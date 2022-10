Yksi hetki tv-ohjelman kulisseissa paljasti Kalle Rovanperän lahjakkuuden – rallilegendat pitävät nuoren suomalaisen valtakautta vääjäämättömänä

Ennen Kalle Rovanperää Suomen edellinen maailmanmestari oli Peugeotilla vuonna 2002 maailmanmestaruuden voittanut Marcus Grönholm. Grönholm toimi 2000-luvun alussa Kallen isän Harrin tallikaverina. Kalle oli silloin muutaman vuoden ikäinen.

– Jos joku olisi silloin sanonut, että tuossa on seuraava maailmanmestari, ei kukaan olisi sitä uskonut, kaksinkertainen maailmanmestari Grönholm veistelee.

Nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen toimi hetken aikaa Rovanperän tallipäällikkönä Toyotalla.

– Laitoin Kallelle onnittelut, että joudut elämään loppuelämäsi mestarina. Se on ihan mukavaa kyllä. En usko, että Kalle jää yksinkertaiseksi maailmanmestariksi.

– Olen tuntenut Kallen ihan pikkupojasta lähtien. Harri-isä häntä opetti ja antoi pojalle mahdollisuuden ajaa. Harrin merkitys siinä on iso, mutta Kalle halusi myös itse tehdä töitä.

Rovanperässä Grönholm on pistänyt merkille tämän kypsyyden. Mestaruutta ajatellen aina ei tarvitse ajaa täydellä hyökkäyksellä voitosta.

– Minulle vaikeinta oli hyväksyä se, että voi ottaa toisen tai kolmannen sijan. Voin sanoa menettäneeni jonkun mestaruuden siihen, että piti aina voittaa. Kallella ei tule olemaan sitä ongelmaa. Hän hoitaa homman kotiin.

Myös Mäkinen nostaa esiin Rovanperän henkisen vahvuuden.

– Rauhallisuus ja keskittyminen on omaa luokkaa. Vaikka jotain pikkaisen sattuu, Kalle ei anna haitata sen tekemistä. Sillä ne mestaruudet aina tulevat, Mäkinen tietää.

Juttu jatkuu videon ja kuvan jälkeen

Tältä maailmanmestaruuden ratkaissut Power Stage näytti Kalle Rovanperän kyydissä.

Tommi Mäkisen mukaan Kalle Rovanperän keskittyminen ja rauhallisuus ovat omaa luokkaa. Kuva: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Yksi kohtaaminen paljasti lahjakkuuden

Vuoden 1978 mestari Markku Alén oli herännyt katsomaan Rovanperän menoa Uuden-Seelannin rallin Power Stagella. Hän kehui Rovanperän lisäksi kartturi Jonne Halttusta.

– Hän on huima mies. Kyllä siinä on mieletön pari. Sanat eivät riitä kertomaan, kuinka hyvä hän on.

Alénille on jäänyt vahvasti mieleen kohtaaminen Rovanperän kanssa tv-ohjelman kuvauksista muutaman vuoden takaa. Rovanperä ajoi tuolloin Skodalla kilpaa.

– Menimme Skodan-tehtaalle ja siitä Sosnovan kylään. Menen harvoin kenenkään kyytiin. Mikkolan Hannun kyydissä olin joskun 1970-luvulla. Mutta kun olin Kallen kyydissä, minun ei tarvinnut siinä paljon neuvoa. Kaikki oli hänelle luontaista.

Vuoden 1985 maailmanmestari Timo Salonen vastasi Yle Urheilulle Espanjasta, jossa hän oli parhaimmillaan katsomassa koostetta yön rallilähetyksistä.

– Nukuin yöllä, mutta Power Stagen pääsin sopivasti näkemään, Salonen kertoo.

Salonen itse ei ole tavannut kertaakaan Kallea, mutta hän tuntee hyvin hänen isänsä.

Rovanperän huimat vedot Power Stagella ovat painuneet erityisen hyvin Salosen mieleen.

– Aivan ylivoimaisia aikoja vaikeissa olosuhteissa.

Alén antaa arvoa muun muassa sille, millä tasolla Rovanperä on ajanut koko kauden. Kausi alkoi tammikuussa Monte Carlosta.

– He menevät joka kuukausi eteenpäin pitkin maailmaa eteenpäin ja vieläkin jatkuu. Olosuhteetkin ovat joka maassa erilaiset. Ralli ei ole helppoa.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen

Marcus Grönholm voitti rallin maailmanmestaruuden vuosina 2000 ja 2002. Hän löytää selvän eron eroavaisuuden hänen ja Kalle Rovanperän väliltä. Kuva: epa/All Over Press

Yksi hetki Kalle Rovanperän kanssa teki Markku Aléniin suuren vaikutuksen. Kuva: Hannu Kettunen / Yle

Legendat uskovat Rovanperän valtakauteen

Entiset mestarit pitävät Rovanperän maailmanmestaruutta luonnollisesti merkittävänä koko suomalaisen ralliautoilun kannalta.

– Parikymmentä vuotta meni harjoitellessa. Kun aikoinaan kolme ensimmäistä ei ollut suomalaisia, ihmeteltiin, mikä meni pieleen. Suomalaiset olivat silloin ylivoimaisia. Toivottavasti kelkka kääntyy nyt pitkäksi aikaa oikeaan suuntaan, Salonen sanoo.

Rovanperän tulevaisuuden näkymät näyttävät erittäin hyvältä. Alénin mukaan Rovanperälle on vaikea löytää useita haastajia tulevina vuosina.

– Talentti on erittäin kova. Noin kovaa ajavat tällä vain hetkellä Rovanperä ja Ott Tänak. Jos Tänak jatkaa, siinä on ne kovimmat kuskit tällä hetkellä.

Grönholm näkee, että muut kuljettajat ovat ihmeissään nuoren Rovanperän huippuvauhdista.

– He voivat olla jopa valmiiksi lyötyjä. Mistä he kaivavat vauhdin, jolla he pystyvät vastaamaan Kallelle? Silloin Kallella on aika hyvä tilanne.

