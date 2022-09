Lähes kaksimetrinen espoolaisteini herättää poikkeuksellista kiinnostusta maailmalla – huippuyliopistot yrittävät värvätä Elsa Lemmilän

Tapiolan Hongan 17-vuotias Elsa Lemmilä on naisten korisliigan mielenkiintoisimpia nimiä. Fyysisten lahjojen kääntöpuoli on ollut loukkaantumisherkkyys, joka on suurlupauksen tärkein kehityskohde.

Naisten Korisliiga alkaa perjantaina ottelulla HBA-Märsky–Catz. Elsa Lemmilän edustama Honka pelaa avausottelunsa lauantaina ToPoa vastaan.

Elsa Lemmilä valittiin viime kauden päätteeksi Naisten Korisliigan vuoden tulokkaaksi. Lemmilä tilastoi keskiarvokseen 13 pistettä ja 11 levypalloa. Todella vaikuttavia numeroita, etenkin kun otetaan huomioon, että kyseessä on vuonna 2005 syntynyt pelaaja.

Alkavalla kaudella tavoitteena on näiden numeroiden kasvattaminen ja syöttötaidon kehittäminen.

Suurin työmaa on kuitenkin fysiikan kehittäminen. 197-senttistä Lemmilää ovat viime vuosina kiusanneet toistuvat loukkaantumiset. Kun teini-ikäinen tyttö venähtää lähes kaksimetriseksi, ovat selkä ja jalat koripallokentällä kovilla.

– Pitää vahvistaa erityisesti nilkkoja ja selkää, että voin pelata monta vuotta ilman vaivoja. Haluaisin ehjän kauden ja pystyä pelaamaan joka pelissä vähintään 20 minuuttia ilman vaikeuksia. Se on iso tavoite, Lemmilä sanoo.

Lemmilä panostaa tällä kaudella erityisesti fysiikan kehittämiseen. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Naisten maajoukkueen päävalmentaja Pekka Salminen on isossa roolissa nuorten lupausten urakehityksen mahdollistajana. Hän on seurannut Lemmilän kehitystä ja haasteita läheltä. Huippu-urheilussa on aina kääntöpuolensa, kun harjoittelussa mennään äärirajoilla.

– Se on vähän kuin autoa virittäisi. Mitä enemmän sitä virittää, sitä enemmän tapahtuu. Se on sellaista veitsen terällä toimimista, pitäisi harjoitella mahdollisimman paljon mutta samanaikaisesti tehdä sitä perusharjoittelua. Siinä ne haasteet tulee.

Jos Lemmilä saa nämä haasteet selätettyä, ovat ovet auki ties kuinka pitkälle.

– Elsalla on mahdollisuudet tulla maailman top-20 pelaajaksi, Salminen väittää.

– Hän on liikunnallinen ja hän on antropometrisesti oikeanlainen. Hän on nopea, kimmoisa ja elastinen, ja hän liikkuu sivuttain poikkeuksellisen hyvin tuon mittaiseksi. Lisäksi, hänen persoonansa on joukkuepeliin erinomaisen hyvä.

197-senttinen Lemmilä on ulottuva ja hyvin liikkuva pelaaja. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Hongan päävalmentaja Niko Nyholm on Salmisen kanssa samoilla linjoilla. Vahvuudeksi hän nostaa myös harjoittelulahjakkuuden.

– Hän on niin älyttömän ahkera ja haluaa oppia koko ajan lisää. Hänellä on mahdollisuus mennä todella pitkälle.

Ujo nuori nainen huippuyliopistojen pyörityksessä

Lemmilä opiskelee toista vuotta Tapiolan IB-lukiossa. Monen suomalaisen koripallolupauksen polku kulkee akatemiaseura HBA Märskyn kautta, mutta Lemmilä on jäänyt kasvattajaseuraansa Honkaan.

– Tunnen kaikki ja kaikki tuntevat minut. Saan täällä hyvää valmennusta ja kaikki on lähellä. On helppo kulkea kouluun ja treeneihin, Lemmilä perustelee valintaansa.

Lukion jälkeen Lemmilä aikoo suunnata Yhdysvaltoihin. Monet huippuyliopistot ovat jo osoittaneet vahvaa mielenkiintoa.

– Hänen ympärillään on samanlainen pyöritys kuin Awak Kuierin kohdalla oli. Kaikki parhaat yliopistot ovat osoittaneet kiinnostusta häneen, kertoo neuvottelijana toimiva Salminen.

– Olemme sopineet, että yliopistot ovat ensiksi minuun yhteydessä. Minä vähän tenttaan niitä ja katsotaan, kannattaako näiden kanssa jutella. Haen taustatietoa ja otan selvää kouluista Elsan perheen puolesta.

Lemmilä sijoittui viime kaudella naisten korisliigan pistetilastossa sijalle 22. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Esimerkkinä taustatiedoista Salminen mainitsee yliopiston valmennuksen, ja onko isoilla pelaajilla tapana saada paljon peliaikaa.

Vuodenvaihteen jälkeen Lemmilällä on mahdollisuus lähteä tutustumaan häntä kosiskeleviin yliopistoihin. Salminen kertoo, että virallisia tutustumisvierailuja saa tehdä viisi.

Lemmilää kiinnostaa koripallon lisäksi myös opiskelu. Akateemiset tavoitteet ovat korkealla, biokemia voisi olla mielenkiintoinen pääaine.

– Moni koulu panostaa vain urheiluun, mutta haluan panostaa myös kouluun. Haluan saada hyvät tutkinnon, jotta minulla olisi muita vaihtoehtoja, jos vaikka loukkaantuisin pahasti.

Kuier raivannut tietä

Ykköstavoite on kuitenkin kansvainvälisillä koripallokentillä pelaaminen, joko naisten NBA:ssa tai Euroopassa. Puolitoista vuotta sitten NBA:han toisena varatun Kuierin esimerkki ja menestys on toiminut innoittavana tekijänä.

– Hän on vasta 21-vuotias ja on päässyt sen ikäiseksi aika pitkälle. On hienoa, että olen päässyt pelaamaan hänen kanssaan. Tiedän millä tasolla hän pelaa.

Lemmilää pidetään Kuierin tavoin modernina isona pelaajana. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Lemmilässä ja Kuierissa on paljon samaa. He ovat suurinpiirtein yhtä pitkiä, mutta myös hyvin liikkuvia, taitavia ja hyvän heittotaidon omaavia pelaajia.

– Suurinpiirtein saman tasoisesta lupauksesta puhutaan, Nyholm toteaa.

– Elsa pystyy voittamaan puolustajan sekä kasvot kohti koria, että selkä kohti koria. Hän ymmärtää peliä hyvin. Modernin koripalloilijan hyvä aihio tällä hetkellä. Vielä toki paljon töitä tehtävänä, että pääsee sinne maailman huipulle.

