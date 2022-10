Åland United juhlii jälleen jalkapallon Suomen cupin voittoa – vasta 15-vuotias Olivia Ulenius palkittiin ottelun parhaana

Tämä näky on tullut viime vuosina tutuksi: Åland United juhlimassa jalkapallon Suomen cupin voittoa. Sunnuntaina Olympiastadionilla pelatussa finaalissa ahvenanmaalaiset kaatoivat HJK:n 2–0 lähes 1 300 katsojan edessä.

– HJK:lla oli pallonhallinta, mutta maalit ratkaisevat. En ollut varma vielä 2–0-tilanteessa, että voitamme tämän, mutta halusin vain pitää oman maalin puhtaana niin kauan kuin mahdollista, Åland Unitedin ja maajoukkueen toppari Anna Westerlund kommentoi ottelun jälkeen.

Westerlund vei Åland Unitedin johtoon 12 minuutilla Olivia Uleniuksen tarjoilusta kulmapotkun jälkitilanteesta. Ulenius pujotteli HJK-pelaajien läpi ja keskitti maalin nurkalta kokeneelle Westerlundille.

Åland Unitedin toisen osuman laukoi Riikka Lilja toisen jakson alussa. Lilja pääsi melko vapaasti viimeistelemään Åland Unitedin vastahyökkäyksen komealla kudillaan.

Åland United vetäytyi matalalle, ja HJK:lla oli vaikeuksia viimeistellä hyökkäyksiään. Lähimmäs pääsi HJK:n tämän kauden paras maalintekijä Oona Sevenius, joka laukoi pallon lisäajalla ylärimaan.

– Mielestäni aloitimme hyvin. Ålandin pelisysteemi oli selvä, he halusivat panostaa vastahyökkäyksiin ja erikoistilanteisiin, missä he ovat hyviä. Maalithan tulivat vastahyökkäyksistä ja erikoistilanteista. Onnittelut Åland Unitedille, ei ollut meidän päivä tänään, HJK-kapteeni Essi Sainio summasi.

HJK:n edellinen Cupin mestaruus on vuodelta 2019, jolloin HJK voitti myös SM-kultaa. Åland United voitti tuplamestaruuden vuotta myöhemmin.

HJK:n kohtaloksi jäi himmeämmät mitalit myös Kansallisessa liigassa. Viime lauantaina joukkue jäi PK-35 Vantaan kanssa 1–1-tasapeliin, mikä sinetöi helsinkiläisten hopeamitalit ja KuPS:n toisen peräkkäisen Suomen mestaruuden.

Cupin voitto kelpasi saarelaisille, jotka taistelevat vielä Kansallisen liigan himmeimmistä mitaleista.

– Tämä cupin voitto tuntuu todella hyvältä nyt, varsinkin kun meillä on mennyt mahdollisuudet kultaan ja hopeaan. Kolme cupin voittoa putkeen kuulostaa paremmalta kuin kaksi. Jos tietäisin, miksi olemme niin hyviä cupissa, en kertoisi sitä! On aika hauska voittaa, meille tulee hauska kotimatka, Westerlund nauroi.

Olivia Ulenius, 15, valittiin Cupin finaalin parhaaksi pelaajaksi. Kuva: All Over Press/ Juha Tamminen

Finaalin parhaana pelaajana palkittiin vasta 15-vuotias Olivia Ulenius.

– Se tuntuu todella hyvältä, on hauskaa olla ottelun paras pelaaja, Ulenius jutteli.

Ulenius debytoi liigassa viime syksynä, vain 14-vuotiaana. Tällä kaudella vastuuta on tullut jo 19 ottelussa. Ensimmäisen liigaosumansa Ulenius iski Ilveksen verkkoon toukokuussa.

– Toivottavasti minulla on edessäni pitkä ura. Tulevaisuudessa pelaisin ehkä mieluiten Englannissa.

Naisten maajoukkueessa kaikkien aikojen eniten otteluita pelannut Westerlund povaa joukkuekaverilleen valoisaa tulevaisuutta.

– Mutta vain hän voi lopulta määritellä, millainen siitä tulee. Hän on nuori, hänellä on monta pelivuotta edessään. Hänen on valittava oikea tie. Ei kannata pitää liikaa kiirettä.

Naisten Cup uudistuu kaudelle 2023

Naiset pelasivat tällä kaudella vain yhtä valtakunnallista cup-kilpailua, mutta tulevalla kaudella tarjolla on jopa neljä erilaista cupia. Miesten puolelta tutut Regions´ Cup ja Roots Cup lanseerataan myös naisille. Seuraava Naisten Suomen Cup käynnistyy maaliskuussa, ja kahden ylimmän sarjatason joukkueet liittyvät mukaan toukokuussa. Kahden ylemmän sarjatason joukkueet osallistuvat myös uuteen Kansallinen Cup - kilpailuun, jonka tarkoituksena on tarjota kilpailullisia pelejä talvikaudella. Kansallisen Cupin neljä parasta joukkuetta pääsevät suoraan Suomen Cupin viidennelle kierrokselle.

Tällä kaudella cupissa oli käytössä alkulohkot, mutta ensi vuoden cup pelataan tutulla "tulos tai ulos" -periaatteella.

– Mielestäni se on hyvä juttu, niinhän se pitää ollakin. Pelataan ison maailman meiningillä, tulos tai ulos. Tulee mielenkiintoisia pelejä, Essi Sainio näki.

Essi Sainiota, Olivia Uleniusta ja Anna Westerlundia haastatteli Yle Sportenin Chriso Vuojärvi.

