Honka syyttää HJK-faneja rasistisesta huutelusta – kannattajat vahvasti eri mieltä, HJK ei kommentoi

Honka kaatoi eilen torstaina jalkapallon Veikkausliigaa johtavan HJK:n maalein 3–1. Ottelun suurin puheenaihe on kuitenkin ollut fanien käytös. Hongan mukaan HJK:n kannattajaleiristä kuului rasistista huutelua.

Ottelu keskeytettiin tapahtuneen takia muutamaksi minuutiksi.

– En tiedä, mistä se huutelu on tullut, mutta tämä on itselleni toinen peli putkeen, missä tällainen epäilys on. En tiedä, miten sellainen on mahdollista vielä vuonna 2022. Rasismi ei kuulu futiskentälle eikä minnekään muuallekaan, HJK:n kapteeni Miro Tenho sanoi heti ottelun jälkeen.

HJK:n kannattajaryhmä Klubipääty sanoutui Twitteristä irti rasismista, mutta ei allekirjoittanut väitettä rasistisesta huutelusta.

– Paikalla olleiden klubipäätyläisten todistusten mukaan Honka-ottelussa käytettiin karskia kieltä, mutta väitettyjä rasistisia huutoja kukaan ottelussa olleista kannattajista ei kuullut huudettavan.

Väitetyn huutelun kohteena oli Hongan Edmund Arko-Mensah. Hongan fysioterapeutti raportoi tilanteesta erotuomari Mohamed Al-Emaralle, joka keskeytti ottelun muutamaksi minuutiksi.

– Hongan taustahenkilöltä, fysioterapeutilta, tuli meille tieto sen jälkeen, kun hän oli kävellyt Arko-Mensahin kanssa lähellä HJK:n penkkiä, että hän olisi kuullut kannattajilta jotain apinaääntelyä. Kukaan erotuomaristosta ei kuullut sitä, Al-Emara sanoi HS:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaan mukaan tilanne etenee liigan kurinpidon käsiteltäväksi.

– Tuomari toimi ihan ohjeiden mukaan. Seuraavaksi käydään läpi, mitä siellä on mahdollisesti ollut, ja onko ollut jotain rasistista toimintaa. Vastineita pyydetään puolelta ja toiselta. HJK:n kannattajathan ovat hyvin vahvasti sanoneet, että mitään tällaista ei ole ollut, että se on väärä tulkinta asioista.

HJK:n kannattajat ovat viime aikoina olleet paljon otsikoissa, ja nimenomaan negatiivisessa mielessä. Seura sai Uefalta mojovat sakot Eurooppa liigan Betis-ottelusta, ja myös karsintapelistä Silkeborgia vastaan.

Tulevan sunnuntain Veikkausliigan kotiottelussa FC Interiä vastaan HJK:n kannattajapääty on suljettuna Stadin derbyssä tapahtuneen kannattajien riehumisen takia. Silloin tilannetta rauhoittamaan saapui muun muassa mellakkapoliiseja.

Marjamaa ei ole mielissään viime aikojen medianäkyvyydestä.

– Vaikka kentällä ja katsomossa käydään kuumilla kierroksilla, niin kyllä siinä kannattaa järki aina pitää mukana. Kannatetaan omia, mutta ei lähdetä törttöilemään toiseen suuntaan.

HJK ei halunnut kommentoida tapausta.

