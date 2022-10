Kuka pysäyttäisi Erling Haalandin? Norjalaistähti tykittänyt yksin enemmän maaleja kuin valtaosa Valioliigan seuroista: "Kukaan ei odottanut tällaista"

Viikingit kylvivät muinoin tuhoa ja kauhua Englannissa. Nykypäivän viikinkijärkäle Erling Haaland puolestaan saa vastustajien puntit tutisemaan ja maaliverkot repeämään saarivaltion liigakentillä.

Nopea, voimakas ja taitava norjalaisjässikkä takoi sunnuntaina jo lyhyen Manchester City-uransa kolmannen hattutempun, kun joukkue otti 6–3-niskalenkin paikallisvastustajastaan Unitedista.

Haalandin alkukauden maalitahti on ollut ilmiömäinen. Hän on nyt viimeistellyt kahdeksassa pelaamassaan valioliigaottelussa yhteensä 14 maalia ja johtaa ylivoimaisesti sarjan maalipörssiä. Seuraavaksi eniten maaleja on tehnyt Tottenhamin Harry Kane, joka on osunut seitsemän kertaa.

Valioliigan 20 joukkueesta vain seitsemän on ylipäätään tehnyt yhteensä 14 maalia tai enemmän.

Yle Urheilun jalkapalloasiantuntija Markus Halsti kertoo olevansa yllättynyt Haalandin konemaisesta tahdista Manchesterissa.

– Se on ollut niin järjettömän kovaa. En usko, että kukaan odotti tällaista, kun Haaland siirtyi Cityyn.

Egoa ja taitoa

Halstin mukaan maalivainu ja -nälkä yhdistettynä fyysisiin ominaisuuksiin tekevät lähes kaksimetrisestä Haalandista konemaisen viimeistelijän. Kun maalipaikkaan avautuu mahdollisuus, atleettinen ja dynaaminen norjalainen räjähtää toimintaan. Etenkin vasemmalla jalalla maali syntyy vaikka minkälaisesta asennosta.

Hieno suoritus nähtiin esimerkiksi sunnuntain 3–0-maalissa Unitedia vastaan, kun Kevin De Bruyne pelasi pallon linjan taakse ja Haaland liukui tekopaikkaan.

– Hän saa vaikean tilanteen näyttämään niin helpolta. Se tekee hänestä erittäin vaarallisen pelaajan, Halsti sanoi.

– Hänen egostaan ja maalinälästään tulee jollain tavalla sellaisia nuoren Zlatan Ibrahimovicin elkeitä mieleen.

Victor Lindelöf yritti pysäyttää jykevärakenteista Haalandia. Kuva: Matthew Ashton / Getty Images

Zlatanin mainitsee myös sekä Cityssä että Unitedissa pelannut entinen huippumaalivahti Peter Schmeichel. Hänen mukaansa Haalandissa yhdistyvät useiden tähtipelaajien, kuten Christiano Ronaldon, Filippo Inzaghin ja Zlatanin ominaisuudet.

– Kaikki on laitettu yhteen pelaajaan, Schmeichel sanoi BBC:lle (siirryt toiseen palveluun).

Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ei ottanut kunniaa pelaajansa maalintekotaidoista sunnuntain ottelun jälkeen

– En ole opettanut hänelle mitään, mitä hän tekee. Se, miten hän hyökkää rangaistusalueelle ja liikkuu puolustajien taakse. Hän aistii, milloin pallo on tulossa. Hän syntyi sen taidon kanssa. Pyrimme vain antamaan hänelle mahdollisimman paljon palloa, Guardiola sanoi pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Salahin ennätys vaarassa

Haaland on tehnyt ottelua kohden keskimäärin lähes kaksi maalia, 1,89. Vain Liverpoolin Roberto Firminho (1,07) pääsee hikisesti Haalandin lisäksi yli yhden maalin keskiarvoon pelattua 90-minuuttista kohti.

