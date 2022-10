Maailmanmestaruus enää sinettiä vailla – Kalle Rovanperä ajamassa voittoon vakuuttavalla tyylillä

Kalle Rovanperällä on erinomaiset mahdollisuudet päästä juhlimaan rallin maailmanmestaruutta sunnuntaina Uudessa-Seelannissa. Katso kuvaa klikkaamalla Rovanperän nousu rallin kärkeen lauantaina.

Toyotan Kalle Rovanperä lähtee vakuuttavassa johdossa Uuden-Seelannin MM-rallin päätöspäivään. Rovanperän etumatka toisena olevaan tallikaveriin Sebastien Ogieriin on 29 sekuntia ennen sunnuntaita.

– Hieno päivä. Voin olla tyytyväinen siihen, mitä olemme tehneet, lauantaina 22 vuotta täyttänyt Rovanperä summasi.

Rovanperä oli täysin suvereeni rankkasateessa ajetuilla mutaisilla teillä.

– Kun olosuhteet muuttuivat vaikeammiksi, niin itse vain innostuin siitä. Tiesin, että automme toimisi hyvin. Kuivalla meillä ei olisi ehkä ollut ihan niin hyvää iskukykyä, Rovanperä mietti.

Rovanperästä saattaa tulla sunnuntaina rallin ensimmäinen suomalainen maailmanmestari 20 vuoteen. Kovin uhkaaja MM-taistelussa, Hyundain Ott Tänak putosi kolmanneksi ja on jäänyt jo 46,4 sekuntia Rovanperästä.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa 53 pisteen erolla Tänakiin. Jos Rovanperä voittaa ja Tänak ajaa kolmanneksi, Rovanperälle riittää mestaruuteen Power Stagen neljäskin sija. Tänakin on nimittäin pakko saada päätöspätkältä vähintään neljä lisäpistettä Rovanperää enemmän.

Tänak on saanut Uudessa-Seelannissa yhteensä 15 sekunnin aikasakot, koska hänen autonsa hybridiyksikkö on käyttänyt liikaa sähköenergiaa kahdella erikoiskokeella. Toisaalta Rovanperäkin on saanut samasta syystä viiden sekunnin aikasakon.

Evans menetti kärkipaikkansa

Rovanperä kipusi MM-rallin kärkeen lauantaiaamuna, kun hänen tallikaverinsa Elfyn Evans pyörähti. Evans pääsi vielä tärskynsä jälkeen jatkamaan, mutta myöhemmin kävi ilmi, että auton turvakaaret olivat kärsineet vahinkoja. Näin Evansin päivä päättyi keskeytykseen.

– Tutkimme autoa tiimin ja FIA:n kanssa. Huomasimme vaurioita turvakehikossa, joten jouduimme vetämään auton pois tämän päivän osalta, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi.

Greensmith rajusti ulos, auto tukki tien

MM-rallin 10. erikoiskoe jouduttiin keskeyttämään, kun Gus Greensmith ajoi rajusti ulos. Brittikuljettajan Ford jäi jumiin tielle ja esti erikoiskokeen turvallisen jatkamisen.

– Liian kovaa vasuriin, josta meni leveäksi. Ei ollut tilaa ja auto tökkäsi ojan reunaan ja pyöri useita kertoja ympäri, Yle Urheilun asiantuntija Miikka Anttila kertasi tapahtumia.

Lauantain loppuvaiheissa keskeyttäneiden kerhoon liittyi Toyotan Takamoto Katsuta, joka ajoi ulos 12. erikoiskokeella eikä päässyt mukaan päivän päätteeksi ajetulle 13. erikoiskokeelle.

Uuden-Seelannin MM-ralli huipentuu sunnuntaina. Päätöspäivänä ajetaan neljä erikoiskoetta.

TILANNE 13/17 EK:N JÄLKEEN

1. Kalle Rovanperä Toyota 2.28.26,3

2. Sebastien Ogier Toyota +29,0

3. Ott Tänak Hyundai +46,4

4. Thierry Neuville Hyundai +1.41,4

5. Oliver Solberg Hyundai +3.34,9

6. Hayden Paddon Hyundai +8.51,0 (WRC2)

7. Lorenzo Bertelli Ford +9.18,3

8. Kajetan Kajetanowicz Skoda +10.55,7 (WRC2)

9. Shane van Gisbergen Skoda +12.00,4 (WRC2)

10. Harry Bates Skoda +15.23,7 (WRC2)

