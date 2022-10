Häkeltynyt Harri Rovanperä pyyhki silmäkulmiaan poikansa uroteon jälkeen – Sebastien Ogier täräytti osuvan vertauksen nuoreen mestariin

Kalle Rovanperä varmisti sunnuntaina rallin maailmanmestaruuden voittamalla Uuden-Seelannin osakilpailun.

Entinen rallihuippu, Kallen isä Harri Rovanperä seurasi läheltä, kun mestaruus varmistui Uuden-Seelannin vehreissä maisemissa. Edellinen suomalaismestari oli Marcus Grönholm vuodelta 2002.

– Ei ole sanoja. Ei pysty sanomaan mitään. Tämä viikonloppu ja koko vuosi oli mieletön suoritus. Ei mitään rajaa, Harri Rovanperä kertoi tuoreeltaan Yle Urheilulle.

Harri Rovanperä oli liikuttunut poikansa mestaruuden jälkeen. Kuva: HANNU RAINAMO

Ralli huipentui Power Stagelle, jossa Toyota-kuski Rovanperän piti sijoittua neljän joukkoon, että mestaruus varmistuisi.

22-vuotias Rovanperä ei tyylilleen uskollisena varmistellut vaan tykitti pohjat. Rovanperästä tuli samalla kaikkien aikojen nuorin rallin maailmanmestari.

– Ei jäänyt paljoa varmistelemaan. Käsittämätöntä tekemistä. Ei löydy muita sanoja, Harri summasi.

Tänakilta ja Ogierilta hehkutusta

Rovanperän ero MM-sarjassa toisena olevaan Hyundain Ott Tänakiin on nyt 64 pistettä eli Tänak ei voi saada suomalaista enää kiinni. Kautta on jäljellä kaksi rallia, Espanja ja Japani.

– Tiedämme Kallen taustan. Harri-isä on tehnyt valtavan työn. Onnittelut hänellekin, Tänak sanoi Yle Urheilulle.

– Kalle on vielä niin nuori, luultavasti vasta uransa alussa. Pitkä ja hieno ura toivottavasti vielä edessä, Tänak muotoili.

8-kertainen rallin maailmanmestari, Ranskan Sebastien Ogier ajoi toiseksi Uudessa-Seelannissa. Ogier oli omalta osaltaan petaamassa Rovanperää mestariksi.

– Tämä on upea kausi Kallelle. Oli vain ajan kysymys, milloin tämä tapahtuu. Tiesin, että se tapahtuu jossain vaiheessa. Toyota on ollut iso osa menestystä. Kalle otti mestaruuden tyylillä. Se on mestarin merkki, ranskalainen kertoi Yle Urheilulle.

Ogier uskoo, että Rovanperällä on käsissään vielä upeita hetkiä rallin parissa. Ogier korostaa, kuinka nuori maailmanmestari Rovanperä on.

– Potentiaali on suuri tehdä vielä isoja asioita tässä lajissa. Kun olin itse 22-vuotias, en ollut edes ajanut ralliautoa. Tällä hetkellä jokainen tiimi haluaa signata hänet.

