa.

Saloranta työskenteli maajoukkueessa myös Jeglertzin kanssa ja ymmärtää entisen valmentajakollegansa kritiikin.

– Tietenkin oma asiansa on, kuka on vuodenvaihteen jälkeen päävalmentaja. Kun pelasimme MM-kisapaikasta syyskuussa, hän pelasi kahdesti 90 minuuttia. Se ei ole sattumaa. Hän on mielestäni sellainen pelaaja, jonka samalla tavalla jatkaessaan pitää olla kentällä. Meidän pitää luoda sellaiset puitteet, että hän pystyy käyttämään omia vahvuuksiaan.

Ruotsin Damallsvenskanin mestaruus ratkeaa viimeistään 5. marraskuuta. Linköping kohtaa sunnuntaina 2.10. kotonaan BK Häckenin klo 16.00 Suomen aikaa. Helmarit pelaa maaotteluita seuraavan kerran marraskuussa, vastustajasta tiedotetaan myöhemmin.

