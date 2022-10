Uskomatonta historiaa! Kalle Rovanperä on rallin maailmanmestari kaikkien aikojen nuorimpana kuljettajana

Kuva: imago sport/ All Over Press

Kalle Rovanperä on rallin maailmanmestari!

Toyota-kuski Rovanperän mestaruus varmistui sunnuntaina Uudessa-Seelannissa.

Rovanperä oli Uudessa-Seelannissa ykkönen ja MM-sarjassa toisena oleva Hyundain Ott Tänak kolmas.

Tänak ei voi enää saada kahdessa osakilpailussa Rovanperän piste-eroa kiinni.

– On iso helpotus, että hienon kauden jälkeen olemme viimeinkin tässä. Isot kiitokset koko meidän tiimille, he rakensivat tämän raketin, Rovanperä hehkutti heti kisan jälkeen.

Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen nousivat auton katolle, kun mestaruus varmistui.

Rovanperä näytti kovuutta rallin päättäneellä Power Stagella. Suomalaisen piti päästä neljän parhaan joukkoon, mutta oli siinäkin nopein lyöden Tänakin 0,6 sekunnilla.

Rovanperä on ottanut Power Stagelta tällä kaudella jo 47 pistettä, kun jaossa on ollut 55.

– Kalle on maailman paras ja ehdottomasti nopein kuljettaja, asiasta ei ole pienintäkään epäselvyyttä. Ralli vaatii kylmähermoista tekemistä. Ei voi kuin ihmetellä, miten Kalle pystyy olemaan näin ylivertainen, Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki ylisti.

Edellinen suomalainen rallin maailmanmestari mestari oli Marcus Grönholm 20 vuoden takaa, vuodelta 2002.

– Voisin itkeä. Kalle rikkoo 22-vuotiaana kaikki mahdolliset ennätykset. Tämä on tärkeää suomalaiselle rallille. Edellisestä mestaruudesta on 20 vuotta. Minä ja Mikko Hirvonen olimme niin lähellä. Olen niin onnellinen. Kalle on supertyyppi, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kuvaili.

Kaikkien aikojen nuorin mestari

Rovanperästä tuli kaikkien aikojen nuorin rallin maailmanmestari. Rovanperä on kauden päätyttyä 22 vuoden ja 43 päivän ikäinen.

Rovanperä vie nuorimman maailmanmestarin tittelin edesmenneeltä Colin McRaelta. Hän saavutti maailmanmestaruutensa päälle 27-vuotiaana. Rovanperä rikkoo siis ennätyskirjat ylivoimaisella tyylillä.

Katso alta taulukko rallin MM-sarjan nuorimmista mestareista.

Kalle Rovanperä aloitti pääluokan kalustolla Toyotalla rallin MM-sarjassa vuonna 2020. Kuva: HANNU RAINAMO

Rovanperä pääsee osaksi nimekästä suomalaisjoukkoa. Jyväskyläläisestä tuli seitsemäs suomalainen, joka voittanut rallin maailmanmestaruuden.

Rallin suomalaiset maailmanmestarit Ari Vatanen (1): 1981 (Ford) Hannu Mikkola (1): 1983 (Audi) Timo Salonen (1): 1985 (Peugeot) Juha Kankkunen (4): 1986 (Peugeot), 1987, 1991 (Lancia), 1993 (Toyota) Tommi Mäkinen (4): 1996, 1997, 1998, 1999 (Mitsubishi) Marcus Grönholm (2): 2000, 2002 (Peugeot) Kalle Rovanperä (1): 2022 (Toyota)

Rovanperän suoritus on korkealla, jos sitä vertailee muihin moottoriurheilun suuriin lajeihin, kuten Formula ykköseen ja moottoripyöräilyn MotoGP:seen.

Saksan Sebastian Vettelistä tuli nuorin F1-mestari 23 vuoden iässä. MotoGP:ssä Espanjan Marc Marquez oli jo 20-vuotiaana mestari vuonna 2013.