Itseluottamusta uhkuva norjalainen on tällä hetkellä jopa 67 maalin kauden vahdissa, mikäli jatkaa maalitehtailuaan samaan tahtiin. Liverpool-tähti Mohamed Salahin maaliennätys vuodelta 2018 on 32 täysosumaa.

Halsti uskoo, että Salahin ennätys tulee olemaan paperia Haalandin käsittelyssä. Hän kuitenkin muistuttaa, että kausi on vasta alussa.

– Yli 50 maalin tekeminen vaatisi jo muutakin. Kausi tulee olemaan pitkä ja Valioliiga on erittäin kova sarja. Tulee paljon pelejä ja Mestarien liigan ottelut päälle. Yksi pieni loukkaantuminen tekee erittäin paljon, jos on kuukauden poissa.

Manchesterin tulivoimaa

Fyysistä norjalaista on Halstin mukaan melkeinpä mahdoton pysäyttää, etenkin Manchester Cityn kaltaisessa joukkueessa, jossa tulivoimaa riittää muutenkin.

– Veikkaan että hänen pimentämisensä on jokaisen Valioliiga- ja Mestarien liiga-joukkueen valmennuksen pähkinä, mitä tällä hetkellä mietitään.

Haalandin lisäksi myös Phil Foden teki sunnuntaina hattutempun. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Cityä vastaan on vaikea pelata korkealla prässillä, sillä joukkue pystyy murtamaan sen erittäin hyvin ja Haaland kykenee juoksemaan selustaan. Toisaalta pelkällä puolustuspelillä tai Haalandin vartioimisella ei pitkälle pötkitä.

– Cityä vastaan ei ole sitä luksusta. Jos ruvetaan liikaa keskittymään yhteen pelaajaan, sieltä löytyy kyllä ratkaisijoita.

– Joukkue pakottaa vastustajan putoamaan erittäin syvälle omalle rangaistusalueelle. Viikonloppuna Manchester United sai kokea sen. City pakotti Unitedin boksin sisälle ja kun on noin hyviä jalkoja ympärillä, Haalandin fyysinen presenssi on niin mahdottoman hyvä. En kyllä osaa sanoa, miten se yhdistelmä pysäytetään.

– Siellä on Kevin De Bruyneä, Riyad Mahrezia ja Phill Fodenia, jotka antavat aika kivoja palloja boksin sisään, missä Haaland on niin iso fyysinen uhka.

Mestarien liigan ratkaisija?

City on hallinnut Englannin kenttiä jo pitkään. Sinipaidat ovat voittaneet kolme viimeisestä neljästä mestaruudesta. Yksi meriitti ryhmältä kuitenkin edelleen puuttuu, nimittäin Guardiolan himoitsema Mestarien liigan voitto. Joukkue on alisuorittanut Euroopan suurimmassa ja kauneimmassa kilpailussa vuodesta toiseen.

Halstin mukaan Haaland saattaa olla mestaruuteen tarvittava palanen, joka syttyy isoista peleistä ja panoksista.

– Haaland tietää kyllä paikkansa kentällä ja sen, että kykenee ratkaisemaan pelejä. Menestys Mestarien liigassa on karttanut joukkuetta pitkään. City tarvitsee kylllä tuollaista pelaajaa sinne.

Mestarien liiga jatkuu tiistaina ja keskiviikkona lohkovaiheen otteluilla. Manchester City kohtaa keskiviikkona FC Kööpenhaminan.

Lue lisää:

Analyysi: Norjalaisihme Erling Haaland tekee historiallisen paljon maaleja, vaikka koskee palloon harvemmin kuin joukkueensa maalivahti

Vasurilla, oikealla, päällä – Erling Haaland aivan hurjana Valioliigassa, ennätykset paukkuvat jo

Teini-ikäisen Erling Haalandin työmoraali vakuutti suomalaistopparin – norjalainen on rikkonut maaliennätyksiä, mutta Englannissa häntä epäillään